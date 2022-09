El Zaragoza Pshych Fest reaviva el debate de la falta de público

«Nos da mucha pena poner este post pero, tras nueve ediciones y estando a una semana del festival, nunca habíamos vendido tan pocas entradas, encontrándonos lejos de la cifra de ventas que hace sostenible (que no rentable) un proyecto autogestionado como es Zaragoza Pshych Fest». Con este mensaje en sus redes sociales, el pasado 31 de agosto, el colectivo Analog Love lanzaba un grito de ayuda que no era más que una constatación de un problema que se está acrecentando en los últimos tiempos: «Se juntan varios factores –explica José Briceño, de Analog Love–, entre la tendencia general de la industria de la música y la pandemia estamos ante un cambio de ciclo en el que las salas están yendo a menos y los macrofestivales a más; y eso complica los primeros pasos de la banda y de los festivales pequeños como el nuestro».

Pero es que, además, el regreso de los macrofestivales tras la pandemia ha acabado por absorber mucha de la demanda: «Hay muchos festivales, y la realidad es que los grupos quieren tocar ahí y la gente prefiere gastarse el dinero en esos eventos en lugar de apoyar el día a día de las salas, lo que provoca un panorama complicado...», reflexiona Briceño, que aún así no tira la toalla ni mucho menos: «Confiamos en que al final se irán reajustando las fuerzas y todo seguirá para adelante porque si no no sé muy bien qué puede pasar».

Y es que Analog Love también decidió seguir para adelante con el Zaragoza Pshych Fest a pesar de la incertidumbre: «Fue muy gratificante ver el apoyo que recibimos de la gente y también se notó algo en la venta de entradas, pero seguimos yendo muy justitos. Confiamos en el empujón final que siempre lo hay». Para la edición de este año, el festival ha apostado por un cartel exclusivamente nacional con Teana, Carrera, Hickeys, Bum Motion Club y Dharmacide. «Decidimos, dados los líos de cancelaciones de gira internacionales y demás, centrarnos en bandas españolas para apoyar un poco más la escena que siempre la hemos apoyado. También apostamos por bandas un poco más jóvenes, la mayoría están en la veintena, no son un grupo de psicodelia de cuarenta años. Nos apetecía apostar por las bandas que empiezan», razona Briceño, que rememora cómo empezó este festival que celebra ya su novena edición: «Todo esto empezó porque muchas bandas que nos gustaban no venían a tocar a Zaragoza y dijimos ‘pues las traemos nosotros'. Y poco a poco nos fuimos profesionalizando aunque que todos tenemos nuestro trabajo y esto lo hacemos por amor al arte y en nuestro tiempo libre. Al final, la filosofía que tenemos es una mezcla de apoyar a las bandas de ampliar su público y, por otro, traer a Zaragoza propuestas que no llegaban y que son diferentes».

¿Se sienten recompensados por su trabajo? «Es difícil de contestar a esa pregunta... Sobre todo antes, con Las Armas, El Zorro, había una pequeña escena, que ha desaparecido, y generaba mucha oferta en realidad... A veces echábamos de menos más respuesta. También es verdad que pedíamos una prueba de fe porque eran bandas desconocidas, y al final Zaragoza es Zaragoza, no es Berlín. Pero, realmente, creo que nuestro trabajo ha sido suficientemente recompensado de una forma u otra porque si no, no seguiríamos».

Hasta ahora, este festival se había realizado siempre en Las Armas lo que también les generó algo de incertidumbre a la hora de dónde organizarlo: «No hay variedad de salas intermedias en Zaragoza. Además, hay un problema y es que han ido cerrando bares con mucha personalidad y con criterio propio que es lo importante, tendrá tus gustos o no pero lo importante es que tenga criterio. Ahora corremos el peligro de uniformidad de la oferta musical en Zaragoza», concluye José Briceño.