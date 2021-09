Nueva categoría pero la misma ilusión de siempre. La 2ª RFEF, que viene a sustituir a la antigua 2ªB, echa a rodar este domingo para los seis equipos aragoneses que van a disputar la competición: el CD Teruel, la SD Ejea, el CD Ebro, la SD Tarazona, el CD Brea y el Huesca B. Un total de 90 equipos, que se distribuyen en cinco grupos por proximidad geográfica, buscarán una de las diez plazas de ascenso a la 1º RFEF. Los campeones de los cinco grupos subirán de categoría directamente y las otras cinco plazas se adjudicarán en unos playoffs entre segundos, terceros, cuartos y quintos de cada uno de los grupos. Por contra, descenderán a Tercera los cinco últimos de cada grupo (del 14º al 18º).

Los equipos aragoneses han quedado encuadrados en el grupo 3, con rivales de Cataluña, de las Islas Baleares y de Soria. Clubs históricos como el Numancia, el Terrassa o el Lleida medirán las aspiraciones de los conjuntos de la comunidad en lo que se espera que sea una competición con gran igualdad.

El Teruel, que subió a 2ª RFEF desde Tercera el pasado año, seguirá dirigido en esta nueva aventura por Víctor Bravo. «Por presupuesto y por ser un recién ascendido el objetivo debe ser mantener la categoría», indica el entrenador. El conjunto turolense ha renovado a trece futbolistas y ha incorporado ocho fichajes nuevos. «Hemos intentado mantener el bloque del año pasado y traer jugadores de mucha calidad que nos aporten ese puntito extra de calidad que necesitamos. Los jugadores están un gran estado físico y mental y creo que nos hemos preparado bien para el inicio liguero, asegura Bravo. El Teruel abre la temporada (17.00) recibiendo al CE Europa.

En Ejea, la vuelta de Néstor Pérez, técnico que consiguió ascender el equipo a 2ªB, al banquillo del conjunto de las Cinco Villas es la gran novedad de la temporada. «Hace dos meses no pensaba que íbamos a poder tener un equipo tan competitivo por las dificultades económicas, pero el club y el presidente han hecho un gran esfuerzo», explica Pérez, que cree que se ha confeccionado una plantilla «ilusionante». «Tenemos potencial para competir en cualquier campo», asegura el preparador. En el equipo se encuentran ilustres del futbol aragonés como Chechu Dorado o Miguel Linares. «Somos un equipo nuevo y estamos en un proceso de construcción, pero estamos dando pasos seguros y creciendo cada día», añade Néstor Pérez, que cree que compitiendo contra clubs mucho más poderosos, tanto deportivamente como económicamente, el objetivo real es mantener la categoría. Los ejeanos abren fuego (12.30) en campo rival, enfrenándose al Peña Deportiva, de Santa Eulalia de Ibiza.

El Ebro inicia este curso con el deseo de volver a darle alegrías a su afición y totalmente renovado. En el banquillo se sentará Raúl Jardiel, que destaca la gran pretemporada que ha hecho el cuadro arlequinado. «Tenemos claro lo que queremos ser. La predisposición que he visto en los jugadores es inmejorable. Tengo el perfil de futbolistas que me gustan, chicos que quieren crecer y con hambre de fútbol» comenta Jardiel. El Ebro será quizá el equipo aragonés con más opciones de estar en los puestos de honor de la clasificación. «Hemos interiorizado bien los conceptos que necesitamos y creo que llegamos bien preparados, aunque no me gusta marcarme ningún objetivo. Veremos cómo se desarrolla la competición». Los arlequinados visitan al Badalona (17.30) en su debut.

El único filial aragonés en la categoría será el de la SD Huesca, que estará dirigido un año más por Dani Aso. «Por fin creo que el equipo está en el lugar donde se merece el Huesca», afirma el entrenador, que se muestra muy ilusionado con el año que se avecina aunque no olvida la identidad del equipo. «Somos un club de formación, nos debemos al primer equipo. Nuestra misión es que los jugadores crezcan con nosotros», explica. No obstante, Aso manda un aviso a navegantes. «Somos un grupo joven con ambición y con ganas y vamos con toda la confianza del mundo» asegura. El filial, en el que destaca la vuelta al club oscense de Lluís Sastre, debuta también (19.00) en el campo del Terrassa.

Brea será el pueblo más pequeño de los 90 participantes con un equipo en la nueva categoría. La plantilla es prácticamente nueva ya que solo se mantienen cinco jugadores del pasado año y a los mandos estará Dani Martínez. «Hemos trabajado muy bien, ahora empieza lo bueno», señala el técnico. «Tenemos limitaciones con respecto a otros clubs, por eso no nos podemos despistar ni un segundo. Debemos dar el 200% todos los partidos si queremos mantener la categoría», avisa. El CD Brea inicia su andadura en la Liga (18.00) a domicilio frente al Cerdanyola.

Por último, la SD Tarazona, que consiguió el pase a la nueva categoría, ha creado un bloque mezcla de veteranos y jóvenes que promete dar mucha guerra en la 2ª RFEF. Por séptimo año, su entrenador será David Navarro. «La pretemporada nos deja una sensación agridulce porque hemos tenido muchas problemas con las lesiones», explica el míster. Por ello, el equipo no ha podido trabajar «a la velocidad deseada», pero aun así Navarro confía en las posibilidades del grupo. «Se nos presentan muchos retos pequeños que a la vez forman uno grande, la salvación, pero creo que estamos capacitados para sacarlos adelante», asegura el técnico. El Tarazona comienza en su estadio (12.00) recibiendo al CE Andratx.

Preparados ante el desafío que este domingo comienza, los equipos aragoneses, que en su mayoría y sobre el papel, mirarán más hacia la zona media-baja de la clasificación, pelearán jornada a jornada en una nueva categoría ante la que se muestran expectantes, pero en la que esperan máxima igualdad y en la que el nivel competitivo se presupone que va a ser alto. Los pequeños detalles van a ser los que decidan partidos y es ahí donde los conjuntos aragoneses intentarán imponer su ley.