GranCasa cuida de tu bienestar con 'RESPIRA': talleres gratuitos para toda la familia

GranCasa, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, da un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad a través de RESPIRA 2026, un programa que convierte la acción ambiental y los hábitos responsables en experiencias vivenciales. Durante dos semanas, el jardín central del centro comercial se transforma en un espacio abierto a toda la comunidad, donde creatividad, movimiento y bienestar se unen para ofrecer experiencias únicas a los visitantes.

RESPIRA 2026 busca acercar la sostenibilidad al día a día de las personas con actividades que fomentan el autocuidado, la conexión familiar y la participación comunitaria. La iniciativa propone una programación pensada para todas las edades, combinando talleres creativos, sesiones de movimiento consciente, espacios para madres y bebés y dinámicas de bienestar emocional, que invitan a descubrir nuevos hábitos saludables de manera lúdica y cercana.

“Con RESPIRA 2026 queremos que nuestra sostenibilidad no se quede solo en cifras, sino que se sienta y se viva. Nuestro jardín se convierte en un lugar donde bienestar, creatividad y comunidad se dan la mano, y cada actividad es una oportunidad para conectar con nosotros mismos y con los demás”, destaca Susana Betrán, gerente de GranCasa.

'RESPIRA 2026' se enmarca en la estrategia de GranCasa de integrar sostenibilidad, innovación y experiencia. / GranCasa

Los visitantes podrán disfrutar de un amplio abanico de experiencias: talleres de mandalas, botánicos y pintura creativa, sesiones de barré adaptado, pilates y ejercicios conscientes, talleres de aromaterapia y velas artesanales, sesiones de meditación y bienestar emocional, y actividades especiales para madres y bebés. Cada propuesta busca combinar aprendizaje, diversión y relajación, al tiempo que fomenta la creatividad y la conciencia sobre hábitos más sostenibles y responsables.

RESPIRA 2026 se enmarca en la estrategia de GranCasa de integrar sostenibilidad, innovación y experiencia, demostrando que un centro comercial puede ser también un espacio de encuentro, inspiración y bienestar. A través de estas actividades, el centro refuerza su papel como espacio de referencia para la comunidad zaragozana, ofreciendo oportunidades para aprender, practicar y compartir hábitos saludables de manera activa y cercana.

Horarios de RESPIRA 2026, un programa que convierte la acción ambiental y los hábitos responsables en experiencias vivenciales. / GranCasa

GranCasa, ubicado en Zaragoza, es uno de los centros comerciales más consolidados en España gracias a su inmejorable ubicación, sus conexiones con transporte público desde cualquier punto de la ciudad y su completa y atractiva oferta comercial y de servicios. Con más de 200.000 m2 construidos de los cuales 80.000 m2 se destinan a actividad comercial, cuenta con 170 locales comerciales con accesos cómodos y rápidos. Trivium Socimi, uno de los cuatro fondos gestionados por Sonae Sierra en España, es propietario mayoritario de GranCasa.

GranCasa, ubicado en Zaragoza, es uno de los centros comerciales más consolidados en España gracias a su inmejorable ubicación. / GranCasa

Sobre Sonae Sierra Sierra es una empresa multinacional que opera de forma integrada en el sector inmobiliario, centrada en la transformación urbana y la innovación. Con proyectos realizados en más de 35 países, la empresa gestiona actualmente más de 7.000 millones de euros en activos. La estrategia de sostenibilidad de Sonae Sierra siempre ha sido un factor diferenciador y es uno de los pilares del posicionamiento de la empresa en todas las áreas de negocio. Sierra tiene una sólida reputación como especialista líder en soluciones inmobiliarias en el mercado que aportan valor a la sociedad en su conjunto. Con foco en relaciones a largo plazo con inversores de referencia, su oferta integral incluye la creación de vehículos de inversión personalizados, el desarrollo y la modernización de espacios urbanos sostenibles de uso mixto (residencial, oficinas, comercio minorista y ocio), una plataforma completa e integrada de servicios inmobiliarios y la gestión de una cartera de activos resilientes preparados para el futuro.

Acciones reales en diferentes ámbitos

Esta amplia programación de talleres se enmarca dentro de una de las muchas iniciativas que GranCasa lleva por bandera. Con ellas, pone en valor acciones reales en ámbitos como la energía, el agua, el reciclaje o la movilidad sostenible, acercando estos avances a los visitantes y la comunidad local. RESPIRA va más allá de las métricas: nace para unificar esfuerzos, impulsar nuevas acciones y acercar la sostenibilidad al día a día de las personas, demostrando que pequeños gestos pueden generar grandes cambios.

Esta amplia programación de talleres se enmarca dentro de una de las muchas iniciativas que GranCasa lleva por bandera. / GranCasa

Con esta propuesta, GranCasa refuerza su apuesta por un retail responsable, integrando sostenibilidad, bienestar y experiencia en una misma iniciativa. Toda la programación podrá consultarse en los canales digitales y redes sociales de GranCasa.