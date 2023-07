Mientras en las sedes nacionales del Partido Popular y el Partido Socialista rayaba la medianoche en silencio después de que la endiablada aritmética parlamentaria haya dejado todo en el aire, de momento, en Aragón los resultados fueron más claros, bien parecidos a los de hace un par de meses. Puedes seguir la última hora de las elecciones generales 2023 en este enlace.

Los mismos que en breve deberían darle el mando al PP. No le sirvieron de consuelo a los populares, claro, que ven incierta la posibilidad de gobernar pese a darle la vuelta a los resultados en la comunidad, donde sumó 7 de los 13 diputados. Llegó al máximo de la horquilla que le daban las encuestas, lo que le convirtió en la fuerza más votada en las tres provincias, con 3 en Zaragoza, 2 en Huesca y otros 2 en Teruel.

Con 4 escaños aguanta en Aragón el PSOE. Vox y Sumar se quedaron con uno. El gran derrotado de la noche electoral fue, no obstante, Teruel Existe, que hace cuatro años se estrenó en el Congreso de los Diputados con Tomás Guitarte y ayer perdió ese diputado a costa del bipartidismo, que arrasó en la comunidad tras reunir los dos grandes más de la mitad de los 980.043 votos depositados en las urnas, traducidos en un 67%.

Los populares aglutinaron el 36,31% de los sufragios (257.670), una suma muy superior a la lograda en noviembre de 2019, cuando se quedó en un 23,85% del total, con 167.233 votantes. Los socialistas evitaron el desastre que no hace tanto pareció, a pesar de perder dos de los seis escaños de 2019. Sus 220.464 votantes, que ocupan un 31,08% del total, le dan un balance incluso mejor que hace cuatro años, cuando llegaron al 30,72% con 215.361 votantes.

Se dan por satisfechos, así, los socialistas, que han recuperado casi tres decenas de miles de votos tras la decepción de los comicios del 28M. Por ahí, por cierto, también han crecido los populares, capaces de mejorar sus buenos resultados de las autonómicas en 25.000 votos, reflejados, por ejemplo, al lograr 9 de los 12 senadores, tres en cada provincia. Los otros tres se los queda el PSOE, repartidos uno a uno.

Vox mantiene su representante en el Congreso con el 14,61% de los sufragios (102.252 votos) pese a empeorar los resultados de 2019 al reunir 16.000 votos menos. Y Sumar sacó otro diputado con el 12,26% de los sufragios (85.756), en concreto por Zaragoza, donde recoge el escaño que obtuvo Podemos en 2019. Jorge Pueyo logró el único escaño obtenido por esta coalición en la comunidad, que aguantó el diputado obtenido por Podemos hace cuatro años pero no supo sacar más rentabilidad a la reunión de fuerzas de la izquierda en torno a Yolanda, con Podemos, CHA e Izquierda Unida.

Teruel no Existe en las Cortes Generales

El mal rato de la noche lo pasó Teruel Existe, que ha quedado fuera de las Cortes Generales al perder su diputado en el Congreso y los dos representantes en el Senado. No estará en la Carrera de San Jerónimo pese a sumar más votos que en noviembre de 2019 (20.298 por 19.761) y después de que su número 1 de la lista al Congreso, Diego Loras, hiciese una buena campaña, quizá desgastado por acuerdos con el PP que le han podido pasar factura a esta agrupación a la que se asocia sin duda con las fuerzas progresistas pero ha pactado una presidencia de la DPT con los populares e incluso se ha sentado con Jorge Azcón a hablar de posibles acuerdos programáticos con los que abrirle la investidura.

Hoy mismo, no obstante, empieza la siguiente batalla, la más importante para Aragón, donde ocho semanas después de que Azcón se impusiese en las autonómicas, aún no ha formado gobierno. Le queda un mes por delante para hacerlo. Necesita el plácet de Vox, que ha amenazado con votarle en contra de la investidura si no se ciñe a sus exigencias.

Pronto se verá. No hay que olvidar el gesto primero que tuvo Azcón al cederle la presidencia de las Cortes el mismo día de la constitución del Parlamento. La situación es bien otra en Aragón. La suma les sale fácil (28+7), además de que el PP puede barajar otras posibilidades para la investidura.