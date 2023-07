Satisfacción en Sumar Aragón. La formación que encabeza Yolanda Díaz a nivel estatal ha conseguido retener el escaño que tenía Unidas Podemos en la legislatura anterior. Y si bien no han logrado rascar un segundo asiento en el Congreso, algo que se intuía ya casi imposible, el cabeza de lista de la coalición de izquierdas en Zaragoza, Jorge Pueyo, ha confesado que han cumplido sus principales objetivos. Puedes seguir la última hora de las elecciones generales 2023 en este enlace.

Y eso que Sumar ha conseguido menos votos que los que cosecharon Unidas Podemos y Más País–CHA por separado. La coalición de Yolanda Díaz ha obtenido 69.239 sufragios por los 57.875 de UP hace cuatro años y los 23.196 de la coalición de los errejomistas y aragonesistas. 11.832 menos si se suman los resultados de UP y Más País-CHA.

Pero hace días que en Sumar abandonaron la postura triunfalista con la que partieron en precampaña. Una vez se confirmó, encuestas mediante, que el efecto de la unidad con Podemos y el resto de fuerzas en la izquierda no iban a cambiar el panorama político nacional, la fuerza impulsada por Yolanda Díaz decidió centrar su discurso en garantizar la continuidad del Gobierno de coalición y tirar del PSOE para consolidar «las políticas progresistas». Así, Sumar ha conseguido retener el escaño que tenía Unidas Podemos por Zaragoza y que ostentaba Pablo Echenique.

"¡No pasarán!"

En ese contexto se entiende el discurso de Jorge Pueyo después de que se conocieran los resultados de las elecciones de este 23 de julio. «Teníamos tres objetivos claros y contundentes en esta campaña y los hemos cumplido los tres», defendió Pueyo cuando el escrutinio no había terminado pero ya se había confirmado que PP y Vox no superaban los 176 escaños, la mayoría absoluta, en el Congreso. El primero de esos objetivos conseguidos era «frenar a la ultraderecha», es decir, que PP y Vox no sumaran esos temidos 176 escaños, un fin que parecía difícil al principio de la noche, cuando algunas encuestas a pie de urna daban una suma fácil y cómoda para las derechas.

«Lo hemos impedido», dijo Pueyo, una afirmación que el público presente respondió gritando: «¡No pasarán!, ¡no pasarán!, ¡no pasarán!». El segundo objetivo que se habían marcado en Sumar que existiera la posibilidad «de construir cuatro años más de progreso», es decir, de revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE y el apoyo externo de las fuerzas independentistas y nacionalistas. Esa posibilidad, cierto es, sigue existiendo, aunque se tercia más complicado de lo que era hasta ahora.

Y el tercer objetivo de Sumar era «poner una voz aragonesa en Madrid con rasmia que defienda nuestra tierra y que defienda Zaragoza, Huesca y Teruel», dijo Pueyo. Se dejó notar aquí el perfil chuntero de Pueyo, que entró en la sala desde donde la formación siguió el escrutinio de los resultados acompañado por la plana mayor de CHA.

Y es que entre los presentes en la sala había dirigentes de Chunta, de Podemos, de Izquierda Unida y de movimientos progresistas, pero se notaba por las sonrisas quienes eran los que habían ganado más: los de CHA, puesto que Sumar depositó en ellos la confianza para encabezar la candidatura en Aragón y, al conseguir un diputado, los aragonesistas logran entrar de nuevo en el Congreso nueve años después.