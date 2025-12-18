La Universidad San Jorge apuesta por la innovación educativa y el aprendizaje colaborativo e interdisciplinar

En un contexto educativo cada vez más global, dinámico y competitivo, las universidades se enfrentan al reto de formar perfiles capaces de dialogar con distintos lenguajes, trabajar en equipos diversos y multiculturales, y desenvolverse en proyectos reales. En este escenario surge un nuevo modelo educativo que prioriza la colaboración interdisciplinar, entendida no solo como una metodología, sino como una filosofía de aprendizaje donde cada disciplina aporta su perspectiva para crear soluciones más creativas, completas y, sobre todo, aplicables a la vida profesional.

Los campus universitarios se han convertido en ecosistemas donde confluyen grados de ámbitos muy distintos: comunicación, diseño, tecnología, ciencias sociales, ingeniería, ciencias de la salud… Espacios donde conviven estudiantes con talentos heterogéneos que, al reunirse en proyectos comunes, encuentran un terreno inigualable para el impulso de la innovación.

“Cuando establecemos sinergias entre diferentes grados, lo que sucede es muy parecido a lo que ocurre en el mercado laboral: se genera un lenguaje compartido, se multiplican los enfoques y se adquiere una más visión global del proyecto”, explica Francisco Javier Álvarez, profesor de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la USJ.

La innovación educativa requiere de nuevos espacios de aprendizaje más abiertos y colaborativos. / USJ

Además, permite desarrollar el enfoque educativo maker, que está reconfigurando el modo en que los estudiantes se relacionan con su aprendizaje. Junto a los conocimientos teóricos, los proyectos se transforman en experiencias que integran recursos digitales, creatividad, fabricación, prototipado y dinámicas colaborativas.

Desde el diseño de productos hasta la creación de campañas de comunicación, pasando por instalaciones artísticas o retos tecnológicos, esta metodología permite a los alumnos experimentar, equivocarse, redefinir ideas y llegar a resultados tangibles. Y cuando se combina con equipos multidisciplinares, el potencial se dispara.

El reto que unió Publicidad y Relaciones Públicas con Diseño Digital y Tecnologías Creativas: reinventar escaparates de Zaragoza

Un ejemplo reciente que ilustra esta sinergia educativa es una innovadora práctica de Estudiantes de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas y de Diseño Digital y Tecnologías Creativas para reinventar escaparates. Los alumnos trabajaron conjuntamente para dar respuesta a un desafío real, proponer nuevos diseños para escaparates de comercios de Zaragoza, revitalizando su imagen y explorando cómo atraer nuevos públicos.

El proceso se desarrolló en dos fases:

Retail Marketing: los estudiantes seleccionaron un escaparate urbano y desarrollaron una propuesta de restyling basada en investigación, análisis de marca y tendencias visuales.

Maquetas y Prototipos: a partir de esas ideas, los alumnos crearon una recreación 3D a escala real, llevando la propuesta a un nivel profesional.

El resultado se presentó en una sesión conjunta donde los equipos mostraron cómo sería ese escaparate en la vida real. Una dinámica que mezcla creatividad, diseño, estrategia e innovación.

Dirigido por los docentes Greta Navarro, del grado en Publicidad y Relaciones Públicas,y Javier Álvarez, del grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas, este proyecto dio comienzo en el curso 2024–2025 y, según sus impulsores, “ha llegado para quedarse”.

Para quienes participan, esta experiencia supone un salto cualitativo en su formación. “Poder hacer este tipo de proyectos es una manera muy creativa de aplicar nuestros conocimientos en el mundo real”, explica María Torres, alumna de Publicidad y Relaciones Públicas. Y como ella, muchos coinciden en que trabajar con perfiles de otros grados no solo enriquece el proyecto, sino que también les prepara para un futuro donde la interdisciplinariedad será clave para su desarrollo profesional.

Aprendizaje por proyectos: el motor de una universidad más creativa y global

Las universidades que apuestan por la sinergia entre grados, por el aprendizaje basado en proyectos y por un campus conectado, global y creativo, están formando a profesionales capaces de pensar más allá de los límites de su disciplina. Y proyectos como el desarrollado en la Universidad San Jorge lo demuestran: cuando las ideas se encuentran, el aprendizaje se transforma… y la innovación se multiplica.