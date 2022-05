La Feria del Libro desembarca este año en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza del 4 al 12 de junio. Tras varios años celebrándose en la plaza del Pilar, los organizadores de la cita (la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza, Copeli) han decidido mudarse puntualmente al pulmón verde de la capital aragonesa, donde prevén montar una auténtica fiesta de la lectura.

La feria contará con 65 casetas de 48 expositores que se instalarán a lo largo del paseo principal del Parque Grande (el de San Sebastián). Más de 300 autores, doce librerías y 30 editoriales participarán en una cita que contará con cuentacuentos, talleres, teatro de títeres, conciertos, recitales de poesía y hasta batallas de gallos. Un intenso programa de actividades que se desarrollará en el Quiosco de la Música del parque. "Estamos muy contentos con el cambio de ubicación, ojalá funcione igual de bien que el Zaragoza Florece", ha subrayado este lunes el presidente de Copeli, César Muñío, en la presentación de la feria.

En esta edición, el cómic estará especialmente presente con la celebración de talleres y comenzando con la elección del pregonero, que este año será el aragonés Antonio Altarriba, Premio Nacional del Cómic en 2010 por su obra 'El arte de volar'.

Los horarios

Las casetas, en las que "habrá sombra" según han destacado desde Copeli, se abrirán a las 11.00 horas de este sábado 4 de junio, mientras que la lectura del pregón tendrá lugar en el Quiosco de la Música. La feria abrirá de lunes a viernes de 18.00 a 21.30 horas y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. La programación completa con todos las actividades puede consultarse en www.feriadellibrozaragoza.com.

Como no podía ser de otra forma, en esta edición no faltarán las firmas de libros, que se realizarán en las propias casetas y en las que participarán unos 300 autores. La mayoría serán aragoneses (Juan Bolea, José Luis Corral, Magdalena Lasala, Ana Alcolea, Domingo Buesa, Roberto Malo, María Frisa, Irene Vallejo, Sergio del Molino...), pero también llegarán escritores de fuera de la comunidad, como por ejemplo, Teresa Viejo o Vicente Vallés. Todos los horarios y las ubicaciones pueden consultarse en la citada web.

Conciertos y cuentacuentos

El Quiosco de la Música acogerá el sábado 11 de junio un homenaje al poeta aragonés Ángel Guinda (recientemente fallecido), mientras que también albergará tres conciertos (Los Twangs, Dubadú Big Band, Coro Juvenil Amici Musicae). Además, casi todos los días se celebrarán cuentacuentos para los más pequeños.

Esta no será la primera vez que Copeli aterrice en el Parque Grande. El Día del Libro ya tuvo que celebrarse ahí el año pasado debido a la pandemia, una cita en la que el mayor problema fueron las filas que se registraron para acceder al recinto. Sin embargo, en la feria de este mes de junio no habrá aforo restringido y los visitantes podrán pasear tranquilamente porque no habrá vallas.

Las cifras de esta Feria del Libro van a ser muy similares a las de la celebrada el año pasado en la plaza del Pilar, que contó con 57 casetas y la participación de más de 250 escritores. La cita está patrocinada por la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ.

El programa para este fin de semana

La Feria del Libro abrirá sus puertas este sábado a las 11.00 horas con la lectura del pregón a cargo de Antonio Altarriba. Todos los actos se celebrarán en el Quiosco de la Música del Parque Grande. El narrador Mario Cosculluela ofrecerá a las 12.00 un cuentacuentos con malabares y a las 18.30 se celebrará un taller de cómic gigante con Xcar Malavida. La jornada del sábado se cerrará con un concierto de los zaragozanos Los Twangs. Ya el domingo, a las 11.00, se fallará el premio del concurso de microrrelatos ‘Historias del autobús’ y media hora después se celebrará un taller de títeres reciclados. La escritora madrileña Paula Ramos presentará a las 13.00 ‘Consejos para días azules’ y a las 18.30 habrá un taller de ilustración con Josema Carrasco.