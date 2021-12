Un 74% de los padres de niños españoles de entre 5 y 11 años afirman que vacunarán a sus hijos, mientras que un 13,7% todavía sigue indeciso y un 12,3% asegura que no lo hará. Son algunas de las conclusiones de una encuesta de opinión realizada por Appinio, una plataforma global de investigación de mercados ante la campaña de vacunación infantil que arranca este miércoles en España. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha vuelto a destacar la importancia de esta inmunización para proteger a los niños y niñas, en especial, a quienes presentan factores de riesgo.

Más de 3,3 millones de niños españoles empezarán este 15 de diciembre a recibir la primera remesa de vacunas que ya está en nuestro país. El lunes se han recibido 1.362.000 dosis de la vacuna Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Un primer envío que ya se ha distribuido entre las comunidades autónomas -de forma proporcional y por criterios de población diana- que, como en el caso de la Comunidad Valenciana, que inmunizará a los menores en los colegios, ya ha comenzado a enviar a los centros el modelo de carta de autorización para ser firmado por los padres.

La vacunación contra el coronavirus en población de 5 a 11 años comienza en los lugares establecidos por las comunidades y ciudades autónomas para ello. Como ha venido publicando EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, cada autonomía ha optado por un modelo diferente -centros de salud, vacunódromos, hospitales, colegios...- pero sí existe un denominador común: empezar por los niños más vulnerables por su estado de salud y por cohorte de edad: de mayores a menores.

A favor de las vacunas

Según los datos de la encuesta realizada por la plataforma, llama la atención que entre niños y adolescentes un poco más mayores -de entre 12 y 17 años- se percibe mayor predisposición a vacunarlos, quizá por percibir los padres menos riesgos por la edad. Así, únicamente un 5% de los padres de niños de entre 12 y 17 años afirma que no les ha vacunado ni lo hará, mientras que un 94,8% sí que lo ha hecho o lo hará próximamente. La cifra, apuntan desde la plataforma, es sensiblemente superior a la del 74% de los padres que apoyan la vacunación en sus hijos menores de 11 años.

Además, prosiguen desde esta empresa, los datos y nivel de apoyo varían notablemente si los propios padres de los niños están vacunados o no. De hecho, el dato cambia casi por completo: sólo un 5,7% de los padres no vacunados vacunarán a sus hijos de entre 5 y 11 años. Así pues, el rechazo a la inoculación de menores de 11 años entre este grupo de padres no vacunados es del 77%.

Padres e hijos vacunados

En el extremo contrario y, como era previsible, entre los padres inmunizados frente al coronavirus, el rechazo a la vacunación de sus hijos menores de edad es mucho más bajo: sólo el 2% no ha administrado las dosis de Pfizer a sus hijos entre 12 y 17 años y un 8% no lo hará próximamente a sus hijos de entre 5 y 11.

Por último, entre aquellos padres -vacunados o no- que aseguran que no inmunizarán a sus hijos menores, las razones más mencionadas tienen que ver con que perciben que todavía se desconocen los efectos secundarios de la vacuna a largo plazo (52%) o la eficacia de la misma en este grupo determinado de edad (41%).

Otras de las razones más repetidas son que el 33% de los padres prefiere evitarles los efectos secundarios inmediatos de la vacuna -como la fiebre o el malestar-, mientras que el 25% no ve necesario que, para frenar la pandemia del covid-19, se administre las dosis de la vacuna a los menores de esa franja de edad.

La vacuna es segura

Precisamente este martes, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha vuelto a subrayar la importancia de esta vacunación para proteger a los niños y niñas, en especial, a quienes presentan factores de riesgo. Así lo ha explicado el doctor Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la sociedad científica: “La mayoría de los niños y niñas pasan la infección por covid-19 sin síntomas, o con tos, secreciones nasales, dolores musculares, dolor de garganta y, a veces, un par de días de fiebre”.

Sin embargo, “en algunos casos, tienen que ingresar en el hospital y, unos pocos, acaban en cuidados intensivos”. Ante las dudas en algunos padres, que preguntan sobre la conveniencia o no de vacunar, explica el pediatra afirma que esa inmunización es “importante y necesaria”.

Para ilustrarlo, el Dr. Ángel Hernández-Merino, asesor del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) señala datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica: los casos notificados durante toda la pandemia han sido 380.000 en menores de 10 años, de los que 3.400 han sido hospitalizados, 185 han ingresado en unidades de cuidados intensivos y 17, han fallecido, detalla.

Por ello, “vacunar a los niños y niñas de 5 a 11 años es beneficioso, sobre todos para los menores con mayor fragilidad, como los que padecen enfermedades neuromusculares, metabólicas, cardiorrespiratorias u oncológicas”, señala el doctor Hernández-Merino.