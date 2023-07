Los bares y restaurantes de Zaragoza vuelven a estar en alerta por un hombre que parece que quiere destronar al conocido como Rey del Simpa. Desde el 14 de abril lleva cinco detenciones por comer gratis en diferentes establecimientos; la última en un popular establecimiento especializado en jamones situado en la céntrica calle Alfonso I de la capital aragonesa.

Quien llamó a la sala del 091 fue el propio camarero al recibir un no como respuesta al pago de la cuenta que le debía. No era mucha, casi 11 euros, pero la actitud de A. F. A., de 68 años y de origen español, le hizo pedir ayuda. Hasta el establecimiento perteneciente a la cadena Come Jamón se trasladaron varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que le dijeron que abonara y se irían, pero este hizo todo lo contrario, llegando a insultar con un «hijo de puta» al empleado por el hecho de haber llamado al Cuerpo Nacional de Policía.

Los agentes se percataron en ese momento que el individuo no tiene domicilio conocido por lo que procedieron a su arresto como supuesto autor de un delito de estafa leve.

Su primer ticket a deber fue de 20,60 euros en un establecimiento hostelero situado en la calle Santa Inés. A partir de ahí comió y no pagó facturas de 33,50 euros, 29,10 y lo intentó con un carajillo que costaba 4,95 euros, si bien al final consiguieron que lo pagase. Una acumulación de detenciones que, debido a la baja cantidad, quedan tipificadas como leves y, por lo tanto, tras ser puesto a disposición judicial siempre queda en libertad. Eso a pesar de la agresividad que demuestra en cada una de sus actuaciones.

Su modus operandi recuerda al que hace un verano recorrió decenas de bares y restaurantes de Zaragoza comiendo sin pagar. Antonio Miguel Grimal Marco sumó más de 60 arrestos antes de ingresar en prisión. Este representante de la picaresca del siglo XXI hizo su primer simpa el 10 de julio de 2016 en el bar Ankara, en la avenida César Augusto. Tras este ha ido sumando establecimientos hosteleros a lo largo de los años 2017, 2019 y en 2022 una veintena de antecedentes. Su récord en comer de forma gratuita.

Su última comilona sin pagar fue en plena ola de calor del pasado verano. Acudió al restaurante Gastrobar 93, en la calle León Felipe, donde pidió un agua de litro y medio, un plato de Yakimeshi y otro de ternera con salsa de ostra. Cuando fue a pedir más platos un cliente le reconoció, avisó al bar y al no querer pagar por lo que había ingerido fue detenido. Así puso fin a una semana en la que no pago ni un taxi y mucho menos un factura de más de 91 euros en un restaurante japonés de la céntrica plaza de Los Sitios de Zaragoza. Allí se puso, tal y como dirían los taurinos, de tabaco y oro antes de ingresar en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón donde siempre cenaba y desayunaba de gratis.