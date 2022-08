Tauste será la sede de la segunda edición del Inde Music Festival, que contará con la conmemoración del vigésimo aniversario de la gira nacional Oro Viejo, una de las fiestas españolas más destacadas del panorama musical. Esta segunda edición, que se va a celebrar el próximo 17 de septiembre, consta de diversos artistas nacionales e internacionales de la música electrónica, con DJ Nano en la cabeza de cartel de esta parada, además de DJ Marta y Miguel Serna entre otros.

Esta misma va a ser la única cita de esta gira de música electrónica en Aragón y en el norte de España, por lo que este municipio zaragozano adquiere mayor protagonismo el próximo mes. Además, contará con el talento local de la mano de Alex & Giro. Ganadores en 2010 del disc jockey Oner al mejor Mejor Tema Progressive & Hard Dance con 'Los Sitios de Zaragoza', esta versión dance de una antigua jota ha traspasado fronteras y, así, convertirse en uno de los himnos de la ciudad de Zaragoza y de la afición del Real Zaragoza.

Este festival se originó en plena pandemia, por lo que hace más especial esta parada, que servirá de recuerdo a la música electrónica que marcó una época, entre los años 90 y los 2000, en una de las noches más divertidas de este verano con canciones como 'Pray', 'The Night', 'In My Eyes' o 'Castles In The Sky'.

Entradas y autobuses

Para mejorar la movilidad, el festival dispone de autobuses de ida y vuelta desde varias localidades zaragozanas y la capital aragonesa. Todas las entradas, tanto de pista general (de 25 a 30 euros) como en reservados VIP (de 250 a 300 euros), se pueden adquirir en la web de El Corte Inglés de forma online, así como en varios comercios de las localidades cercanas a Tauste.

El evento tendrá lugar al aire libre, en las instalaciones del polideportivo municipal y del campo de fútbol Joaquín Lasala, desde las 20.00 horas y con 9 horas ininterrumpidas de música electrónica.