Tres décadas después de que soltara sus primeras rimas con apenas once años y tras firmar más de 40 referencias musicales (entre maquetas y discos), Rapsusklei publica este martes su nuevo álbum: Cordura Transitoria. El zaragozano, uno de los raperos más prolíficos de la escena, ha creado 16 temas en los que la poesía y la apuesta por una producción llena de arreglos e instrumentación vuelven a estar muy presentes. El del barrio de La Magdalena ya ha adelantado seis singles con sus correspondientes videoclips –el último hace solo dos días con los sevillanos SFDK– que anticipan un disco que en el fondo es una continuación de su trabajo anterior Insano Juicio (2018).

«Sí, al final es como una segunda parte. Hay muchos matices parecidos y guiños a ese disco. En Insano Juicio, por ejemplo, yo recitaba poemas entre canción y canción y en este lo hacen poetas contemporáneos como Miguel Gane, Redry o Emmanuel Zavala. Incluso la portada es parecida», explica Diego Gil (su nombre real). En efecto, el diseño a cargo del zaragozano Danjer es similar, aunque bastante más oscuro. Asegura Rapsusklei que esa oscuridad marcó quizá el comienzo de este su décimo disco de estudio, pero apunta que en el proceso se fue despojando de esas sombras: «Hay algunos temas que hablan de la muerte, pero al final no me ha quedado tan oscuro y, de hecho, hay canciones bastante sabrosonas».

Esa diversidad marca también la sonoridad de Cordura Transitoria, con temas diferentes en lo musical. «Yo no quiero sonar siempre igual», apunta. Por eso, desde que dejó su dupla con el zaragozano Hazhe, Rapsusklei ha trabajado con distintos productores dentro incluso de un mismo disco.

En este lo ha vuelto a hacer, contando con la participación de profesionales tan reconocidos como Acción Sánchez, Niggaswing, Gordo Del Funk, Solo Soul o Gradozero Beats. «Me gusta que cada uno aporte sus matices porque creo que eso enriquece mi propuesta», subraya Rapsusklei, que destaca que en este álbum ha vuelto a cuidar mucho los detalles: «Me encanta meter diferentes arreglos e instrumentación. En los últimos años he evolucionado mucho hacia lo musical en este sentido. De hecho, en algún momento me gustaría hacer un paréntesis y hacer un disco solo de blues, funk o salsa».

En Cordura Transitoria, el rapero zaragozano se ha rodeado de grandes nombres de la escena, con colaboraciones con SFDK y Blake, el venezolano Horus, las mexicanas Yoss Bones y Astrid Cruz y los mexicanos Charles Ans y Bcn. En Latinoamérica, por cierto, el zaragozano cuenta con muchos seguidores (recientemente realizó una gira por México).

El nuevo álbum, de nuevo autoproducido bajo su sello Eterno Miusik, estará a partir de hoy en las plataformas digitales, mientras que en formato físico solo se podrá adquirir de momento a través de su web (a medio plazo llegará también a las tiendas con la pretensión incluso de que se edite en vinilo). Rapsusklei prevé presentarlo lo antes posible en Zaragoza, aunque aún no hay fecha cerrada. Su próximo concierto se celebrará el 4 de marzo en Barcelona, mientras que su presencia está confirmada este año en once festivales. En ellos, El niño de la selva volverá a demostrar que tiene uno de los mejores directos de la escena nacional con el mítico DJ Tillo y Pulmón Beatbox a los coros.

La poesía, muy presente

Ha llovido mucho desde que Rapsusklei comenzó a enamorarse del rap tras escuchar Mi abuela, de Wilfred y La Ganga, pero lo que no ha cambiado es su necesidad de encontrarse con el boli y el papel. «Escribir para mí es una terapia. De hecho, estos tres últimos años han sido raros porque he escrito muy poco, aunque por fin llegó la inspiración», indica el rapero, que lleva años abrazando la poesía en sus discos: «Creo que siempre he hecho versos poéticos. Este álbum no lo es tanto como me gustaría y no descarto algún día hacer un disco solo con piano y poesía».

Lo que ha cambiado, y mucho, es la difusión y el éxito del rap. Consciente de ello, el zaragozano cuida mucho lo que dice en sus letras. «Aunque no queramos, los raperos nos hemos convertido en armas capaces de educar a los jóvenes, y yo lo tengo mucho en cuenta», concluye Rapsusklei, que en 2022 lanzará nuevas colaboraciones y algún otro tema propio.