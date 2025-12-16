El trabajo silencioso y constante por un mundo más inclusivo tiene premio

Si alguna vez se ha preguntado cómo se reconoce el trabajo silencioso y constante por un mundo más inclusivo, los Premios Peón son la respuesta. La Fundación Rey Ardid organiza cada año una gala para reconocer el trabajo y dedicación de entidades, asociaciones y empresas aragonesas. "Esta gala no es solo un evento, es una experiencia que celebra el esfuerzo y el compromiso de personas y organizaciones que trabajan día a día por la inserción sociolaboral y la transformación social. Aquí no hay ganadores y perdedores, sino héroes cotidianos que nos inspiran con su ejemplo", señalan.

Afedaz, Hospital San Juan de Dios, Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón y Certest son los ganadores de los Premios Peón 2025 concedidos por la Fundación Rey Ardid en las categorías Humano, Impulsor, Flexibilidad y Profesionalidad, respectivamente. Estas entidades y empresas aragonesas recibirán el galardón el martes 16 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Salón Rioja del Patio de la Infanta de Ibercaja. Estas distinciones alcanzan ya su decimo octava edición.

Como destacan desde la Fundación Rey Ardid, los Premios Peón son "un homenaje anual para reconocer a las personas, empresas y entidades que destacan por su compromiso social con los procesos de inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables". "Cada reconocimiento simboliza una pieza clave del tablero social, porque, al igual que en el ajedrez, cada ‘peón’ tiene el potencial de transformar la partida".

Afedaz

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza recibirá este año el Peón Humano, un premio que para la entidad es "un orgullo, una satisfacción y un reconocimiento al trabajo bien hecho desde que la asociación se constituyó en el año 1992". Es poner en valor cómo trabajamos con las familias y las personas afectadas con Alzheimer", señala Pedro J. Salazar, director gerente de Afedaz.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer recibirá el Premio Peón Humano. / Afedaz

Desde hace años, Fundación Rey Ardid y Afedaz colaboran en cursos y talleres formativos para personas con demencia y sus cuidadores y actualmente en la Residencia Rey Ardid Rosales. "Estuvieron en nuestro centro integral viendo cómo era la gestión y cómo trabajábamos con este colectivo. La colaboración entre nuestras entidades se sustenta en un modelo de gestión compartida que optimiza recursos y potencia la calidad asistencial para las personas con Alzheimer y sus cuidadores", subraya.

Afedaz nació en Zaragoza como una entidad social sin ánimo de lucro con el objetivo de atender a todas aquellas familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otras demencias; desarrollar programas de información, formación y difusión sobre tratamiento y cuidados; y promover la asistencia de estas personas y de sus familiares y cuidadores, y cuantas medidas puedan mejorar su calidad de vida. Detrás de Afedaz hay más de 5.300 familias, 162 voluntarios y una plantilla de 64 profesionales con una alta especialización en el sector del Alzheimer y las demencias.

Hospital San Juan de Dios

Para el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, el Peón Impulsor es "mucho más que un galardón". "Es un reconocimiento a una forma de trabajar que nos define. Desde hace años compartimos con la Fundación Rey Ardid una visión que va más allá de los acuerdos: creemos en poner siempre a la persona en el centro y en abrir caminos reales para quienes más lo necesitan", indica Berta Sáez, gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

Fundación Rey Ardid distinguirá al centro hospitalario con el Peón Impulsor. / Hospital San Juan de Dios

La colaboración con la Fundación Rey Ardid es estrecha. "El servicio de lavandería del hospital se realiza a través de un centro especial de empleo que no solo garantiza profesionalidad y calidad, sino que ofrece oportunidades laborales a personas con discapacidad, favoreciendo su integración y dignidad. Este premio nos recuerda que la excelencia no está reñida con la humanidad: cada alianza que construimos busca unir eficacia en la gestión con impacto social. Ese es el verdadero valor que queremos seguir promoviendo", añade.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es un referente en Aragón en la atención integral y de calidad, con un modelo asistencial donde el paciente es el centro de todas las decisiones. Su actividad destaca en Geriatría, Rehabilitación, Hemodiálisis, Cuidados Paliativos y Salud Bucodental, integrando prácticas innovadoras y soluciones adaptadas que mejoran la experiencia y los resultados en la atención.

