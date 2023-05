La Denominación de Origen Campo de Borja celebra desde hoy y hasta el miércoles la 19ªedición de la Muestra Garnachas en el Museo de Zaragoza. Una fiesta para dar a conocer el potencial y los vinos de las 19 bodegas de la denominación que coincide en el tiempo con la "preocupación" del presidente del consejo regulador y de todos los bodegueros por el impacto de la sequía en las viñas. A la inauguración de la muestra han asistido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Agricultura, Joaquín Olona.

"Entramos en un año muy complicado. Nuestras viñas están en un 80% en el monte, y en nuestra zona no ha llovido nada. Llevamos no solo este año mal, sino que el año pasado tuvimos una pluviometría de 180 litros, lo que para un viñedo no es nada. Si no cambian las cosas, tendremos una reducción de cosecha de un 25 o un 30% menos que el año anterior", ha explicado Eduardo Ibáñez, presidente de la DO Campo de Borja.

La merma en la vendimia significará también que habrá menos botellas de la DO Campo de Borja en el mercado. "De la cosecha media de entre 24 y 30 millones de kilos de uva, igual nos quedamos como en 2014, con 13 o 14 millones de kilos de uva. Para servir a los mercados será muy difícil", ha reconocido Ibáñez.

Las altas temperaturas y las escasas lluvias han hecho también que, a estas alturas, "el ciclo del viñedo está adelantado 15 días". Con todo, ha dicho Ibáñez, ello no quiere decir que se adelante la vendimia: "Nuestra denominación es de vendimia muy tardía y lo que ocurre es que siempre en noviembre estamos todavía recogiendo las uvas de estos vinos singulares de garnachas históricas".

En busca de los niveles prepandemia

Desde el Consejo Regulador han explicado que todavía el sector no ha recuperado los niveles prepandemia de consumo de vino. "Nos queda todavía mucho que recorrer para volver a los niveles prepandemia, el año pasado tuvimos entre un 8 o un 10% por debajo y este año estamos en las mismas cifras. Antes de la pandemia teníamos 20 millones de botellas y ahora esperamos recuperar algo de las garnachas históricas, que es lo que nos da prestigio, y hacer buenos vinos", ha expresado Ibáñez.

La previsión este año es llegar a los "15 o 16 millones de botellas, por lo que hasta los 20 millones de antes, aún nos queda recorrido". La buena noticia es que se van recuperando poco a poco tanto el mercado nacional como el internacional.

El concurso de garnachas históricas de 2025

Uno de los objetivos de la DO Campo de Borja es que en 2025 puedan ser sede del concurso internacional de garnachas históricas. Para ello, han reclamado la colaboración del Ejecutivo aragonés para tener en marcha su nueva sede, en Ainzón.

"Creemos que en 2025 la sede del concurso internacional de garnachas históricas será Campo de Borja, lo que pasa es que nos interesaría tener la sede en Ainzón con una planta remodelada al nivel que requiere el congreso internacional de garnachas históricas", ha destacado Ibáñez.

Hasta ahora, ha reconocido, han contado con la colaboración del Gobierno de Aragón para redactar el proyecto de las obras de la sede, pero ha asegurado que necesitan "más dinero a parte de las ayudas de la viticultura" para ejecutarlo. El proyecto asciende a entre 500.000 y 600.000 euros.

Asimismo, ha anunciado que van a elaborar un estudio para saber realmente cuántos años tienen sus viñas más antiguas. "Tenemos documentadas algunas de 35 años, pero hay viñedos que a lo mejor tienen 70 años u 80. Con la Universidad de Pamplona y la de Zaragoza vamos a hacer un estudio de la cepa y del vino porque sabemos que tenemos en Aragón el mejor laboratorio de aromas de España y del mundo", ha destacado.