Mª Teresa Gómez: “La formación continua y de calidad que ofrecemos a través del Colegio conlleva que el Gestor Administrativo se adapte a cualquier reto tecnológico”

Pregunta: Hace poco tuvo lugar la gran cita institucional del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, la Gala gA. ¿Qué balance hace de esta edición?

Respuesta: Efectivamente, el pasado 7 de noviembre nos dimos cita en Huesca para celebrar la Gala gA 2025. Fue un reencuentro muy especial con la capital oscense, a la que no volvíamos desde hace casi dos décadas. Cabe destacar la labor de nuestra delegada en la provincia, Ana Tardós. Fue una noche emotiva donde entregamos el Premio gA a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y rendimos un merecido homenaje a María Rosa Trigo por su medio siglo de trayectoria como colegiada en activo. Asimismo, distinguimos a las compañeras y compañeros que celebraban sus 15 y 25 años de colegiación.

Tuvimos además la fortuna de contar con representación institucional desde diferentes entidades como la Subdelegación del Gobierno en Huesca, el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Tráfico, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón o la Universidad de Zaragoza.

Pregunta: En los discursos que se pronunciaron en el acto hubo referencias al auge de la inteligencia artificial, a cómo esto impacta en el colectivo y a cómo éste se adapta a los avances tecnológicos. ¿Qué nos puede contar al respecto?

Respuesta: La profesión de Gestor Administrativo está estrechamente ligada con los avances de la sociedad en general y, por supuesto, también los tecnológicos. Tengamos en cuenta que nuestra profesión nace en el año 1933. Hemos recorrido todas las etapas de grandes avances: desde el ya lejano paso del papel a los ordenadores, hasta la aparición de Internet o la digitalización de la Administración, por citar solo algunos de ellos. Y la figura del Gestor Administrativo siempre ha salido reforzada: tenemos cada vez más trabajo y además es un trabajo más relevante.

En la actualidad es obvio que el reto tiene que ver con el auge de las herramientas vinculadas a la inteligencia artificial. Y para este reto, como hemos hecho en los anteriores, los Gestores Administrativos contamos -a través de nuestro Colegio- con una formación continua y de calidad que nos prepara para que la incorporación de nueva tecnología sea un proceso natural. El área de Formación de nuestro colegio, formada por Viriato Monterde, Igor Ipas y David Sánchez y de la mano de nuestra compañera Ana Vera, ya han organizado jornadas formativas sobre esta temática con gran respuesta por parte de todos los gestores. Y evidentemente no serán las últimas.

Pregunta: Otra de las temáticas que se trataron, y que había sido seguro motivo de trabajo en las gestorías administrativas, era la entrada en vigor del sistema Veri*factu, cuya obligatoriedad se ha aplazado finalmente a 2027.

Respuesta: Así, la implantación del sistema Veri*factu ha sido uno de los grandes temas de los últimos meses. Una de las señas de identidad más clara de la profesión de Gestor Administrativo es la transversalidad.Cuando el ciudadano acude a nuestras gestorías le ofrecemos una solución integral y completa de su problema. Los asesoramos, los acompañamos y los ayudamos a realizar los diferentes trámites administrativos, a planificar su vida económica y fiscal. Para ello necesitamos estar al día en legislación, procedimientos, criterios interpretativos.

La normativa administrativa no es precisamente sencilla yel ciudadano es consciente de la limitación de los recursos humanos y materiales de la Administración, así como dela obligatoriedad de utilización de herramientas o aplicaciones digitales que en numerosas ocasiones acrecienta la brecha digital. Y un ejemplo claro de esto ha sido precisamente el sistema Veri*factu. Nuestro Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos respaldó la medida desde un primer momento, teniendo en cuenta que esto supone algo más de margen para autónomos y pequeñas empresas.

Ahora bien, la coherencia del aplazamiento dependerá de si éste permite que se precisen todos aquellos puntos que no habían quedado totalmente claros, aportando la necesaria seguridad jurídica para todos los obligados a su aplicación.

Pregunta: Y hace tan solo unos días celebraron en su sede en Zaragoza la octava edición del Encuentro Social gA. ¿Quién fue en esta ocasión la entidad protagonista?

Respuesta: La institución a la que reconocimos fue Proyde (Promoción y Desarrollo), una entidad vinculada a los Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle, a otras ONGD lasalianas, a La Salle Acción Social y a otras organizaciones afines, cuya misión de la entidad es contribuir a la construcción de un mundo en el que todas las personas vivan dignamente.

Eusebio Villaescusa, representante de la entidad, nos explicó que nuestra colaboración va destinada integramente al proyecto Fratelli en el Líbano, a través del cual se ofrece cada día una segunda oportunidad educativa a niños y niñas refugiados que han huido de la guerra en Siria y Palestina y de la persecución religiosa en Irak.

Cabe recordar que el “Encuentro Social gA” es el acto en el que anualmente los Gestores Administrativos como colectivo reconocemos la labor que realiza una o varias entidades sin ánimo de lucro a través de una aportación y en el que conocemos de primera mano la labor que realizan y es uno de los actos encuadrados en nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa como institución.