Colegios de Farmacéuticos de Aragón

Los Colegios de Farmacéuticos de Aragón reciben el Peón Flexibilidad con "enorme orgullo y gratitud". "Este reconocimiento pone en valor el compromiso de toda nuestra red asistencial", destaca la presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, Raquel García Fuentes. En Aragón, hay actualmente 724 farmacias y casi 2000 farmacéuticos colegiados. Con una media de 1867 personas por farmacia, "Aragón destaca por tener una de las menores ratios de habitantes por farmacia en España". Además, casi 200 de estas farmacias dan servicio a municipios de menos de 1000 habitantes.

La labor de los farmacéuticos resulta esencial en el medio rural.. / Colegios de Farmacéuticos de Aragón

"La relación con la Fundación Rey Ardid nace de una sensibilidad compartida: la preocupación por la salud y el bienestar de las personas que viven en el medio rural y, especialmente, de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores", subraya García Fuentes. En este contexto, el papel de los farmacéuticos rurales resulta esencial. "Su cercanía a las residencias y centros donde viven personas mayores permite un acompañamiento profesional continuo, especialmente en aspectos tan sensibles como el uso seguro y adecuado de los medicamentos".

Un ejemplo de este apoyo es el servicio de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), que muchas farmacias ofrecen y que está dirigido sobre todo a personas mayores polimedicadas. "La Fundación Rey Ardid y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón compartimos la idea de que la proximidad, el acompañamiento y el cuidado son esenciales para promover la salud en las zonas rurales. Por eso valoramos especialmente esta colaboración, que se construye desde un compromiso común con las personas más vulnerables", destaca la presidenta.

Certest

En Certest entienden la sostenibilidad no solo como una cuestión ambiental sino también como un compromiso real con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la responsabilidad social corporativa. Y en ese marco, "uno de los pilares más importantes es el factor humano", destaca Guadalupe del Buey, directora de Recursos Humanos y Sostenibilidad de Certest. Como empresa dedicada al desarrollo de test de diagnóstico, Certest tiene muy presente el ODS 3: Salud y Bienestar, "no solo porque nuestros productos estén orientados a mejorar la salud de las personas, sino porque creemos que este objetivo debe reflejarse también en la forma en la que gestionamos nuestras relaciones, nuestra cultura y nuestro impacto social".

Certest colabora con el Centro Especial de Empleo de la Fundación Rey Ardid. / Certest

Desde esta visión, la colaboración de Certest con el Centro Especial de la Fundación Rey Ardid cobra un significado muy especial. "No se trata únicamente de externalizar un servicio, sino de trabajar junto a un equipo que aporta talento, profesionalidad y una enorme calidad humana. Para nosotros es una forma tangible de promover la inclusión laboral y de reconocer el valor de las personas". El proyecto Certest Saludablemente que desarrolla actualmente pone el foco en el bienestar integral de sus empleados, ya que para Del Buey, "la salud no es solo física, también es mental y emocional, y cuidar a nuestro equipo forma parte de nuestro compromiso con un crecimiento responsable y un entorno laboral sano".

"Recibir el Peón Profesionalidad es para nosotros un honor. Lo sentimos como un reconocimiento compartido, tanto al trabajo que desarrollamos de forma interna en Certest como al trabajo que llevamos a cabo con las personas del Centro Especial de Empleo de la Fundación Rey Ardid, con las que venimos colaborando desde 2022. Este reconocimiento es también suyo", resalta.

Una entidad que acompaña y ayuda con casi 200 voluntarios

Cada galardón es entregado por personas que representan a diferentes sectores: empresarial, educativo y social. Esto refuerza la idea de que la inclusión y la inserción sociolaboral no son tareas de un solo actor, sino de un ecosistema completo que trabaja en sintonía. Estas intervenciones no solo ofrecen ideas innovadoras, sino que también motivan a los asistentes a tomar medidas en sus propios contextos. Al finalizar, un espacio de networking permite que todos los participantes compartan ideas, proyectos y, sobre todo, su pasión por generar un cambio.

La Fundación Rey Ardid nació en 1993 para "acompañar a las personas más vulnerables, ayudarlos en el camino e integrarlos en una sociedad más rica y diversa". Esta entidad aragonesa atiende especialmente a personas efectadas por enfermedades mentales, personas mayores con alzheimer u otras demendias, familias en riesgo de exclusión y con escasos recursos, cuidados a personas mayores que viven solos, y a diversos colectivos que viven al borde de la exclusión social. La entidad presidida por Alfonso Vicente cuenta con casi 200 voluntarios.

A través de su red de centros especiales de empleo, la Fundación Rey Ardid pone a disposición de las empresas diferentes productos y servicios de empleo, formación y consultoría.