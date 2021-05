El Fútbol Emotion Zaragoza consiguió remontar ante el Industrias Santa Coloma gracias a una segunda parte muy seria. El Siglo XXI pudo disfrutar de la victoria con más afición que en cualquiera de los otros partidos de la temporada y el equipo sigue vivo en la lucha por el playoff. Y eso que se le complicaron las cosas al equipo de David Marín en la primera parte. Se adelantaron los visitantes en el minuto cinco y, después, no acertaron a empatar los locales pese al ímpetu que pusieron y las ocasiones que crearon. No solo no lograron las tablas, sino que un error atrás permitió al Santa Coloma marcar el segundo antes del descanso.

Tras el descanso no cambiaron las cosas en cuanto a la igualdad sobre la pista y la intensidad local, pero sí el acierto. Tres minutos le costó a Dian Luka ver puerta para recortar distancias y poco después Juanqui puso las tablas. El autor del segundo gol tuvo que retirarse más tarde lesionado. El Fútbol Emotion siguió buscando la portería rival y la encontró por medio de Javi Alonso para darle la vuelta al resultado. El conjunto visitante se puso nervioso, buscó el empate con el portero y los locales lo aprovecharon para anotar el cuarto tanto y ganar tranquilidad. Aún hubo un quinto, obra de Eloy Rojas, tras una recuperación cuando el Santa Coloma ya jugaba de cinco. El Fútbol Emotion remontó para seguir muy vivo.