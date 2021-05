El área de Cultura del ayuntamiento de la capital aragonesa ya sorprendió hace unos meses cuando comunicó su intención de reorientar el Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) para enfocarlo a partir de ahora al género histórico, pero ayer, al dar a conocer sus nuevos planes, el desconcierto en algunos grupos municipales y en el propio sector fue mucho mayor. La vicealcaldesa y consejera de Cultura, Sara Fernández, descolocó a muchos en la comisión de Cultura cuando anunció que finalmente habrá dos festivales de cine en Zaragoza. Dijo que el certamen 'original' «recuperará sus raíces» y se centrará en cortometrajes, mientras que el nuevo girará en torno al género histórico. Se desconoce por el momento cómo se denominará el nuevo festival, cuya primera edición se celebrará a finales de septiembre, pero lo que está claro es que tendrá que diferenciarse del certamen original porque su nombre está registrado.

Está por ver si la apuesta del consistorio tendrá éxito (lo que se pretende es fortalecer a nivel nacional la visibilidad de Zaragoza como una ciudad vinculada al cine), pero de lo que no hay duda es de que este cambio de última hora ha generado mucha sorpresa. «Nos parecía bien que se quisiera dotar de más presupuesto al festival para relanzarlo, pero no entendemos muy bien este cambio. Creemos que sería mejor destinar ese dinero al certamen original, que ya tiene una trayectoria y un nombre creado», indicaron fuentes del grupo municipal de Zaragoza en Común. En este mismo sentido se manifestaron desde el grupo municipal socialista: «Hubiera tenido más sentido reforzar un festival que lleva 25 años de andadura y alcanzar un acuerdo para darle el giro que se hubiera querido».

Porque, lógicamente, este cambio va a tener consecuencias en materia económica. La dotación que va a recibir el festival original, que en los últimos años ha recibido del ayuntamiento una aportación anual de en torno a 72.000 euros, ha caído en esta edición hasta los 35.000. Al nuevo certamen, el consistorio destinará 130.000 euros. Fuentes del área de Cultura justificaron la caída en que el FCZ no va a aglutinar tantas categorías.

En efecto, el festival tradicional no va a convocar en esta edición ni el certamen internacional de largometrajes independientes, ni el de documentales, ni el de microcortos. «Tras el recorte hemos preferido centrarnos solo en los cortometrajes», indica el director del FCZ, José Luis Anchelergues. Aunque sigue agradeciendo el apoyo del ayuntamiento, considera que es «injusto» que se les haya rebajado la aportación «teniendo en cuenta que hemos hecho bien los deberes». Anchelergues subraya que es «totalmente lícito» que el área de Cultura hay seguido adelante con su proyecto, pero no tiene muy claro si ese es «el camino». «Después de celebrar el 20 aniversario, nosotros ya planteamos la necesidad de reorientar el festival, pero una cosa es una revisión y otra cosa reinventarlo totalmente. Un cambio tan radical no nos parece lógico», indica el director del FCZ, que considera que tiene sentido que ahora se separen los dos proyectos.

Anchelergues reconoce que el ayuntamiento ya le trasladó su intención de reorientar el festival el año pasado, pero asegura que no se le comunicó nada en firme y que se enteró del proyecto cuando el consistorio publicó el comunicado hace dos meses. Un comunicado que ahora se ha quedado en papel mojado tras los cambios anunciados ayer.

Que Zaragoza no ha logrado posicionar su festival de cine en el panorama nacional es algo de sobra sabido y que Anchelergues achaca al escaso apoyo por parte de las diferentes administraciones en todos estos últimos años. «Un festival decente tiene un presupuesto de medio millón para arriba; nosotros hemos logrado lo que hemos logrado a base de mucho trabajo», indica el director del FCZ, que no descarta que en un futuro vuelvan a convocar el certamen de largometrajes y documentales si llega apoyo privado.

Sara Fernández indicó ayer que el nuevo festival se centrará precisamente en largometrajes y documentales que giren en torno al género histórico, pero no detalló nada más. Cuando publicaron el comunicado hace dos meses destacaron que iban a relanzar el FCZ destinando 150.000 euros y apuntaron que se iba a contar con la participación de más instituciones públicas, como la DGA (cuya falta de patrocinio ha sido un caballo de batalla durante varios años) y la DPZ.

Críticas por "falta de transparencia" en el proceso

Cuando el ayuntamiento decidió que quería reorientar el FCZ abrió un proceso para que asociaciones del sector trasladaran sus propuestas para impulsar el festival. Tras un «arduo» proceso de deliberación, el proyecto de renovación elegido ha sido el planteado por el director, productor y realizador José Ángel Delgado. Desde los grupos municipales de PSOE y Zec lamentaron «la poca transparencia que ha acompañado a todo el proceso» y denunciaron la «nula información». «No ha habido informes técnicos de esas propuestas ni actas de las reuniones», lamentaron.