Fundación Ibercaja cumple 150 años con su propósito intacto: estar junto a las personas

El pasado 28 de mayo se cumplieron 150 años desde la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.

Una efeméride que trasciende a la propia entidad para convertirse en una celebración colectiva junto a la sociedad, bajo el lema Ilusión compartida, con el mismo propósito que en aquel 28 de mayo de 1876 intacto: ser fuente de oportunidades y desarrollo para la sociedad, acompañando a las personas y estando a su lado. Un propósito por el que trabaja, tal y como se refleja en sus cifras del pasado año, con más de 3.200 iniciativas y más de 600 proyectos que benefician a cerca de un millón y medio de ciudadanos.

A lo largo de siglo y medio, la Caja ha sido el apoyo para que miles de personas hayan podido construir su vida, consolidándose como un gran motor de apoyo al desarrollo de territorios y personas, un propósito que ha sido y es crucial para la transformación de la economía y la sociedad de Aragón.

La entidad mantiene viva la figura y obra de Francisco de Goya a a través del Museo Goya / Fundación Ibercaja

De la acción social al empleo

Con esta máxima presente en su trabajo diario, la labor de Fundación Ibercaja se enfoca actualmente en diferentes áreas de actuación. Por una parte, y su razón de ser, la acción social, a través de las diferentes convocatorias y proyectos de ayudas que buscan generar una igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas. Por otro lado, la cultura, acercándola a toda la sociedad a través de exposiciones, conferencias, certámenes artísticos… En este sentido, está muy presente Francisco de Goya, poniendo en valor su obra y figura a través del Museo Goya; y también la preocupación de la entidad por preservar el patrimonio histórico aragonés, atesorando y preservando espacios como el Patio de la Infanta, los Palacios de Villahermosa y Larrinaga o el Arco del Deán.

Otra línea de actuación es la educación y la empleabilidad, acompañando a las personas en sus diferentes etapas, con proyectos e iniciativas que comienzan en la etapa escolar y se extienden hasta el impulso a jóvenes emprendedores en sus primeros pasos profesionales.

Fundación Ibercaja acompaña a las personas en sus diferentes etapas, con proyectos e iniciativas que comienzan en la etapa escolar y se extienden hasta el impulso a jóvenes emprendedores en sus primeros pasos profesionales. / Fundación Ibercaja

Apoyo al territorio

Sumado a todo ello, en Fundación Ibercaja siempre ha estado presente la apuesta por impulsar el territorio y todas aquellas iniciativas que buscan su mejora, progreso y evolución. Así cabe destacar otro de los grandes proyectos de la entidad; ubicado en el Pabellón Puente diseñado por la prestigiosa Zaha Hadid para la Expo 2008, Mobility City se ha consolidado como un referente a nivel nacional e internacional para el debate, el análisis y la divulgación en torno a la movilidad sostenible del futuro; un concepto con el que nuevamente la entidad vuelve a su origen, al entenderlo como un elemento que siempre debe estar al servicio de las personas.

Desde 1876, Fundación Ibercaja ha buscado ser ese gran motor de apoyo al desarrollo de territorios y personas, siendo clave para entender la historia socioeconómica de Aragón.

A lo largo de estos 150 años, la entidad ha estado al servicio del desarrollo humano y del territorio en el que actúa, atenta a las diferentes necesidades y desafíos para seguir aportando valor en todas sus iniciativas presentes y futuras.

Ahora, Fundación Ibercaja mira hacia los próximos 150 años con vocación de impulsar y contribuir a un mundo mejor, más justo y con más oportunidades.