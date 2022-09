Sho-Hai (publica 'Polvo'): “Cada canción tiene que ser como si fuera la mejor, no quiero frases de relleno”

Sho-Hai no tiene pelos en la lengua rapeando ni tampoco hablando, aunque eso no significa que no tenga una autoexigencia elevada a la hora de crear. “Cada vez tengo más responsabilidad porque me escucha más gente, pero tampoco pienso en el qué dirán cuando escribo. Hago lo que sé hacer, rap, y lo que me gusta a mí, si le gusta a la gente es secundario”. Una filosofía de vida que ha aplicado sin miramientos en ‘Polvo’, su tercer disco en solitario que este viernes (desde la medianoche) ve la luz, en el que el MC zaragozano no se ha dejado nada en el tintero y en el que incluso brinda a sus seguidores el regreso de Violadores del Verso con uno de los últimos temas del disco, ‘Únicos’.

“Ha habido una gran evolución en los tres discos que he sacado. El primero (‘Doble vida’) era una bola muy oscura por el estado de ánimo en el que estaba, muy tristón y eso se ve reflejado ahí. En el segundo (‘La última función’) ya hay un poco más de luz y en este tercero hay mucha más luz sin dejar de hacer, eso sí, mis temas duros, cabezones y con mucha rabia”, explica el MC en el estudio de RapSolo donde precisamente se grabó este disco de la mano de RdeRumba.

Un trabajo en el que el rapero le da rienda suelta a la entonación en algunas piezas: “No lo he hecho mucho pero a mí siempre me ha gustado mucho entonar como hacían los rapers de los 90. En este disco hay canciones enteras entonadas, algo que no había hecho nunca, y me lo he pasado muy bien”, reflexiona con naturalidad el miembro de Violadores del Verso que sigue apostando por sacar trabajos de larga duración (“el trabajo sucio es para el Maestro Sho-Hai”, bromea) aunque en esta ocasión ha cambiado un poco la tendencia apostando claramente por el vinilo: “Nosotros siempre hemos mantenido el formato vinilo porque es muy romántico, bonito, abrirlo, tenerlo en grande, colocarlo, escuchar la cara A… Es muy bonito y muy raper, ha sido un utensilio que hemos utilizado siempre en el rap. Era nuestra orquesta, llevabas las instrumentales planchadas en el vinilo y el disc jockey la soltaba. De hecho, a la gente hace años les parecía raro que siguiéramos llevando vinilos a los conciertos, y la realidad es que ahora hay mucha demanda de vinilos”, afirma.

Hate (otro de sus nombres artísticos junto a Sho-Hai) se considera muy perfeccionista, un sello que ha ayudado a ser uno de los raperos más reconocidos en España: “Tacho mogollón. Me voy apuntando casi todos los días frases en el teléfono y luego hago revisión y ya escribo con boli y cuaderno. Muchas frases se quedan en el olvido, cribo las que más me molen, cada canción tiene que ser como si fuera la mejor, no quiero frases de relleno. Le doy muchas vueltas. Es un centrifugado cerebral total”, define con previsión. Y eso que, confiesa, juega con ventaja ya que le gusta “mucho” escribir: “En este disco me metí mucha caña, a mes por canción, que para mí eso es mucho. También me gusta relajarme, cuando acabo una letra necesito mi relax, no puedo estar a la semana siguiente hablando ya de otro tema”. El resultado es que publica todas las canciones que tiene, no se guarda nada: “Me esfuerzo tanto que no quiero que esas canciones queden en el olvido, si ya han pasado el filtro de tantas cosas, no quiero que se queden en un cofre”, dice.

“No sé qué puede pasar. Es la primera piedra, el primer ladrillo, solo sé que nos hemos quedado a gusto para unos cuantos meses”, dice sobre Violadores del Verso

Cuando tiene el tema decidido sobre el que va a tratar una canción empieza la búsqueda de instrumentales: “Tienes la idea y buscas la música. Lo guapo es primero tener la música y luego ya juegas con lo que hay ahí, con las sílabas y las entonaciones, y ponerte a crear”. En este disco, siete de las instrumentales son de RdeRumba, mientras que Xhellazz, Acción Sánchez y Haze aportan dos cada uno y hay colaboraciones de Kase.O, Kaze, Fyahbwoy y Violadores del Verso. Solo pronunciar el nombre, le saca una sonrisa a Sho-Hai: “Ha sido un reencuentro, nunca nos hemos separado, hemos estado siempre juntos pero es el reencuentro. Había ganas ya no por la gente sino por nosotros mismos y ha salido un tema guapo. Es muy raper pero tiene un toque modernillo”. ¿Esto significa algo más? “No sé qué puede pasar. Es la primera piedra, el primer ladrillo, solo sé que nos hemos quedado a gusto para unos cuantos meses”, concluye.