Vox ha advertido este miércoles de que dejará de apoyar al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) si en la comunidad se reciben menores inmigrantes que han llegado a Ceuta y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el cese de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, por hacer un "llamamiento en toda regla" a la llegada de esos menores.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha sentenciado que Vox no va a mantener el apoyo al Gobierno andaluz "si esos menas vienen" a la comunidad. "En Andalucía no los queremos", según ha indicado Gavira, quien ha manifestado que la directiva de la Unión Europea dice claramente que los menores pueden ser "retornados y expulsados" a su país de origen.

Gavira ha expresado su preocupación por que la consejera Rocío Ruiz haya manifestado que "estamos aquí esperando y que son nuestros niños también" y ha demandado a Juanma Moreno que explique si comparte esas afirmaciones y si su Gobierno está haciendo una llamada a la llegada de los "menas que han cruzado ilegalmente la frontera" de Marruecos con España.

En su opinión, sólo hay dos opciones: O Ruiz "dimite y espera en su casa a los menas que quiera" o Juanma Moreno la destituye. Ha advertido de que si ninguna de esas dos cosas se produce, Vox se encargará de que los andaluces conozcan que el presidente de la Junta cuenta en su Consejo de Gobierno con una consejera que hace un llamamiento a la "inmigración ilegal".

Asimismo, ha recalcado que el presidente de la Junta sería el "responsable" de la "inseguridad" que se podría generar en algunos puntos de Andalucía por la presencia de menores inmigrantes.

Para Gavira, aquí no estamos ante una "cuestión humanitaria, sino ante una invasión que está sufriendo España" por parte de Marruecos. Ha agregado que Andalucía ya tiene muchos problemas como para que una consejera de la Junta se dedique a hacer un "efecto llamada de una manera tan descarada". "Estamos ante una invasión migratoria. Marruecos está presionando a España y lo está haciendo atacando la integridad territorial de nuestra nación. Marruecos está utilizando a las personas en su beneficio", según Gavira, para quien el país norteafricano se está "riendo de España" y le está planteando un "chantaje en toda regla".

"Debemos reforzar nuestras fronteras, reforzar con medios materiales y humanos a las FCSE, y bloquear todo tipo de ayudas a Marruecos y la nacionalización de marroquíes", según ha apuntado.

Moreno: "Mi Gobierno tiene autonomía"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles que el Gobierno que preside tiene "autonomía" frente a Vox y "soberanía para tomar las decisiones que le competen", y en esa línea ha querido dejar claro que "cumplirá la normativa" en relación a la acogida y "protección" de menores extranjeros no acompañados ('menas').

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de inauguración del expositor de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid desde este miércoles, Juanma Moreno ha defendido que "somos un gobierno, y los gobiernos gobiernan", y "vamos a gobernar", y en esa línea ha diferenciado entre el poder ejecutivo y el legislativo, donde se sitúa Vox, que "está en su posición legítima no solamente de expresar sus desacuerdos, sino también de actuar como ellos consideren que deben actuar en el ámbito parlamentario en el apoyo al propio Gobierno andaluz".

Y el Ejecutivo de la Junta "está en su autonomía y soberanía para tomar las decisiones que le competen, que es cumplir con las normas existentes", según ha continuado el presidente andaluz, que ha incidido en que por parte de su gobierno "cumpliremos, como siempre, protegiendo a los menores no acompañados, porque es nuestra obligación", según ha remarcado.

Juanma Moreno ha aludido también a la foto que en las últimas horas se ha difundido de un agente de la Guardia Civil sosteniendo a un bebé "de muy corta edad" en brazos de los que habían llegado a Ceuta, y ha subrayado que ese pequeño "también es un 'mena', un menor que a veces no está acompañado a pesar de su corta edad". "Nuestra obligación, dentro de las posibilidades que tenemos, con nuestros recursos materiales y humanos, es atenderlo", ha remarcado el presidente de la Junta, que en esa línea ha subrayado que, en una "crisis diplomática sin precedentes" como la que "hemos tenido por una concatenación también de errores del Gobierno de España, ha habido también una crisis humanitaria".

Te puede interesar: España Abascal pide una "respuesta de fuerza" contra los migrantes de Ceuta

No obstante, ha realizado un llamamiento al Ejecutivo de la nación para "coordinar, planificar, y liderar, para que, si finalmente tenemos que ayudar a esos menores no acompañados, que esperemos que sean muy pocos, porque los menores deben estar con sus familias, con sus padres y hermanos", haga el "máximo esfuerzo para reincorporarlos a sus familias, y aquellos niños que no sean identificados con sus propias familias, daremos el servicio que corresponde dentro de la normativa vigente, siempre con profesionalidad y máxima humanidad", ha añadido.

El presidente de la Junta ha pedido también al Gobierno que "coordine y facilite ayudas", porque "Andalucía ya tiene 1.700 'menas', y hacemos un esfuerzo económico brutal, y nuestras capacidades están al límite". "No se puede otra vez sobrecargar una red que de por sí ya está claramente sobrecargada", ha concluido Juanma Moreno.