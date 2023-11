La excelencia empresarial es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una empresa u organización destinadas a conseguir la máxima eficacia de la misma y los mejores resultados. En Aragón contamos con claros ejemplos de compañías que son modelos de excelencia empresarial y, desde 1997, el Gobierno de Aragón reconoce año tras año el esfuerzo de estas organizaciones con los Premios a la Excelencia Empresarial que en su edición 2023 se entregarán esta tarde en el Palacio de Congresos de la Expo.

En esta ocasión, los finalistas en la categoría gran empresa son Eigo Construcciones y Faci Group; en categoría pyme el ganador se decidirá de la terna que componen Bodegas Aragonesas, Magaiz y Nodrizatech; mientras que en categoría entidad los finalistas son Alzheimer Huesca, Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza y Valentia.

Todos estos candidatos tienen en común su apuesta por un modelo de gestión basado en conceptos fundamentales como la orientación al cliente, la obtención de resultados, el liderazgo y la constancia, la gestión y estandarización de procesos, la implicación de las personas, la innovación y mejora continua, la creación de alianzas y la responsabilidad social.

En concreto, el Plan de Excelencia Empresarial que impulsa el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento se asienta en el modelo EFQM de Excelencia Empresarial, modelo europeo que surge en la década de los 80 y que se basa en la autoevaluación, permitiendo a las organizaciones y empresas establecer un sistema de gestión apropiado, midiendo en qué punto se encuentran dentro del camino hacia la excelencia, permitiéndoles identificar posibles carencias y definiendo acciones de mejora.

La Inteligencia Artificial como motor de progreso

Los premios de este año se entregarán en el marco del Foro de la Excelencia Empresarial en Aragón 2023 que tendrá como lema La IA como motor de progreso en las organizaciones. De esta forma, en el foro participarán referentes en este ámbito como Alicia Asín (CEO y cofundadora de Libelium) y Richard Benjamins (Chief Responsible AI Officer y Fundador de AI for Society and Environment de Telefónica), que impartirán sendas conferencias, así como Sergio López (CEO de Hiberus), Félix Gil (CEO del Grupo Integra), Javier Orús (CEO de Predictland) y Eduardo Lleida (catedrático y director Cátedra RTVE de la UZ), que participarán en una mesa redonda. También intervendrá el actor, guionista y humorista José Luis Izquierdo (Mago More), mientras que desde el ámbito institucional tomarán la palabra Daniel Rey, director del IAF, y Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón.

Sellos de Oro, Plata y Bronce

Además, junto a la entrega de los XXVII Premios a la Excelencia Empresarial en Aragón se otorgarán también los Sellos de Excelencia en las categorías Oro, Plata y Bronce a las entidades que los han conseguido este año. En concreto, recibirán el Sello Oro el 061 Aragón, Airfal, Delegación de Defensa en Aragón, Ibercaja Connect, Idom e Itainnova; el Sello Plata, AECC Aragón, Centro de Innovación para la Formación Profesional en Aragón (CIFPA), Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) y Fundación Circe; y el Sello Bronce, Agrigán, Ainur Trabajos Verticales, Audinfor System, Enerland 2007 Fotovoltaica, Inyecciones Montañana, Mondo Ibérica, Obra Social de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Panel Sandwich Group y Sociedad San Vicente de Paúl – Consejo de Zona de Zaragoza.