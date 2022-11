María Frisa: «He hecho un ‘thriller’, he sustituido la denuncia social de la novela negra por la acción»

María Frisa acaba de publicar ¿Quién es Olimpia Wimberly?_(Ediciones B), un thriller protagonizado por Olimpia Wimberly que transcurre en Estados Unidos.

–Parece que le gustó su incursión en novela negra.

–Es verdad que es un género en el que me siento muy cómoda pero yo este libro no lo definiría de novela negra. La novela negra tiene que tener una denuncia de carga social y, en este caso, he sustituido la carga social por escenas de acción. Que, si te soy sincera, en un principio pensé que no iba a ser capaz de hacerlo porque me parece algo alejadísimo de mí pero, bueno, ya ves. Entonces, creo que es más un thriller.

–Desde luego, ritmo tiene desde la primera página.

–Es una novela muy trepidante en la que te enganchas y te lo vas a pasar superbomba. Yo creo que ahora que estamos tan aficionados a las series con las que muchas veces no esperas nada más que pasar un buen rato, este libro tiene la misma categoría. Es un libro que vas a empezar a leer, que te va a enganchar y no vas a poder soltarlo porque sigue habiendo los mismos giros y un final inesperado que en mis anteriores novelas, solo que hay mucha más acción.

–¿Para tener tantos giros argumentales, sigue un esquema predeterminado?

–Mira, he intentado mil veces hacerme esquemas, me compré hasta una pizarra pero… soy incapaz, no llevo ni una hoja de esquema, llevo toda la novela entera en la cabeza. A veces digo, voy a escribir los rasgos de este personaje pero da igual, aunque los apunte no los leo. Las novelas las llevo en la cabeza, sé el final, y solo sé que tengo que dirigirme hacia ese final. Creo que escribo más por intuición y si la trama la tengo en la cabeza se me van ocurriendo más ideas, más giros que si la tuviera ya planificada ya que no podría salirme del esquema. Yo soy muy tempestuosa. Mira, Agustín Martínez, de Carmen Mola, siempre me dice que ellos como son guionistas están medio año haciendo pizarra. Yo no puedo. Es superior a mí.

–¿Corrige mucho?

–Normalmente sí. Mi objetivo es hacer un primer borrador lo más rápido que pueda y luego empezar a corregir, voy leyendo y se me van ocurriendo ideas nuevas. Mientras lo voy haciendo, he leído algo o he visto un capítulo y digo, mira, esta idea que tuvieron ellos que para mí no la han sabido desarrollar, voy a hacerlo yo.

–¿Se inspira en las series?

–No, no, lo que me pasa mucho con las series de entretenimiento, es que muchas veces veo un principio muy bueno y ya imagino lo que va a pasar y muchas veces no hacen lo que yo he pensado si no otra cosa que a mí me parece más torpe. Y cojo yo y lo adapto a mi novela como me gustaría.

–Por lo que veo mentalmente no para...

–Cuando estoy escribiendo una novela, no hay nada fuera de ella. El resto de la vida lo metes en la novela, los libros que leo, un poema, una película, intento meterlo todo en la novela.

—Que la protagonista sea una mujer no es nada casual.

–Es que las mujeres no somos un colectivo, somos más del 50% de la población, entonces ya vale de que siempre seamos secundarias. Y yo quería una mujer de acción, que no seamos siempre las pobres víctimas, que yo he caído también en eso, ¿eh? Y que ella fuera la que capitaneara el equipo.

–¿Y por qué una galería de arte como tapadera?

–A mí me gusta mucho la pintura y el arte, es una manera de poner cosas que me gustan. Ahora pongo mucha menos poesía desde que hago novela negra pero antes yo leía una poesía que me gustaba o un fragmento de un libro y lo ponía, algo que me emociona me apetece que esté en lo que yo escribo, citando todo, claro. Y la pintura es algo que me apasiona.

–Por fin parece que se ha dejado de desdeñar la literatura de entretenimiento, ¿no cree?

–En torno a la literatura cabe todo, si hablamos de ficción, yo leo por ejemplo a Rafa Reig porque me da respuestas a preguntas que me planteo e incluso a cosas que ni me he planteado. Leo esa literatura pero también de humor porque me gusta mucho reírme y también lúdica, que no tenga más intención que el lector se lo pase bomba. Eso es un objetivo tan válido como los otros y me parece que es algo muy difícil conseguir que un lector se enganche en estos tiempos audiovisuales. Por eso he querido hacer capítulos cortos, que enganchen, todo el rato estás intrigado…

–Tal como habla me parece que la que más se divierte es usted escribiendo...

–No me lo pasaba tan bien escribiendo una novela desde que escribí los 75 consejos. Ha sido un libro que conforme escribía se me ocurrían tantas ideas que ni me daba tiempo a escribirlas y eso se nota al leerlo. No es un libro de humor obviamente pero sí creo que es más gozoso de leer que El nido de la araña o Cuídate de mí. También porque hay temas mucho menos escabrosos.

–La trama sucede en Estados Unidos. Cuando uno lee el libro está clara esa decisión, pero, ¿de dónde surge el germen de esta novela?

–Hay veces que tengo clara de dónde me ha venido la idea, pero en este caso, no. Aquí pensé en una mujer al frente de un equipo no gubernamental al margen de la ley y dije esto en España no lo veo.

–Dice que le ha surgido muy natural la escritura, pero no parece sencillo tener el ritmo siempre tan arriba y generar una intriga constante en el lector...

–Es que a mí me resulta muy divertido ir formando un puzle y conforme escribo me vienen las piezas.