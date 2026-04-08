Fundación Ibercaja celebra su 150 aniversario con actividades culturales, eventos y actos abiertos a toda la ciudadanía

Como una Ilusión compartida, Fundación Ibercaja celebra este año su 150 aniversario, una efeméride que trasciende a la propia entidad para convertirse en una celebración colectiva junto a la sociedad. La fundación quiere conmemorar siglo y medio de compromiso con las personas y el territorio, reafirmando su vocación de servicio, con la mirada puesta en el presente y en los retos y desafíos del futuro.

Este aniversario representa no solo una mirada a su historia y legado, sino también una oportunidad para proyectar el mismo compromiso hacia adelante.

El lema de este aniversario tan especial, la Ilusión compartida, simboliza precisamente ese vínculo con la sociedad, que ha sido y sigue siendo el eje central de la labor de Fundación Ibercaja. Porque desde hace 150 años la misión de la fundación ha sido la de acompañar a las personas, impulsar oportunidades y contribuir al desarrollo del territorio y de todas las personas que forman parte de él.

Un año muy especial con propuestas que marcan la diferencia

Y todo ello no es algo que se pueda celebrar en un único día. Desde que comenzó el año, Fundación Ibercaja ha puesto en marcha un amplio programa de iniciativas en sus principales ámbitos de actuación: acción social, educación, cultura y desarrollo del territorio, con propuestas que buscan llegar a todos los sectores de la población y dar respuesta a los desafíos actuales.

El Museo de Goya, la joya de la corona

Entre los hitos más destacados del año se encuentra la apertura del renovado Museo Goya, que tendrá lugar en el mes de octubre. El espacio de Fundación Ibercaja se proyecta como una referencia internacional que, tras su ampliación y modernización, incorporará nuevas experiencias expositivas y tecnológicas para acercar la obra del artista aragonés a todos los públicos, además de contar con una nueva entrada desde la plaza del Pilar. La reapertura contará con una exposición muy especial, Solo Goya que reunirá piezas de Francisco de Goya procedentes de los museos más relevantes del mundo.

Una educación ejemplar

En el ámbito educativo, Fundación Ibercaja ha impulsado la primera edición de Docentes referentes, un reconocimiento a la excelencia y la innovación pedagógica que pondrá en valor el papel transformador de los profesores en la sociedad y que cuenta con la presidencia de honor de la Infanta Sofía. Esta iniciativa se suma a su apuesta continuada por la educación como motor para impulsar la sociedad y el talento de las nuevas generaciones, con la continuidad de sus programas, iniciativas en todo el territorio nacional.

Fundación Ibercaja ha impulsado la primera edición de Docentes referentes, un reconocimiento a la excelencia y la innovación pedagógica / Fundación Ibercaja

Mirando al futuro con ilusión

Uno de los momentos clave del aniversario será la celebración del congreso El mundo que viene, un gran foro que reunirá en Zaragoza a destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional, entre ellos premios Nobel, ex primeros ministros, representantes de instituciones europeas y referentes de distintos ámbitos. El principal objetivo es crear un foro abierto a toda la sociedad donde para reflexionar sobre los grandes desafíos globales y las oportunidades de futuro.

Más ayudas que mejoran la calidad de vida

En clave social, Fundación Ibercaja reforzará su compromiso ampliando su alcance a través de sus convocatorias dirigidas al tercer sector, que este año serán un total de cuatro, así como mediante la organización de diferentes cenas solidarias en Huesca, Zaragoza, Teruel, Logroño y Guadalajara. Un esfuerzo que busca seguir llegando a más personas y contribuir de manera directa a mejorar su calidad de vida.

Fundación Ibercaja reforzará su compromiso ampliando su alcance a través de sus convocatorias dirigidas al tercer sector / Fundación Ibercaja

La movilidad del futuro se dibuja desde Mobility City

De igual forma, Mobility City continúa su consolidación como referente en el debate en torno a la movilidad del futuro, siempre desde una perspectiva centrada en las personas. Este espacio seguirá acogiendo grandes exposiciones y eventos internacionales, como la muestra dedicada a Mercedes-Benz Motorsport, con piezas únicas procedentes del Museo de la marca en Stuttgart y que puede visitarse hasta enero del próximo año.

Mobility City continúa su consolidación como referente en el debate en torno a la movilidad del futuro / Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja: espacios de encuentro y dinamización

Los centros culturales de Fundación Ibercaja volverán a desempeñar un papel esencial como espacios de encuentro, dinamización y acceso a la cultura y el conocimiento. Durante este año, además, van a intensificar su programación con actividades de primer nivel, reforzando su función como puntos de conexión con la sociedad.

Con todo ello, Fundación Ibercaja afronta su 150 aniversario como una oportunidad para seguir avanzando junto a las personas, fiel a los valores que han guiado su trayectoria: compromiso, cercanía, innovación y vocación de servicio. Una historia construida a lo largo de siglo y medio que hoy se proyecta hacia el futuro convertida en una auténtica ilusión compartida.