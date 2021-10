El campeón español, Marc Márquez, regaló su trofeo de MotorLand, donde subió al segundo puesto del podio, a la familia de Hugo Millán, el joven piloto de solo 14 años que perdió la vida el pasado mes de julio en el mismo circuito aragonés durante la quinta prueba del FIM CEV, en concreto en la carrera de la European Talent Cup.

El Mundial de MotoGP llegó al circuito de Alcañiz un mes y medio después de la tragedia y rindió un emotivo homenaje al piloto onubense. Marc Márquez asistió al acto y se hizo una promesa: si subía al podio tendría un especial recuerdo para Hugo.

Marc terminó segundo en MotorLand tras un cerrado pulso con Pecco Bagnaia y aunque no se lo contó a nadie, escribió de su puño y letra un mensaje dedicado a la familia Millán en el frontal del trofeo que recibió y que ahora luce en casa de los padres del piloto fallecido. «Hugo; cuando toda la familia de MotoGP te hicimos el homenaje en Motorland me prometí que intentaría llegar al podio con todas mis fuerzas para regalaros el trofeo a toda tu familia. Descansa en paz, campeón», dice la dedicatoria, que ahora ha trascendido en las redes.

La madre de Millán, Ana Belén, mostró en las redes sociales su agradicimiento al piloto catalán. «Cuando he visto el remitente se me han caído dos lágrimas, me he emocionado muchísimo... Tú ya sabes quién es, tu gran ídolo, Marc Márquez. Espectacular, qué gran persona, en el interior de ella viene el trofeo de Motorland, la botella de cava y la gorra, con una gran dedicatoria», relató Ana Belén, cuyo hijo perdió la vida en Motorland tras ser atropellado por otro piloto después de caer al suelo.