Ocho partidos, ocho finales. Eso es lo que le queda al Casademont de aquí a final de temporada para intentar seguir en la élite del baloncesto español y evitar el descenso a la LEB. Si todos los encuentros van a ser claves, los dos siguientes ante Betis y Obraidoiro, sumidos en la misma lucha que los aragoneses, van a cobrar una importancia capital, y así lo ha reconocido Dragan Sakota. "Estos dos partidos nos pueden cambiar la vida. Somos conscientes del valor que tienen", aseguró el serbio, que señaló que volver a la senda de la victoria traería muchas cosas buenas al equipo. "A parte de los puntos para la clasificación, ganar nos daría mucha confianza. Hace mucho que este equipo no gana y cuando eso pasa las cosas siempre son más difíciles". De no ganar, la situación pasaría de ser extrema a coger tintes dramáticos. "Tienen que suponer un cambio de dirección estos partidos, y para ello debemos empezar a jugar mucho mejor bajo presión", valoró el técnico.

A pesar de las dificultades, Sakota se mostró optimista y esperanzado por la evolución que él dice ver en sus jugadores. "Cuando pierdes parece que no avanzas, pero veo muchos detalles que hemos mejorado. Sobre todo a nivel defensivo. El otro día ante Joventut conseguimos competir muy bien durante 37 minutos y son un muy buen equipo. Ahora nos queda mejorar la faceta ofensiva, encontrar esa fluidez y la anotación de nuestros jugadores referencia", analizó el entrenador.

Y para ello, el serbio destacó la importancia de los entrenamientos y de contar con los máximos efectivos posibles. "Cuando llegué el principal problema que vi era la falta de una rotación amplia para practicar, teniendo que contar con jugadores jóvenes y perdiendo calidad en las pruebas", dijo Sakota, que, por eso mismo, se mostró contento con la llegada de los últimos refuerzos.

Los nuevos

El balcánico hizo alusión a los nuevos fichajes y apuntó que les van a permitir jugar de forma "diferente". "Mekowulu es un perfil que no teníamos. Es muy móvil y vamos a poder jugar más intensos y más duros para poder utilizar las faltas también. Aunque Sakota apuntó que el nigeriano no llega en su mejor forma. "Encontrar un jugador como él, con sus características, no ha sido fácil pero es cierto que no juega un partido oficial desde febrero. La situación no es la ideal pero nos puede dar buenos minutos", valoró. También tuvo palabras para el base Ferrari: "Aún no conozco los detalles de cómo viene y cuándo. No sé si podrá debutar el sábado porque al ser un jugador que tiene que tener mucho tiempo el balón en sus manos, es complicado".

Precisamente la posición de uno será uno de los principales problemas en Sevilla, ya que Sakota confirmó que Omar Cook arrastra molestias. "No hemos podido contar con él en dos entrenamientos. No está a tope, igual al 50%, pero la idea es que juegue contra el Betis. En principio va a estar", señaló. A pesar de esta circunstancia, el serbio insistió en que para él, Bone es un escolta: "Puede jugar algunos minutos ahí (de base), pero no es su posición ideal". El entrenador del Casademont habló por último de la aclimatación de Sean Kilpatrick. "Está entrenando bien, cogiendo la forma. Debe ser más eficiente para ayudarnos, pero soy optimista. Definitivamente está mucho mejor que cuando llegó", finalizó Sakota.