Hace ahora poco más de un año, concretamente el 7 de mayo del 2020, los organizadores del Sónar anunciaban la suspensión de la 27ª edición del festival a causa del coronavirus. La evolución de la pandemia obligó en marzo pasado a un nuevo aplazamiento, por lo que serán dos largos años huérfanos de la gran fiesta barcelonesa de las músicas avanzadas y de su hermano tecnológico, el Sónar+D. El festival, sin embargo, evita la pesadumbre y piensa solo en el futuro, en los días 16, 17 y 18 de junio de 2022, fechas en las que, confiando en el progresivo receso de la pandemia y en los buenos efectos de la vacunación, debería celebrarse el Sónar en su máxima plenitud, o casi.

En este sentido, y con el objetivo de animar el ambiente ante su edición más esperada, o al menos la más deseada, el festival ha anunciado esta mañana los primeros 33 nombres del cartel, algunos de los cuales ya aparecidos en la parrilla frustrada del 2020, y entre los que destacan The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, Morad, Princess Nokia, Channel Tres, Serpentwithfeet, Joy Orbison, AJ Tracey y Louisahhh. En cuanto a las sesiones de ‘dj’ anunciadas, sobresalen Richie Hawtin, The Blessed Madonna y Charlotte de Witte.

Según ha informado el festival a través de un comunicado, las fechas en que saldrán a la venta las entradas del Sónar 2022 se darán a conocer en “los próximos días”, aunque desde hoy mismo quien lo desee puede “asegurar su entrada antes de la venta general” reservándola a través de la web.

Además de los primeros nombres del cartel, el festival ha dado a conocer la imagen de la edición del 2022, uno de los tradicionales atractivos de la cita barcelonesa. En esta ocasión, el genio oblicuo de Sergio Caballero, diseñador y codirector del festival, ha creado una legión de espantapájaros, todos hechos con diversos materiales reciclados, que protegen unas viñas del Penedès. Mensaje críptico, quizá vinculado al clásico refrán “quien canta, su mal espanta”. Y un logo de difícil desencriptación, que bien puede evocar a la cabeza de un espantapájaros como a una bolsa elevada con un palo o, atención, a una muela dental; curiosamente, o no, una muela era el logo de la edición frustrada del 2020.

Dos propuestas para este otoño

El año pasado, la organización del Sónar se negó a pasar un año en blanco y puso en marcha un evento especial en septiembre, a medio camino entre lo virtual y lo presencial, en el CCCB. Este año, el festival redobla la apuesta con dos propuestas para animar el otoño: el AI and Music Festival (27 y 28 de octubre) y el SónarCCCB (29 y 30 de octubre).

El Sónar organizará por primera vez en Barcelona el AI and Music, festival centrado en “las aplicaciones y retos de la inteligencia artificial en la creación musical”. Una cita tecnológica que cederá el testigo al SónarCCCB, en una versión “ampliada, presencial y con más programación musical” con respecto a la del año pasado, y en la que habrá “conferencias, 'workshops', debates y presentaciones de Sónar+D”. Más de 60 actividades, entre virtuales y presenciales, que serán dadas a conocer en próximas fechas, destinadas a mantener viva la llama a la espera de la vitalista explosión prevista para el verano del 2022.