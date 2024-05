Pirineos Sur: "El plan de movilidad es ambicioso, pero fundamental para el futuro del festival"

Sergio Vinadé lo tiene claro. «Pirineos Sur tiene una deuda pendiente en movilidad, en respetar el entorno y en que no haya un problema de tráfico cada vez que hay un concierto grande». Por eso, una de las medidas que han tomado los nuevos gestores del festival tras un concurso público es crear un plan de movilidad. «No se van a poder entrar coches», dice con rotundidad. «Hay que dar ese paso, es ambicioso pero es fundamental para el futuro del festival. Esos son los parámetros en los que se mueven ahora los festivales y en el que tenemos que movernos todos, la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Por eso, hemos creado un plan de movilidad muy ambicioso con una compañía potente que se dedica a esto en festivales de primer nivel», asevera Vinadé.

El plan pasa por crear un parking disuasorio en el municipio vecino de Formigal, en la zona de la estación de esquí de Sextas, desde donde saldrán los autobuses que conectarán con Sallent de Gállego en horario desde las 10.00 de la mañana hasta las 0.00 horas. En horario de conciertos, las lanzaderas llevarán directamente al recinto del festival desde Sallent o Formigal, con frecuencia constante desde las 19.30 horas hasta el cierre. «La gente va a poder venir e irse tranquilamente del festival, queremos dejar nuestra impronta en la modernización del festival», asevera Vinadé antes de concluir, «el plan de movilidad es muy ambicioso pero fundamental para el futuro del festival».

El reto, mantener la esencia

Una cita que vive nuevos tiempos que la nueva gestora ha abrazado tal y como explica el propio Vinadé: «La idea de la 'world music' con la que nació el festival fue maravillosa y hay que mantener esa esencia. Es decir, hay que intentar que sea un festival internacional, con gente que venga de todo el mundo y de todos los estilos, y que también que sirva para descubrir artistas que no se conocen. Eso hay que mantenerlo pero desde luego el futuro del festival pasa por la apertura, porque venga gente que también se sienta identificada con lo popular y no solo gente especializada», dice con soltura.

De hecho, en ese sentido, Vinadé tiene claro que la presencia de Ricky Martin es «un hito, un acontecimiento. Es uno de los precursores del éxito de la música latinoamericana y es un referente que vamos a poder disfrutar aquí».

Programación "llamativa en lo popular"

Más allá de la presencia del portorriqueño, el director de la cita de Lanuza, defiende que «en poco tiempo (tras superarse el lío judicial en el que quedó inmerso el concurso público de la DPH tras los recursos de las empresas perdedoras) se ha hecho una programación muy llamativa en lo popular y con mucha enjundia en el tejido. Es muy variado, contiene muchos estilos y tiene muchas procedencias diversas. Esa es la clave ahora mismo de Pirineos Sur».

Vinadé tiene muy claro que la alianza de Big Star Music con Last Tour es algo que permite «tener un festival como el de este año a pesar de las dificultades. Big Star somos una empresa modesta y Last Tour aporta una capacidad que permite poder crecer en muchos aspectos y no solo en lo musical», concluye con rotundidad el zaragozano.

Suscríbete para seguir leyendo