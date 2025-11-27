Universidad San Jorge: cultura, deporte y voluntariado en un campus que deja huella

¿Buscas una universidad en Zaragoza donde la formación vaya más allá del aula? La Universidad San Jorge (USJ) ) combina una formación de reconocido prestigio con un campus activo donde el deporte, la cultura y el voluntariado forman parte del día a día. . El campus universitario de Villanueva de Gállego, en Zaragoza, ofrece un entorno donde aprender, crecer y construir un futuro personal y profesional.

Un campus que combina formación, valores y vida universitaria en Zaragoza

En la USJ, la enseñanza convive con la creatividad, la convivencia, el deporte y la implicación social. El objetivo no es solo formar buenos profesionales, sino acompañar a cada estudiante en su propio proyecto vital.

En el campus universitario de Villanueva de Gállego se anima a debatir, a descubrir nuevas amistades, a superar retos y a relacionarse con personas con inquietudes diversas.

La USJ potencia valores que construyen perfiles íntegros y comprometidos: responsabilidad, pensamiento crítico, espíritu de servicio, creatividad, actitud emprendedora y compromiso social. La vida en la USJ anima a construir un proyecto personal al mismo tiempo que una trayectoria profesional.

La Universidad San Jorge cuenta entre su variada oferta de actividades con un Aula de Teatro. / USJ

Cultura y clubes: el motor creativo del campus

La vida cultural ocupa un espacio central. El Aula de Teatro y los Clubes USJ ofrecen talleres de DJ, cursos de voz, proyectos escénicos o actividades de diseño y decoración.

Entre ellos destaca el Club de Debate USJ, que ha reunido a más de 150 estudiantes de 20 titulaciones en seis ediciones, convirtiéndose en un punto de encuentro para aprender oratoria, argumentar y entender mejor el mundo.

A lo largo del curso, el campus se llena de exposiciones, clubes de lectura, concursos de fotografía y conferencias abiertas a toda la comunidad universitaria.

El deporte promueve el bienestar y crea comunidad

El deporte es otro de los pilares de la universidad. Los equipos de la USJ compiten en los Campeonatos de Aragón y de España Universitarios, con resultados destacados el curso pasado, como las medallas de plata nacionales de Mireya Arnedillo, en atletismo, y de Andrea Palazón, en tenis, así como el bronce en judo para Joane Buldain. Y, sobre todo, el título europeo conseguido por el equipo de rugby 7.

Eventos como la San Silvestre USJ, la Gladiator Aragón o la Hybrid Race USJ completan una oferta deportiva que fomenta la salud, la convivencia y el espíritu universitario.

El equipo de rugby 7 de la USJ consiguió el título europeo. / USJ

Voluntariado: aprender ayudando

Una de las señas de identidad de la USJ es su programa de voluntariado universitario. A través de él, los estudiantes conocen realidades sociales de primera mano y colaboran con entidades, colegios u hospitales.

Solo el curso pasado, cerca de 100 alumnos dedicaron más de 3.000 horas a proyectos solidarios, reforzando no solo su formación, sino también su conciencia social y su empatía.

Una de las señas de identidad de la USJ es su programa de voluntariado universitario. / USJ

Life Skills Academy: habilidades para la vida

La formación en la USJ va más allá de los contenidos académicos. Con la Life Skills Academy, los estudiantes participan en sesiones mensuales con expertos en comunicación, creatividad, gestión emocional o liderazgo.

Más de 130 alumnos participaron el último año en este programa, pensado para reforzar la confianza, la creatividad y la actitud positiva ante los retos personales y profesionales.

Con la Life Skills Academy, los estudiantes de la USJ participan en sesiones mensuales con expertos en siversos campos. / Mirella Arnedillo

Una universidad que deja huella

Estudiar en la USJ es mucho más que obtener un título. Es un proceso de descubrimiento personal y profesional que marca a quienes pasan por ella.

Los jóvenes que comienzan aquí su etapa universitaria encuentran un campus dinámico, acompañamiento constante y una comunidad que les anima a ser mejores estudiantes… pero sobre todo mejores personas.

La Universidad San Jorge busca que su alumnado no solo se gradúe con una titulación, sino con una visión crítica y responsable del mundo.

Porque estudiar en la USJ es mucho más que obtener un título: es aprender a pensar, a sentir, a colaborar y a construir el futuro.