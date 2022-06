Mohamed, un niño de 11 años, murió este miércoles por la mañana en las piscinas municipales de La Puebla de Alfindén, en la comarca central de Zaragoza.

Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, trataron de reanimarle, pero no fue posible y se acabó certificando el fallecimiento del menor que se encontraba de excursión en dichas instalaciones con el colegio Los Albares de la localidad en el que estaba escolarizado en 5° de primaria.

Nada más saltar la voz de alarma, sobre las 11.50 horas, se trasladó hasta el lugar el médico del centro de salud del municipio que, durante una hora, trataron de conseguir que respirara, pero no fue posible. De ahí que hasta el lugar se trasladara la Guardia Civil, la Policía Local y una psicóloga para ayudar a los familiares del niño fallecido, de origen marroquí.

Con esta muerte ya son 108 personas las que han fallecido en España por ahogamiento en espacios acuáticos en lo que va de año. Esta cifra supone 41 defunciones más que en el mismo periodo de 2021, tras un mes de mayo con el mayor número de fallecidos por esta causa desde hace seis años y un inicio de junio trágico: 23 ahogados.

Según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, las 23 muertes registradas en junio suponen una media diaria de 1,58 ahogamientos mortales en los espacios acuáticos en ese período, frente a los 0,55 que se habían dado entre el 1 de enero y el 30 de mayo, en que se habían registrado 83 fallecimientos. El director de Prevención y Seguridad y portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Francisco Cano, destacó que el viernes pasado se dataron seis muertes en espacios acuáticos y que entre el viernes y el sábado han muerto nueve personas. Para Cano, se trata de una cifra que "debe llevar a la reflexión sobre la responsabilidad de cada persona y también en relación con la ineficacia de requerir una formación exigente en algunas comunidades autónomas que no se puede cumplir y que impide que muchas playas no tengan socorristas". Al mismo tiempo, puso de manifiesto que "en otros territorios se puede acceder a desempeñar las funciones de socorrista sin ni tan siquiera demostrar que se sabe nadar, ya que se admite la formación online y certificaciones de muy dudosa calidad".

La redacción trabaja en actualizar esta noticia.