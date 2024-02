Una vez más, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado tajante acerca de su postura sobre un hipotético trasvase del Ebro. "Nuestra postura es cristalina: no al trasvase del Ebro. En Aragón no sobra agua", incidió el mandatario aragonés, que aseguró haber pedido por carta a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica una reunión "urgente" al igual que la va a tener con Cataluña para abordar la sequía.

"No me cabe en la cabeza que si la ministra se va a reunir con la Generalitat no lo vaya a hacer con el Gobierno de Aragón. Es impensable. No se puede tomar ninguna decisión sobre el Ebro sin escuchar antes a los aragoneses. El trasvase no es justo ni sensato", recalcó Azcón. "Esta terrible sequía demuestra que no sobra agua y que, además, necesitamos gestionar con más eficacia la que tenemos. Es la única forma de garantizar el agua para el sector primario", añadió.

Tras estas declaraciones, el PERIÓDICO DE ARAGÓN ha podido saber que la ministra Ribera contactará con Jorge Azcón para escucharle. Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, Cataluña no ha hecho niguna petición de trasvase.

Preguntado por la situación que sufre la comunidad vecina, el aragonés aseguró que son los dirigentes catalanes los que tienen que "proponer medidas" y que desde Aragón esperan ser informados para valorarlas. "El problema de Cataluña es que ha estado más pendiente de otros temas que del agua", reflexionó Azcón refiriéndose a la independencia. "Aunque el PSOE haya dicho una cosa, mucho nos tememos que si los independentistas catalanes ponen un trasvase como un nuevo chantaje, el Gobierno de Sánchez aceptará", auguró.

Obras

Volviendo a Aragón, el presidente del Ejecutivo autonómico indicó que "es necesario que el Gobierno de la nación acometa las obras hidráulicas pendientes. Se trata de una demanda histórica de nuestros regantes y un vector evidente de desarrollo para Aragón. En la actualidad, avanzan las obras en Almudévar, Mularroya, Santolea y Yesa, aunque con retraso. No es suficiente. Necesitamos recuperar también el proyecto de Biscarrués para aumentar la regulación del río Gállego".

El presidente del Gobierno de Aragón se reunió este viernes con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, institución de la que destacó su visión "en conjunto" y su aportación a la salud de la cuenca desde hace "casi 100 años" y se ha comprometido a trabajar "de forma leal y a defender los intereses de Aragón"