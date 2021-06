Con Unai Simón, un portero que vive bajo sospecha desde que se colocó en la vieja casa de Casillas, y en busca de un nueve, añorando cada día más que pasa la eficacia de Villa, que le de el gol que tanto necesita España. Y sin el capitán de siempre: Sergio Ramos. Y además sin el nuevo capitán: Busquets, confinado aún en su casa de Barcelona tras dar positivo por coronavirus. Ese es el retrato de la nueva España que ha diseñado Luis Enrique para medirse a una Suecia sin Ibrahimovic, el verdadero faro del fútbol de su país, y también sin Kulusevski, el talento de la Juventus que también dio positivo.

"A esta selección no le falta liderazgo", ha dicho con energía el seleccionador español, convencido de que podrá sobreponerse a las ausencias de dos piezas claves: la de Ramos por decisión técnica y la de Busquets por el virus. "Como entrenador también soy líder desde mi posición. Si un entrenador no lo es, mala señal", ha indicado el asturiano.

El debut siempre ahoga. Incluso para los más experimentados, jugadores que apenas posee el técnico asturiano en ese grupo de 24 (ahora 23 sin Busi) lleno de tantas caras nuevas que parece casi imposible articular una idea común. Pero Luis Enrique se siente con la energía necesaria, pese a tantos problemas (apenas dos entrenamientos con el grupo en los últimos 10 días), para dar vuelo a una España inexperta. Tan inexperta que hay hasta 10 internacionales que no han disputado más de 10 partidos vestido con la camiseta de La Roja.

"No estoy preocupado. Nuestra fuerza es el equipo, el grupo, estamos preparados", proclamó con energía el seleccionador española en la conferencia de prensa telemática realizada en el estadio de La Cartuja en Sevilla. No quiso decir el técnico quién sería su portero titular. "Saldrá de entre De Gea, Robert Sánchez y Unai Simón", ha dicho sin dar pistas.

Está convencido Luis Enrique de que maneja un grupo con una mezcla muy adecuada para afrontar este torneo. "Hay bastantes jóvenes y también veteranos, es un buen mix", ha subrayado el asturiano, lamentando que "no puedo contar con el capitán Busi, pero nos tenemos que adaptar porque tengo una plantilla muy buena y estoy encantado de que llegue, al fin, el debut".

No teme que tanta juventud afecte a su equipo en el estreno. "No creo que falte liderazgo, hay muchos jugadores y son ellos los que deben liderar a la hora de tomar las decisiones en el campo. Por supuesto que soy uno de los líderes. Para lo bueno y para lo malo. Si un entrenador no es un líder es una mala señal", ha reiterado el asturiano, que tiene muy fijado el plan de partido contra Suecia.

“El plan de partido va a ser coger el balón y hacer lo nuestro, con unos objetivos muy claros para generar el mayor número de ocasiones, intentar presionar alto en campo contrario. Me esperaba que hiciera más calor en Sevilla. Por si acaso, hemos entrenado en Madrid a la hora siempre de más calor", ha recordado Luis Enrique.

"Sigo siendo optimista con esta selección, nuestra fuerza es el equipo", ha sentenciado el entrenador.