Cantero: "No concebimos que la temporada vaya a acabarse el domingo"

El Casademont Zaragoza se jugará este jueves el primer partido de semifinales ante el Valencia Basket en el Príncipe Felipe (20.00). Carlos Cantero ha analizado en la rueda de prensa previa al choque la dificultad que acarrea volver a jugar contra este equipo, por octava vez esta temporada, y que espera "la mejor versión del Valencia. Además, una de las principales dificultades será frenar a Iagupova, una jugadora que ha hecho mucho daño al Casademont en cada uno de los enfrentamientos.

Ambos conjuntos se conocen a la perfección, ya que a lo largo de este último año se han enfrentado hasta en 7 ocasiones, dos en Liga, dos en Supercopa, dos en Euroliga, una en la final de la Copa del Rey y otra incluso antes de comenzar la temporada regular. Por desgracia, la renta es más que negativa para el equipo aragonés, habiendo cosechado 5 derrotas y tan solo 2 victorias. Por lo que Cantero percibe esto como una desventaja a la hora de volver a medirse a él: "Es algo negativo porque falta mucho factor sorpresa que te puede dar ventaja sobre los rivales a priori superiores o con plantillas más largas. Eso siempre es una ventaja para ellas. Esperamos al mejor Valencia, aunque ahora no esté jugando a su mejor nivel esta temporada. Nosotras sabemos que haciendo las cosas habituales no es suficiente para ganar, así que estamos preparando el partido de manera diferente a las siete ocasiones anteriores".

También ha hablado acerca de la eliminatoria de cuartos de final de las valencianas, que ganaron a IDK en dos encuentros en los que el conjunto vasco puso en aprietos al Valencia: "Cuando ha querido apretar lo ha hecho, sabemos que muchas veces juegan a ese baloncesto y cuando consiguen una ventaja son capaces de mantenerla. Pero tienen problemas cuando no son consiguen esto, entonces un rival como IDK u otros rivales han podido meterles mano. Cuando pueden correr y tienen porcentajes más normales ningún equipo le puede igualar".

El Casademont abre la eliminatoria ante la Marea Roja en casa, algo que puede perjudicar si el Valencia se alza con la victoria en Zaragoza y viaja a La Fonteta obligado a sacar un buen resultado. Aunque para Cantero el factor cancha es algo de menor importancia en un encuentro como este: “En este tipo de partidos no le encuentro la ventaja. Prefiero jugar el primero en casa, aunque contra Estudiantes nos benefició jugar el segundo en casa. Pero si me preguntas antes de ese partido te habría dicho que habría preferido el primero", afirmaba,

Pero el principal objetivo del técnico en el Felipe es lograr ir a Valencia con una renta que sea difícil de remontar para: "El objetivo que me gustaría a nivel de marcador sería una ventaja de 14 o más puntos porque creo que es la renta mínima que vas a poder defender en Valencia. Creo que menos es difícil de defender allí donde siempre nos cuesta y hemos tenido derrotas abultadas. Ese es el objetivo ambicioso, aunque todo lo que sea ganarlo será positivo”, explicaba.

El principal peligro del equipo taronja es sin duda Alina Iagupova, una jugadora que puede decidir la eliminatoria, por lo que Cantero ha explicado como intentarán frenar a la ucraniana: "Plantearemos diferentes tipos de defensa añadiendo defensoras como hicimos con Copper o Mabrey en temas de bloqueos. También intentar que baje el balón al suelo y ahí meter jugadoras en los espacios, aunque ya lo hicimos contra Valencia y eso hizo que otras se sumaran. Si paras a Iagupova pero esos espacios te están generando tiros para Leti, Merrit o Fingall, evidentemente es una cosa por otra".

Además, una de las jugadoras más importantes del conjunto valenciano, Raquel Carrera, será baja de larga duración tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en el partido de cuartos de Copa de la Reina, de manera que pierde un efectivo de mucho valor para estos playoffs. "Preferimos a Ginzo que a Carrera porque esta te puede a llegar a ganar partidos. Aunque Paula ha demostrado mucho en otros equipos, nuestra preocupación pasa por otras jugadoras como Leti o Iagupova, afirmaba Cantero.

El técnico del Casademont también ha explicado por donde pasan las claves para conseguir neutralizar a las valencianas: "En dejarlas a poco porcentaje de tiro, ganarles la lucha de rebotes y en reducir las pérdidas. Podemos plantear muchas defensas y sistemas, pero si no sabemos iniciarlos se nos puede poner muy cuesta arriba".

A pesar de que a que la afición pueda tener en mente en todo momento que estos partidos podrían ser los últimos para su capitana, Vega Gimeno, Carlos Cantero ha confirmado que el equipo no se plantea esto en ningún momento: "No lo esperas, pudo haberse terminado el sábado y en ningún momento se pasó esto por la cabeza, no estaba en los planes de nadie. He escuchado en medios que podía haber sido el último partido de Vega, pero nadie ni a ella ha pensado eso. A día de hoy no concebimos que la temporada acabe el domingo, ha concluido.