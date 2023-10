El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el expresidente aragonés y líder del PSOE, Javier Lambán, han mostrado su apoyo a Israel tras los ataques terroristas de Hamás. El líder del Ejecutivo ha recibido por la mañana en el Pignatelli a representantes de Sefarad Aragón, a quienes transmitió la "solidaridad" del pueblo aragonés con el pueblo judío. Horas más tarde, el expresidente aragonés compartía un tuit en la misma línea, ha defendido "la legítima reacción de un Estado democrático de Israel" tras el acto terrorista de Hamás.

Ambos líderes se mostraron, en este caso, de acuerdo, en respaldar al Estado de Israel siete días después de los ataques de Hamás y coincidiendo con el aviso del Estado de Israel de la petición de evacuación a los ciudadanos de Gaza ante el ataque por tierra previsto para las próximas horas.

"La comunidad judía ha sufrido un ataque terrorista injustificable que requiere de la solidaridad de España, de Europa y de los aragoneses. No hay terrorismo bueno. El terrorismo siempre es condenable y se condena sin paliativos, sin equidistancia y sin neutralidad", dijo el presidente aragonés.

Azcón ha subrayado que "el pueblo de Israel ha sido atacado por los terroristas de Hamás, y queremos dejar claro que la inmensa mayoría de los aragoneses entienden las diferencias entre las víctimas y los terroristas. Por eso los aragoneses se solidarizan con las víctimas del pueblo judío, que es el que ha sufrido un atentado injustificable e ignominioso", ha defendido.

Durante la reunión con Sefarad Aragón, que representa a la comunidad judía en Aragón, el presidente de Aragón les ha obsequiado con una reproducción de un diseño mudéjar que decora el techo de uno de los pisos de la torre del Trovador del Palacio de La Aljafería, como símbolo de la historia compartida por judíos y aragoneses.

La presidenta de Sefarad Aragón, Timna Freire Segal expresó su agradecimiento "por el recibimiento que hemos tenido hoy por parte del presidente del Gobierno de Aragón". "Estoy un poco emocionada porque hoy me he enterado de que otro de mis compañeros ha muerto. Mi familia es del sur, lo hemos pasado en primera persona, pero están bien, gracias al Altísimo. Y agradecemos mucho el apoyo que recibimos aquí porque esto es una atrocidad", ha reflexionado.

El expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado desde Twitter que "en esta ocasión, el ataque de Hamás es un brutal acto terrorista y la respuesta de Israel es la legítima reacción de un Estado democrático. El antisemitismo tiene muchas caras".

En esta ocasión, el ataque de Hamás es un brutal acto terrorista y la respuesta de #Israel es la legítima reacción de un Estado democrático. El antisemitismo tiene muchas caras — Javier Lambán (@JLambanM) 13 de octubre de 2023

Por otro lado, el presidente de Aragón no rechaza reunirse en un futuro con la Casa Palestina en Aragón, siempre que condenen los ataques terroristas de Hamás. "Con todo aquel que condene los ataques terroristas que se han producido contra el pueblo de Israel, yo me reúno sin ningún problema. Con quien no condena los ataques terroristas no me voy a reunir", ha concluido Azcón.