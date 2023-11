Solemos decir que Cáritas es una entidad de voluntariado, porque es el motor que nos mueve, pero no solo nos referimos a personas. ¿Sabes lo que es una empresa con corazón? Una que está comprometida con la justicia social, solidaria y que decide desarrollar su responsabilidad social corporativa a través de Cáritas. Más de 20 compañías ya forman parte de nuestra familia, y han decidido caminar con Cáritas Diocesana de Huesca para crear enlaces de unión y trabajo.

Si en algo tenemos recorrido y experiencia es, precisamente, en ejercer la caridad y atender a las personas en situaciones vulnerables, siempre desde un enfoque de derechos y respetando su dignidad. Por eso, poco a poco, muchas empresas se están dando cuenta de que crear sinergias es una opción interesante.

Acompañar a 3.000 personas no es tarea sencilla, y además requiere de una inversión de recursos humanos y materiales que no siempre depende de la entidad. En este punto es donde entra en juego el papel fundamental de las empresas con corazón. Ser una empresa colaboradora no significa únicamente realizar una aportación económica, que también es una vía de ayuda.

Entonces, ¿cómo puede una empresa colaborar con Cáritas Huesca? Puede crear acuerdos para generar espacios de sensibilización, impartir formación o firmar convenios que promuevan la inserción laboral de las personas que acompañamos. Este último punto, además, es un camino tedioso y largo, que se torna todavía más complicado cuando no existe colaboración empresarial.

También se pueden convertir en empresas con corazón como socias, aportando recursos materiales, dando apoyo en servicios y logística, ofreciendo asesoramiento técnico o realizando planes de voluntariado corporativo. La colaboración puede ser muy flexible, por lo que podemos configurar diferentes dinámicas de trabajo compartido.

Hace unos días celebramos una jornada de puertas abiertas para acercar al tejido empresarial nuestros programas y proyectos. Trece representantes de diferentes empresas, asociaciones y foros empresariales de la provincia participaron en una visita guiada con el objetivo de conocer, en primera persona, el trabajo que realizan las áreas de Itinerarios de Inclusión, Acción Comunitaria en los Territorios y Desarrollo de personas y Administración.

En el recorrido les mostramos algunos de nuestros espacios, como Carinsertas, la empresa de inserción de Cáritas Huesca especializada en limpieza y el reciclaje de ropa y muebles, y el edificio de Carmelitas, donde se ubicará nuestra sede en un futuro. La riqueza de Cáritas son las personas que la forman. Por ello, durante toda la jornada escucharon testimonios de participantes, voluntarios y técnicos.

Una jornada piloto que, seguro, repetiremos para que nuevas empresas puedan conocer nuestra esencia. La solidaridad es creatividad, solo tienen que contactarnos en el 974 223 179. Si hay compromiso, hay opciones, porque todos tenemos mucho que ver. ¡Gracias a todas aquellas empresas que ya caminan a nuestro lado!