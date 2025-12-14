Así serán los ocho parques que jalonarán la nueva ribera del río Huerva de Zaragoza

Ni uno, ni dos ni tres, sino ocho parques fluviales encadenados a lo largo del cauce urbano del río Huerva, cinco de nueva creación y tres renovados. Ese será parte del legado que dejará a la ciudad y a los zaragozanos el proyecto de regeneración del Huerva. Una ambiciosa actuación con la que Zaragoza se suma a la lista de ciudades valientes que apuestan por transformar su futuro recuperando sus riberas como grandes pulmones verdes urbanos.

La creación de estos nuevos espacios de ocio se enmarca en la segunda fase del proyecto de regeneración del río Hureva, que va mucho más allá de mejorar las riberas o restaurar la flora. Es una auténtica actuación de restauración urbana que afectará al aire que respiramos, a los espacios por los que paseamos, a la forma en la que nos movemos por la ciudad y, también, al atractivo de Zaragoza para nuevas empresas y proyectos que buscan entornos más amables y sostenibles.

Áreas abiertas y espacios naturalizados

Los nuevos parques implican la recuperación fluvial del río, la plantación de arbolado y la creación de espacios naturalizados. Pero, además, se generarán áreas abiertas junto al cauce, con equipamientos y sendas que permitirán disfrutar de la ribera de forma compatible con la dinámica del río, explica Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.

La segunda fase del proyecto de regeneración cuenta con un presupuesto de licitación de más de 24 millones de euros y está estructurada en dos tramos. El primero contempla la creación desde cero de cinco parques, con 14.400 m² de zonas verdes que discurrirán desde el puente de Blasco el Cacho hasta el soterramiento del río en Gran Vía. El segundo tramo abarcará desde el puente de la calle Miguel Servet hasta la desembocadura del Huerva en el Ebro.

Primer tramo: 5 nuevos parques desde el puente de Blasco el Cacho hasta el soterramiento en Gran Vía

1. Parque Sopesens

Siguiendo el transcurso del río, la primera nueva zona verde que encontraremos será el Parque Sopesens, situado sobre el tanque de tormentas que ahora se construye. Este área, de 3.700 m², se configura como un espacio lineal equilibrado que responde tanto a las necesidades urbanas como a la preservación del entorno natural, con sendas cómodas, áreas de recreación, descanso y circulación bien integradas en el paisaje.

En el centro del parque destacará una gran área rectangular de suelo arenoso, pensada para juegos o actividades recreativas, que se convertirá en un punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes.

2.Parque Bruno Solano

Aguas abajo se situará el Parque Bruno Solano, con una superficie total de 3.370 m². Será un espacio público multifuncional, accesible y sostenible, con zona infantil segura, gradas naturales y entradas mejoradas. Un espacio diseñado para dar respuesta a las necesidades de la comunidad y alineado con la normativa urbanística y medioambiental vigente.

El proyecto plantea una reorganización del espacio mediante la delimitación de áreas específicas para lograr una zona de juegos infantiles de 600 m² y espacios de estancia y recorrido para todas las edades.

Además, se instalarán puntos de iluminación estratégica para mejorar la seguridad nocturna y se fomentará la vigilancia natural gracias a un diseño abierto y a la disposición del mobiliario en zonas de alta visibilidad.

3.Parque Emperador

El siguiente parque será el Parque Emperador, junto a las calles Juan Pablo Bonet y Carrera del Sábado, con una superficie total de 2.600 m², donde también se incluirán juegos infantiles.

Parque Emperador, junto a las calles Juan Pablo Bonet y Carrera del Sábado, contará con una superficie total de 2.600 m

Este parque, situado en la margen derecha, se acompaña de un sendero peatonal arbolado con una alineación de árboles que aportan sombra y vegetación al recorrido, invitando a pasear, hacer deporte suave o simplemente disfrutar del entorno del Huerva. También incorpora una zona de gradas curvas.

4.Parque Goya

Antes del soterramiento del río, a la altura de Gran Vía, el Huerva ganará dos parques, uno en cada margen. El más grande será el Parque Goya, con una superficie total de 2.300 m².

La propuesta mejora la accesibilidad, la funcionalidad del espacio y su integración con el entorno natural y urbano. En este caso, no se plantea la creación de un parque como los anteriormente descritos, sino un espacio más abierto y funcional.

El diseño incluye la rehabilitación de escaleras y accesos, además de una zonificación de usos que diferencia áreas de recreación, senderos de circulación y espacios de descanso, para aprovechar al máximo este tramo del río.

5.Parque en Catalina Salazar

Frente al Parque Goya se situará el Parque Catalina Salazar, con una superficie total de 430 m² que incluirá una zona de juego infantil de 150 m².

La intervención en el margen de la calle Catalina Salazar aprovechará el aumento de superficie ajardinada y respetará la configuración actual del entorno, promoviendo un espacio accesible, cercano y lúdico para los niños del barrio.

En toda esta área también se incluye la rehabilitación de las dos escaleras situadas en la calle Martín Ruizanglada, que permiten el acceso directo al río Huerva y facilitan la conexión entre la ciudad y su cauce.

Segundo tramo: remodelación de tres parques abarcará desde el puente de la calle Miguel Servet hasta la desembocadura

6.Parque de Villafeliche

Cerca de la calle Miguel Servet, en el antiguo canódromo, se encuentra el Parque de Villafeliche, con una superficie de 8.865 m². Situado en la calle Salvador Madariaga, cuenta con un quiosco-bar con terraza junto a una zona de juegos infantiles.

Cerca de la calle Miguel Servet, en el antiguo canódromo, se encuentra el Parque de Villafeliche, con una superficie de 8.865 m².

Este equipamiento, sumado a las pistas de petanca y a las áreas de estancia, hace que el parque tenga un amplio espectro social, dando servicio a familias, personas mayores y jóvenes que utilizan este espacio como punto de encuentro.

7.Parque Lineal del Huerva

Aguas abajo, en el lado que discurre paralelo al Camino de las Torres, se extiende el Parque Lineal del Huerva, con una superficie de 36.606 m². Hasta ahora, este gran corredor verde presentaba una cierta carencia de conexión entre las sendas existentes y faltaban accesos cómodos desde la ciudad.

Con el proyecto de regeneración se ejecutarán nuevos accesos desde el Camino de las Torres a la senda que discurre junto al cauce, mejorando la continuidad del itinerario peatonal y ciclista y facilitando que más zaragozanos puedan disfrutar del río en su día a día.

8.Ribera del Parque Bruil

Al otro lado del río está el Parque Bruil, con 33.420 m², uno de los parques de mayor extensión de Zaragoza. Situado en pleno Casco Histórico, destaca por su gran superficie de césped, sus árboles de gran porte, varias pistas deportivas y de petanca y diferentes zonas de juegos infantiles.

Todo ello le confiere una elevada importancia social, como gran pulmón verde y espacio de convivencia para los barrios del entorno. La actuación en la ribera del Parque Bruil reforzará esa relación entre el parque y el río, integrando aún más el Huerva en la vida cotidiana de la ciudad.