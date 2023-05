¿Podemos sigue teniendo tirón?

Sí, y ha demostrado que ha cambiado España en cuatro años más que la izquierda tradicional en 40.

Le pregunto porque, según la última encuesta del CIS, Podemos corre el riesgo de perder su representación en el Ayuntamiento de Zaragoza.

A mí la única matemática que me sirve es la que digan las urnas en la noche electoral. Lo que hago es explicar nuestro proyecto y que tenemos la capacidad y la valentía para transformar la ciudad. Un progresista sí o sí tiene que ir a votar porque si se queda en casa está regalando algo muy importante al PP y a Vox.

¿Cómo les afecta la fragmentación de la izquierda?

¿Y cómo afecta la fragmentación de la derecha? Lo que desmoviliza y desilusiona es que algunos estén todo el día hablando de su ombligo y sus cosas internas. La gente vota a un partido porque cree que le va a ayudar a solucionar sus problemas. A la gente le importa cómo llegar a final de mes y le importa el gas, la educación, la salud y lo sucia que está Zaragoza. Lo otro son luchas intestinas. Me parece muy triste que algunos sectores de la izquierda sigan pendientes de criticar o hablar mal de otras izquierdas sin ser conscientes de lo que se nos viene encima y del enemigo que hay enfrente. Yo no voy a entrar en ese juego.

Cuando dice que «hay alas de la izquierda que hablan mal de otras izquierdas» ¿a quién se refiere?

No es Podemos. Pero me parece muy preocupante que haya gente en ese bucle. Yo quiero gobernar, tengo un proyecto para Zaragoza y tenemos la capacidad de llevarlo a cabo. Eso es lo que me preocupa.

De quién está más cerca Podemos, ¿de ZeC o del PSOE?

De nadie. Podemos no está entre el PSOE y ZeC, está en otra línea porque tenemos un proyecto transversal y transformador. Nacimos como un partido nuevo muy del siglo XXI para gobernar, creyendo que las cosas se cambian desde los gobiernos. Esa es nuestra vocación, no de oposición.

ZeC les propuso negociar una coalición. ¿Por qué la descartaron?

Si tú de verdad quieres una coalición o confluencia, coges el teléfono y convocas unas reuniones, no lo anuncias en los medios de comunicación. Eso para empezar, porque así no se hacen las cosas. Pero insisto, yo no voy a entrar en ese juego de hablar mal de otras propuestas de izquierdas.

¿Se ve pactando con Lola Ranera (PSOE)?

Sí. Si la noche del 28 la suma da un gobierno progresista pactaremos con el PSOE.

¿Con condiciones?

Se trata de confrontar los modelos, los programas electorales y llegar a acuerdos, que son totalmente posibles. Cuando se quiere se puede. Sí habrá un Gobierno con PSOE y Podemos porque hay que dejar de jugar a ser oposición.

¿Ve posible un tripartito PSOE-Podemos-ZeC?

Lo que deseo que ocurra el 28 de mayo es que todo el mundo progresista salga a votar y por la noche podamos anunciar que hay un Gobierno de mayoría progresista. Y si la matemática da una mayoría progresista Podemos estará en el Gobierno, los demás, sabrán lo que hacen.

¿Qué hay que cambiar urgentemente en Zaragoza?

Por urgencia temporal hay que ayudar a las familias que no pueden llegar a final de mes. Mira, en estos cuatro años, el Gobierno de Azcón y Chueca se ha dejado de gastar 227 millones de euros. Solo en ayudas de alimentación en 2021 dejaron de gastarse 4 millones y otros 4 en 2022. Cualquiera puede imaginarse la cantidad de cosas que se podrían haber transformado en Zaragoza. Hay que cambiar la movilidad, tener una visión a futuro de Zaragoza en su horizonte hasta 2030, aprovechar la operación Romareda, hacer una política valiente de reindustrialización, prepararnos para el cambio climático y del envejecimiento.

Hablemos de políticas sociales.

En este momento hay 39.000 viviendas en Zaragoza con personas mayores solas, en su mayoría mujeres y en soledad no elegida. El ayuntamiento debería ser capaz de tener un servicio público de asistencia domiciliaria universal y temporal para situaciones no previstas, como una rotura de cadera.

Podemos ha dicho ‘sí’ y ‘no’ a la operación Romareda. También que frenará la licitación para crear una sociedad mixta para que el campo sea público, pero ni PSOE ni ZeC le han apoyado. ¿Se ven solos?

No hemos estado en el ‘sí’ y en el ‘no’, siempre hemos estado en el mismo sitio. Fue el Gobierno de Azcón el que traicionó el acuerdo que alcanzamos, que era incluir en el proyecto la Ciudad del Deporte y que nunca se privatizara el suelo y el estadio. Solo con una sociedad mixta los beneficios parciales que nos tocarían permitirían financiar la Ciudad del Deporte.

Si gobiernan, ¿paralizarán el proyecto?

Primero hay que demostrar que el proyecto que ha lanzado Jorge Azcón es legal. Los pliegos están en el Tribunal de Contratos porque creemos que son ilegales. Si yo llego al Gobierno convocaré un concurso público para elegir los socios para esa sociedad mixta, que de partida tiene que estar integrada por la DGA y el ayuntamiento.

¿Qué proponen para solucionar el problema de la movilidad en el eje este-oeste?

Una línea de cercanías con tren-tranvía podría ser la solución.

¿Y qué pasa con las líneas de autobús?

Hay que analizar las necesidades reales de ahora porque hay algunas que tienen 20 o 30 años y nunca se ha cambiado su diseño. Ahora mismo es más difícil moverse por Zaragoza que hace cuatro años.

¿Cómo se puede incentivar el uso del transporte público?

Hay que mantener el descuento del 50% con el objetivo de llegar al final de la legislatura con un bono mensual de 10 euros.

¿Cómo afrontarían el coste del servicio?

Nuestro modelo pasa por la creación de una empresa pública y metropolitana, como tienen la inmensa mayoría de ciudades españolas y europeas. Yo tengo un proyecto que le va a salir a coste cero a Zaragoza.

Pero , ¿cómo van a pagar esa línea 2 del tren-tranvía?

Sevilla ha logrado su línea 3 de metro, que cuesta 1,300 millones de euros, costándole al ayuntamiento cero euros. 650 millones los ha puesto el Gobierno de España y el resto la Junta de Andalucía. ¿Por qué no han traído Chueca y Azcón ni un solo euro? Porque no tienen ningún proyecto que presentar. Yo tengo uno y le va a salir a coste cero a la ciudad.

Concrete.

Una empresa metropolitana, siguiendo el ejemplo de Sevilla.

Podemos ha logrado sacar adelante una de sus leyes estrella, la de Vivienda, ¿qué propone para Zaragoza?

Nuestra ambición es lograr que el 60% de las viviendas sean públicas porque solo así se asegura el derecho universal a una vivienda digna y asequible. Se puede construir, rehabilitar y comprar.

¿Zaragoza tiene que crecer más?

No. Hay que consolidarla porque hay barrios sin terminar.