El viñetista Óscar Alonso, conocido en las redes sociales como '72 kilos' ha dejado a medio escribir 'Un libro contigo', una obra en la que sus seguidores encontrarán "un lugar" para contar cómo se sienten y poder dedicar "unos minutos a dibujar y colorear", una "tarea muy sanadora, liberadora y prospectiva".

Según cuenta a Efe este bilbaíno, que eligió su pseudónimo tras una apuesta con sus amigos de bajar de los 92 a los 72 kilos en el año 2008, 'Un libro contigo' (Plan B) es una obra interactiva "un poco diferente" ya que en esta propuesta sus lectores se podrán adentrar en su "mundo interior, en lo que piensan, lo que les gusta, lo que no". "No sé si esto será la panacea, pero tener un lugar para contar cómo te sientes y dedicar unos minutos a dibujar y colorear es una tarea muy sanadora, liberadora y prospectiva, y ese poder lo tenemos todos y no hace falta ni saber escribir o dibujar bien, solo tener un tiempo para ti", dice.

"Es una conversación, un espejo", puntualiza sobre esta obra cuyo germen está en "una conversación" con su psicólogo en la que descubrió que pedir su ayuda ha sido "todo una sorpresa muy positiva" ya que con él descubrió lo que era contarle a una persona sus problemas y ver cómo se podían solucionar.

Pero con este libro Alonso no pretende ocupar el sillón de psicólogo, sino que la ayuda de este profesional la ha querido trasladar a su mundo. "Eso es lo que creo ofrece el libro, no es un psicólogo, pero es como un diario en el que vas contando cosas que igual luego no las vas a leer hasta dentro de 10 años, pero si plasmarlas, articular cómo te sientes te va a ayudar a desenlazar algo, saber cuál es la gente que te importa, la que está contigo", explica este publicista.

Una proposición la que hace el viñetista y autor de otros libros como 'Las cosas que importan', quien reconoce que es "difícil" porque se trata de un libro al que hay que dedicar tiempo ya que es una "especie de salto al vacío" en el que el lector tiene que contarle a un libro "cosas muy personales" que quizá nunca ha contado.

Y como extra, lo que propone también el autor es que los lectores le envíen algunos de los ejercicios o que se los manden a través de sus redes sociales para que así les pueda "seguir". "Creo que es un sistema que va a funcionar, será muy rico para todos", opina. De ahí el título, 'Un libro contigo' porque "la persona que va a poner el alma es otra" y el libro estará completo solo cuando la otra persona no solo lo lea, sino que escriba y dibuje en él sus sentimientos.

Con los habituales colores pastel que iluminan sus viñetas, Alonso suma ya cuatro libros en su haber, pero es en las redes sociales donde este ilustrador se ha posicionado como uno de los más seguidos y posteados todos los días ya que cuenta con casi dos millones de seguidores solo en Instagram. Una muestra de cómo las redes sociales han dado a conocer a autores que, de otra forma, no hubieran tenido una oportunidad. Autores a los que sus lectores han reconocido y han llevado a los primeros puestos de ventas.