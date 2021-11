El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huesca ha criticado el "obcecado postureo" del alcalde de la ciudad, Luis Felipe, en relación con el circuito para bicis y patines recién inaugurado, "que no es ni podrá ser un 'pump track' homologado".

La consecuencia, según han informado los populares en una nota de prensa, es que Huesca quedará al margen de los circuitos de esa especialidad, que gana adeptos día a día y supone "un gran reclamo deportivo".

El Partido Popular delegó en su concejal Iván Rodríguez el contacto con especialistas y colectivos afectados para pedir su asesoramiento. La resolución obtenida es que la pista construida en San Jorge no reúne los requisitos que exige la Federación para su homologación.

En este sentido, Iván Rodríguez ha afirmado: "No ponemos en duda que será una instalación familiar entretenida, pero no es lo que se anunció en su día y lo que generó una expectación que ahora ha sido defraudada. Simplemente, no es un 'pump track'".

De acuerdo con el asesoramiento recibido, las diferencias técnicas entre una instalación de recreo y un circuito deportivo especializado están "perfectamente" definidas. "Los expertos --ha argumentado el concejal del PP-- nos trasladaron que requiere unas especificaciones muy estrictas para la inercia, las inclinaciones, la distancia entre los badenes y las medidas de seguridad que no se cumplen en modo alguno. Son instalaciones que deben llevar a cabo empresas especializadas".