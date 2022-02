El Ayuntamiento de Cadrete votará el próximo 10 de marzo la moción de censura presentada por el PSOE, el PAR y Ciudadanos para tumbar el Gobierno en minoría del Partido Popular con Vox, liderado por la alcaldesa María Ángeles Campillos.

La convocatoria del pleno extraordinario está publicada ya en la página web municipal y, además, quien ha sido la regidora del municipio en cinco legislaturas, ha publicado un comunicado del que se ha hecho eco el PP de Zaragoza en el que lamenta la decisión tomada por sus compañeros de corporación.

El PP (3 concejales) gobernaba con Vox (2 concejales) y Ciudadanos (un concejal) hasta que el pasado mes de diciembre, el edil de Ciudadanos, Alberto Martínez decidiera salirse del Gobierno. Este jueves presentó, junto al PAR y el PSOE una moción de censura para tumbar al Gobierno del que había formado parte hasta hace apenas dos meses.

Según explican fuentes de Ciudadanos Aragón, Martínez tomó la decisión sin comunicárselo al partido, por lo que han tramitado ya su expediente de expulsión de la formación naranja. Así mismo, ha transmitido el responsable de Comunicación del partido, Carlos Trullén, que "este concejal ya no representa al partido".

El comunicado hecho público por la alcaldesa, María Ángeles Campillos, señala que "inesperadamente, minutos antes" de iniciar con el PAR la ronda de contactos para la aprobación del presupuesto municipal, se presentó su portavoz, Lucía Remírez, junto al portavoz del Grupo Socialista, Rodolfo Viñas, y el de Ciudadanos, Alberto Martínez, para dar entrada en el Registro Municipal de una moción de censura.

La todavía alcaldesa lamenta el momento elegido por sus compañeros de corporación para presentar dicha moción, ya que está aquejada de un cáncer desde hace seis meses, del que será operada el próximo 3 de marzo y, por lo tanto, no podrá estar presente para defender su Gobierno el día en que se vote la moción de censura.

El comunicado de la alcaldesa de Cadrete

"Al margen de la legitimidad de dicha moción, no tengo palabras para expresar cómo me siento. Principalmente decepcionada, por el momento elegido por ellos para dicha presentación, ya que todos los concejales saben de mi estado de salud: un cáncer diagnosticado hace seis meses".

"Todos conocen mis tratamientos y la complicada operación a la que me someto el próximo jueves 3 de marzo, motivo por el cual ni siquiera podré estar presente en el pleno que se celebrará el 10 de marzo, a las 12 horas, para defenderme de mi destitución".

"El motivo alegado en la moción es "la gravedad de la situación actual en el consistorio y en el municipio". No sé a qué se refieren, quizá a que no tenemos presupuesto, debido a que fue rechazado por los ahora firmantes de la moción, y hemos tenido que esperar a tener la liquidación contable del anterior para poder plantear uno nuevo. Era lo que ayer mismo iba a hablar con la portavoz del PAR". ha lamentado.

Además, Campillos se dirige a los cadretinos tras 19 años en el cargo de alcaldesa. "A lo largo de los casi 19 años que he tenido el honor de ser vuestra alcaldesa, siempre he entendido que el servicio a mis vecinos era lo primero y que el trabajo de la oposición debía darse de una manera útil y ética". "Sin embargo, yo me encuentro con una oposición carente de humanidad", ha criticado.

"Espero que reflexionen y piensen en el bienestar de los cadretinos, y que, como consecuencia de la moción de censura, no queden paralizados los proyectos que tanto deseamos para mejorar Cadrete y que ya les dejamos preparados. A vuestro servicio siempre. También desde la oposición para mejorar Cadrete y la vida de los cadretinos", concluye el comunicado.