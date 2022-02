Empezó a rapear de bien pequeño, «a eso de los 10 o 12 años», y poco a poco se fue introduciendo en la comunidad zaragozana del hip hop. Jorge Barba, conocido artísticamente como Mxrgxn, dio sus primeros pasos en la escena colaborando con el grupo Gran Groove y «apadrinado» por el rapero Pablo Carrouché. En 2009 publicó su primer disco en solitario (Alas de cera) y siguió intensificando su relación con otros grandes del rap zaragozano como Sharif y Gordo del Funk. Con este último de productor lanzó en 2016 el álbum Sé que se siente y con el primero confeccionó al 50% y publicó a finales de 2019 el reconocido trabajo Pyramo. En el que será su nuevo álbum en solitario (El silencio irracional del mundo) ha seguido precisamente el camino que inició en ese disco.

«Sí, en Pyramo es donde se empieza a ver esa evolución que ahora se concreta aún más», reconoce Mxrgxn. Con unas líneas de voz más melódicas (más cantadas que rapeadas), el zaragozano se ha despojado en este último trabajo de todas las etiquetas y prejuicios para abrazar la más absoluta libertad creativa. Cuando se le pregunta, concede que su «onda» puede estar próxima al rap alternativo o al neo-soul, pero subraya que no acaba de ver la necesidad de encasillarse bajo un género.

Tampoco le preocupa salirse de los cánones del rap y sigue centrado en desarrollar su propia identidad artística explorando nuevos sonidos. «Lo de los talibanes del hip hop empieza a ser ya una especie de estigma. Yo creo que hay puristas en todos los géneros, no solo en el rap, porque gente enfadada hay en todos los sitios. Hay raperos muy estrictos a los que no les gusta que se cante, pero si eso hace que ellos sigan publicando canciones muy guapas en su estilo, por mí genial», explica el zaragozano.

Su nuevo disco se ha grabado íntegramente con banda –Lucho Esparcia (guitarra), Jesús Martí Pelón (bajo), David Sancho (teclado) y Antonio Torres (batería)–, lo que deja bien a las claras el nuevo camino que ha decidido emprender. «El cambio fundamental en mi propuesta fue cuando yo mismo pasé a tomar las riendas de la producción, porque cuando por ejemplo trabajé con Gordo del Funk era él el que hacía toda esa labor», explica Mxrgxn, que apunta que nunca se ha considerado un letrista: «Me interesa cada vez más la composición y los arreglos».

Compuesto por diez temas

El silencio irracional del mundo se podrá adquirir en formato vinilo en su página web a partir del 17 de febrero y el 11 de marzo llegará a todas las plataformas digitales. Como adelanto, el pasado 26 de enero lanzó el primer single (El silencio) y en unos días publicará el segundo: De otro color. «Si hubiera sido por mí hubiera sacado todo el disco entero porque lo concibo como una obra global para que, si es posible, sea escuchada de un tirón y con calma. Por eso también quise editarlo en vinilo», apunta.

El álbum está compuesto por diez temas, algunos «más rapers» que el single de adelanto, aunque en general se trata de un trabajo «muy cohesionado y con una línea musical similar». El disco se grabó en directo hace justo un año en Sol de Sants Studios de Barcelona bajo la producción de David Sancho, Gordo del Funk y el propio Mxrgxn. «Estoy muy satisfecho del resultado. Es justo lo que quería hacer ahora. Creo que parte de mi identidad reside en probar cosas, noto que es lo que más me gusta, así que aún no sé lo que haré en el próximo trabajo», explica el zaragozano, que apunta que le gusta tener cerca a Gordo del Funk porque le sigue aportando esa «esencia rap». «Lo conozco desde los 15 años. Si no estuviera él se me iría más la olla, hace que no me pierda mucho», asegura entre risas Mxrgxn.

El 14 de mayo actúa en Zaragoza

En cuanto a la temática del nuevo álbum, un «halo existencialista» sobrevuela todo el trabajo (como demuestra el título basado en un texto de Albert Camus). «Me encuentro en una etapa complicada, en parte por la pandemia, que ha trastocado muchas cosas... Últimamente me he volcado en la filosofía y en los autores existencialistas como Jean-Paul Sartre o Camus, y todo eso se refleja en el disco», reconoce el zaragozano, que añade que el álbum habla «de la angustia y de la duda, pero también del amor y del arte».

Ajeno desde siempre a la industria musical –«tiene mucho más que ver con la industria que con la música»–, el zaragozano va a seguir haciendo música cueste lo que cueste. «Siempre tienes la ilusión de que funcione, pero el objetivo no es vivir de esto. Pase lo que pase seguiré con mi pasión», zanja Mxrgxn, que ya tiene tres fechas confirmadas para presentar el nuevo álbum: 29 de abril en Barcelona, 6 de mayo en Madrid y 14 de mayo en Zaragoza.