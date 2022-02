Libertad provisional, comunicada y sin fianza. Esa fue la decisión de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza con respecto a los cuatro jóvenes detenidos por un robo violento a otro con machetes. Ocurrió en la madrugada del sábado.

El arresto de los sospechosos lo realizó la Policía Local al día siguiente de que ocurrieran los hechos. Los cuatro iban caminando por la calle Delicias cuando fueron reconocidos por los agentes que procedieron a su arresto. En ese momento llevaban dos armas blancas de 24 y 19 centímetros de hoja, así como unos alicates y destornilladores.

Los detenidos, identificados como M. R. M. M., boliviano de 20 años; S. G. C.; español de 21 años; B. S. H. T.; colombiano de 23 años, y J. C. C. M., colombiano de 26 años, son objeto de investigación por si el asunto pudiera estar relacionado con los enfrentamientos entre bandas latinas.

Esta agresión en las inmediaciones de la discoteca Garden, en las proximidades del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza se suma a otras que lo han convertido en uno de los puntos más conflictivos en estos momentos en la capital aragonesa.

Una semana antes hubo otra intervención con seis detenidos, muchos de ellos menores, a los que también les intervinieron machetes.

Los vecinos de la zona están sufriendo no solo la inseguridad que llevan consigo estas bandas juveniles, sino también actos vandálicos como cortar calles con contenedores de basura.