"El gobierno de Azcón no defiende al sector cultural ni es eficiente con el desarrollo de los proyectos que hay en marcha". Así de contundente se ha mostrado este miércoles Amparo Bella, concejala de Podemos, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. La política de la formación morada ha acusado al alcalde y su equipo de "pretender subir un 10% el precio de los espacios gestionados por Zaragoza Cultural, como las salas del Auditorio".

La medida, aprobada el martes en el consejo de administración de Zaragoza Cultural, tiene "consecuencias directas", según Bella. La primera de ellas es el aumento de precios: "Si se suben los precios de alquiler y de los servicios técnicos en el Auditorio, repercutirá en la subida del precio de las entradas". En esta línea, la concejala ha cargado duramente contra la concepción del actual equipo de gobierno de la cultura. "La conciben como un negocio", ha lamentado, cuando la cultura "debería ser un servicio público y un derecho universal que debe garantizarse". "La vicealcaldesa (Sara Fernández) y Azcón exigen una rentabilidad económica, algo que no existe en ningún espacio musical de calidad del mundo", ha sentenciado.

Por otra parte, esa subida del 10% también afectaría a los promotores, quienes, como ha explicado Amparo Bella, "tienen ya las cuentas seguras, con los gastos y posibles ingresos, y pueden echarse atrás y que no les interese prender nada". Según la política del grupo municipal de Podemos, esto conllevaría el "descenso del número de eventos y congresos en estas salas, que habían crecido desde el año 2000 sin parar". En ese sentido, la concejala cree que se corre el riesgo de que los promotores "elijan otras ciudades bien comunicadas, como Málaga o Sevilla", al no ofertar "precios competitivos". "Son medidas hipócritas", ha concluido Bella, pues "siempre reclaman bajadas de impuestos y pretender colarnos estos hachazos a la cultura".

Paralización de la concesión de ayudas económicas

Por otra parte, Amparo Bella también ha querido denunciar la "paralización del procedimiento de concesión de ayudas económicas para este año", lo cual supone, según la concejala, "un quebranto para muchas actividades y su desarrollo". "Deja a compañías y entidades culturales en la estacada", ha explicado.

Estas ayudas, cuenta la concejala, tendrían que haber estado aprobadas este martes, lo cual no se hizo porque "no trajeron la propuesta definitiva". Como no está previsto un nuevo consejo hasta septiembre, esto supone que estas concesiones queden "suspendidas" hasta después del verano, lo que paraliza, en términos de Bella, "un total de 115 proyectos culturales". Entre ellos, destacan 35 de artes escénicas, 23 musicales o 20 relacionados con el cine y el audiovisual, entre otros. "Si el problema es la falta de personal", la solución radica en "contratar a más gente". "Las entidades no pueden ser las que paguen la mala gestión", ha aseverado.