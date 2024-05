La solución de Albert Rivera a la paradoja que vive España: "¿No sería mejor pagar menos impuestos?"

Albert Rivera era el líder de Ciudadanos cuando el partido naranja estaba en su auge logrando sacar hasta 57 diputados en un complicado momento electoral que vivió España hace ya un lustro. La moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, su 'no' a pactar con los socialistas para formar un gobierno de coalición y la caída electoral posterior le hicieron caer en el ostracismo y retirarse de la política.

Aún así, Albert Rivera, que recuperó su labor profesional como abogado, sigue siendo uno de los referentes políticos y económicos para muchos españoles. El antiguo líder de Ciudadanos ya se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas por un discurso en un podcast hablando sobre uno de los temás más polémicos en España: las pensiones.

"¿Tú que haces subes la pensiones o ayudas a que los jóvenes tengan un sueldo mejor y tengan más oportunidades bajándoles los impuestos? Se están tomando este tipo de decisiones en España para beneficiar a la clase pasiva y no a la productiva", analiza Rivera detallando que hay jubilados que tienen que ayudar con su pensión a sus hijos o nietos porque su sueldo no es suficiente para llegar a final de mes.

"No sería mejor pagar menos impuestos, menos cuota de Seguridad Social y vivir mejor. Habrá más dinero y gente joven para montar negocios y contratar gente para poder pagar las pensiones, pero no... llega el Gobierno de turno y sube las pensiones un 9% y la oposición le apoya porque no puede hacer otra cosa", detalla el expresidente de Ciudadanos sobre lo que él llama "la paradoja de España".

"Pongo esto encima de la mesa porque hay muchos emprendedores que están viendo esto y tienen que pagar IRPF, impuesto de sociedades, Seguridad Social. Habría que ayudarles, darles un golpecito y quitarles peso de la mochila para que sostengan el país. Pero nos fijamos en qué hacer para que nos voten 10 millones de pensionistas", concluye Rivera.