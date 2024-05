La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar con dureza este lunes contra el independentismo catalán que, según ella, "se está cayendo por su propio peso". "Voy mucho a Catalunya, me encanta Catalunya, que es España, y tenemos una obligación con ella, como con el resto de España. No sabes la cantidad de gente de la calle que me dice 'yo era independentista, nacionalista,'... 'Por favor', nos dicen... 'No nos abandonéis. Esto no se soporta más'", ha explicado Ayuso en una entrevista en Telecinco, en el programa 'La mirada crítica'.