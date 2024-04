Jorge Azcón: "Mis aspiraciones políticas están colmadas con la presidencia de Aragón"

El líder del Ejecutivo autonómico encara su primer Día de Aragón al frente de la comunidad analizando sus primeros nueve meses en el Pignatelli, ilusionado por el futuro económico de la comunidad y confiando en su proyecto político.

¿Cómo puede afectar a Aragón el resultado de las elecciones vascas y catalanas?

Es muy importante. Estamos comprobando desde los últimos meses que el PSOE está dispuesto a conceder cosas que nunca pensamos, como la amnistía, los indultos o las infraestructuras como cercanías. Nunca pensamos que iba a pagar precios tan altos como esta haciendo. Ese me parece el eje estructural, porque hoy España es más desigual porque Sánchez está en la Moncloa y nos afecta a los aragoneses. Si lo próximo que se hace es pactar un sistema en el que el dinero de todos se pacta con las normas de Cataluña, Aragón pierde.

¿Tiene pronóstico para los comicios?

Van a generar más inseguridad y debilidad en el PSOE y en Sánchez. ¿Cuál es el resultado bueno para el PSOE en Cataluña? ¿Cómo va ser capaz de poner de acuerdo intereses tan distintos como los de ERC y Junts? Parece ser que hasta ahora solo ha encontrado un camino: cediendo al resto de los españoles. El resultado de las catalanas significará más cesión de todos.

¿Qué relación hay con los ministerios?

La relación institucional es correcta. Pero los frutos son inexistentes. He tenido reuniones con el ministro de Industria para las ayudas que Stellantis requiere de forma justa como con la vicepresidenta por el Pacto del Agua, el lindano o las ayudas al funcionamiento. Estamos pendientes de que nos reciban en Transportes para hablar de infraestructuras. Las reivindicaciones están ahí, la relación es correcta pero por desgracia las preocupaciones del Gobierno son las de sus socios y no las de los aragoneses.

En los últimos dos plenos ha llamado al consenso con el PSOE, por el agua y por la migración. ¿Qué relación mantiene con la oposición?

Hay que ponerse de acuerdo en aquello que defienda nuestra comunidad autónoma, porque es nuestra obligación y creo que sería bueno que el PSOE actuara de forma responsable, llegando a acuerdos en la defensa del Pacto del Agua en lugar de buscar cierta ventaja política. Es verdad que he ofrecido acuerdos pero es verdad que no he obtenido respuesta. Ellos deben responder a los intereses que defienden, si son los de su partido o los de los aragoneses

El último mes viene marcado por las declaraciones del vicepresidente primero, Alejandro Nolasco. ¿Cómo está su relación con Vox?

Lo que es Vox no es nuevo, lo que piensan sobre determinados aspectos los aragoneses lo sabían antes de las elecciones y lo saben ahora. Hay diferencias entre el PP y Vox, desde lo que pensamos en inmigración hasta lo que pensamos sobre el papel de la UE o las políticas de igualdad. Las diferencias existían antes y siguen existiendo. Hay un pacto de Gobierno al que nos seguiremos ateniendo.

¿Esas son sus líneas rojas con Vox?

Hay alguna más, como el trasvase del Ebro.

¿Cómo se gestiona esa convivencia?

Hay que diferenciar problemas políticos de problemas reales. De lo que son declaraciones a lo que son decisiones que afectan al gobierno. Que exista libertad de expresión o discrepancia política no lo va cuestionar nadie. A mí lo que me importan son los acuerdos del Consejo de Gobierno y creo que van en la buena dirección.

Si hubiera estado solo en el Gobierno, ¿habría derogado la ley de Memoria Democrática?

Está en mi ponencia política. La idea que se quiere instalar de que la derogación de la ley de memoria es una imposición de Vox no es verdad. En Aragón y en el Congreso el PP votó en contra. Dije que la iba a derogar y Feijóo también ha dicho que la va a derogar. Por una sencilla razón: porque creemos en la concordia, no en una parte de la memoria. La única amnistía que tuvo sentido fue la que en la Transición permitió abrir una nueva época en la democracia.

¿Se siente solo frente a otros líderes de su partido en el tema del trasvase?

No me siento solo, porque estoy convencido de que la inmensa mayoría de los aragoneses piensa lo mismo que yo. Lo que me importa es lo que piensan los aragoneses, que son los que nos pagan el sueldo. Creo que hoy el debate está en las obras del Pacto del Agua. El trasvase no se va a producir, hay que hablar más de las obras del Pacto del Agua que deberían llevar mucho tiempo acabadas y no avanzan. La obra de Yesa lleva siete años paralizada. Ese es el problema, es necesario seguir con obras de regulación hidráulica que permitan poner en marcha nuevas hectáreas de regadío, nuevas industrias…

¿Qué peso tiene Jorge Azcón en Génova?

Me siento absolutamente cómodo con la dirección nacional y estoy convencido de que el objetivo es que todos trabajemos de forma unida para que en este país haya un cambio político y Aragón va a estar en ello.

¿Sus aspiraciones políticas miran al Congreso?

Mis aspiraciones políticas están colmadas con ser presidente de la comunidad autónoma. Solo pienso en Aragón y solo pretendo seguir siendo presidente de Aragón. No me llama el Congreso desde ningún punto de vista.

También dijo en su día que iba a seguir como alcalde de Zaragoza.

Ser alcalde de Zaragoza es un orgullo del que nunca me olvidaré. Mi partido, con el respaldo de los aragoneses, ha decidido que sea presidente. Y esta vez ya sí espero que no haya más cambios.

Suscríbete para seguir leyendo