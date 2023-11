La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla (Madrid) ha rechazado el archivo de la causa abierta contra el actor Juan José Ballesta, investigado como presunto autor de una agresión sexual cometida el pasado verano.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, la jueza rechaza la petición de la defensa de Ballesta para sobreseer el caso y acuerda recabar nuevas pruebas solicitadas por la acusación.

El abogado de la denunciante, Juan Manuel Medina, ha pedido al juzgado que se practiquen nuevas diligencias para ratificar el testimonio de la víctima, una mujer de 47 años que denunció dos violaciones diferentes de dos hombres -uno de ellos el actor- sufridas en julio.

Entre otras medidas, ha pedido que se recabe al Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla el historial médico psiquiátrico de la mujer y las anotaciones de enfermería que se hicieran durante su ingreso entre el 3 y el 16 de agosto, día en el que presentó la denuncia.

En ella relató que entre el 18 y el 21 de julio de 2023 fue víctima de dos agresiones sexuales diferentes, una por parte de un hombre llamado Raúl, que además la tuvo retenida en su casa varios días, y otra por parte Ballesta, con quien coincidió en un "pub" y al que conoce porque eran vecinos de Parla.

El abogado de la mujer pide que se cite a la médico psiquiatra que la trató, a una enfermera del mismo servicio y a una amiga; que se indague si Raúl, que se negó a responder a sus preguntas, tiene o no unas cicatrices; y que se recaben las grabaciones de seguridad de un cajero.

Tras prestar declaración en el juzgado el pasado día 7, Ballesta, que negó la agresión sexual, se mostró "muy tranquilo" por haber podido decir "la verdad".

"Ahora lo que tenga que ser que sea. Yo no la conozco de nada y no he coincidido con ella en ningún lado", aseguró a los periodistas.