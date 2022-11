Apenas quedan unas horas para que llegue la cita anual con la solidaridad en Aragón. Se trata de la quinta gala de Fundación Sesé, que tendrá lugar este jueves en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. A partir de las 20.30 horas, se celebrará la tradicional gala benéfica, este año bajo el título 'Back to the 80’s' en un claro homenaje a los años 80, no solo por los integrantes del cartel –Marta Sánchez y La Guardia, además de Elem y Pájaros Mojados– sino también por una ambientación e interacción que envolverá a la cita y que nos transportará a esta época, con máquinas Arcade, 'photocall' de la revista 'Super Pop' y más sorpresas.

Este año, la quinta edición de la gala benéfica Fundación Sesé recaudará fondos para ayudar a las familias más desprotegidas al pago de las facturas de suministros, tanto eléctricos como de calefacción, a través de Cáritas y la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. Presentada por Luis Cebrián El evento estará presentado por Luis Cebrián, quien interactuará con el público durante el transcurso de toda la gala, simulando juegos de los 80 como '1, 2, 3'. Estas actividades se alternarán con las actuaciones musicales, entre las que se encuentran algunos de los nombres más conocidos de los 80, como son Marta Sánchez o La Guardia. Poca presentación necesita la excantante de Olé Olé. Después de siete años de grandes éxitos con su banda, Marta Sánchez debutó en solitario en 1993 con Mujer, y desde entonces es una de las artistas españolas más laureadas, con éxitos eternos como 'Desesperada' o 'Soy yo'. La Guardia, mítica banda La Guardia nació en Granada a principios de los 80. En 1997 se separaron, pero regresaron en 2003 para ya no bajarse de los escenarios. En este tiempo han conseguido vender más de un millón y medio de copias (con clásicos como 'Cuando brille el sol' o 'Mil calles') y se considera por la crítica especializada como una de las formaciones más importantes de la historia del rock en España. Otra de las actuaciones correrá a cargo Pájaros Mojados, un grupo que versionarán grandes éxitos del pop nacional e internacional de la década de los 80, canciones que han traspasado generaciones. Marta Sánchez y La Guardia actuarán benéficamente en Zaragoza La joven zaragozana Elem también se ha querido sumar a la causa para presentar su nuevo disco 'Planeta de cristal', que se publica este jueves. La artista aragonesa avanzará al piano dos de los temas de su nuevo trabajo, que se presentará al completo el sábado 19 en la sala López. Actividades ochenteras en la sala Hipóstila Antes y después de terminar las actuaciones, concretamente hasta las 00.00 horas, todos los asistentes podrán disfrutar en la sala Hipóstila del Auditorio de un espacio decorado de manera especial para la ocasión. Allí se encontrarán, entre otras cosas, con dos máquinas Arcade, varios photocalls inspirados la mítica revista 'Super Pop', ambientación con personajes de 'Star Wars Legión 501' tan propios de la época o espacios decorativos ochenteros cedidos por Roche Bobois. Con estos atractivos, la gala solidaria aragonesa por excelencia pretende combatir la pobreza energética y mejorar la vida de los hogares aragoneses más vulnerables, gracias a la colaboración con Cáritas y la Junta de Cofradías.