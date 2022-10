Unas fiestas del Pilar en Zaragoza sin agresiones sexistas es el objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza para lo que ha lanzado, desde este martes, una campaña en las calles para promover unas fiestas sin violencias machistas.

Durante estos días festivos, el Servicio de Igualdad dirigido por la concejal María Antoñanzas quiere reforzar este mensaje buscando la implicación de toda la ciudadanía para rechazar la violencia sexista en cualquiera de sus formas y promover unas fiestas en igualdad.

Se hace con una nueva campaña en mupis, cartelería y vinilos de autobús, que se desplegará en las calles de la capital aragonesa entre el 4 y el 16 de octubre. Además, como viene siendo habitual, se proyectará un vídeo en la plaza del Pilar de Zaragoza durante la noche del pregón el día 8 y al comienzo de los conciertos, y se instalarán Puntos Violeta para apoyar y orientar a las personas que sufran cualquier tipo de agresión por razón de género.

Unas fiestas del Pilar sin agresiones

En concreto, para las fiesta del Pilar de Zaragoza se ubicarán seis puntos violetas en los espacios donde se espera más aglomeración: Espacio Zity, plaza del Pilar, Recinto Ferial de Valdespartera, Jardín de Invierno, Parque San Pablo --junto a las foodtrucks-- y en el ZGamer, en la sala Multiusos.

La campaña obedece el compromiso municipal de "tolerancia cero" con el machismo, que incluye los casos de violencia más grave y explícita como es la violación hasta los abusos y agresiones de distinta intensidad, desde la intimidación a tocamientos indeseados o la insistencia hasta llegar a incomodar, ha explicado la concejal de Mujer e Igualdad, María Antoñanzas.

Esta campaña continúa la diseñada el año pasado para la Semana Cultural del Pilar 2021. Con un 'No' rotundo y en mayúsculas, rechaza las conductas y agresiones sexistas, al tiempo que denuncia cualquier acción machista desde el convencimiento de que "todos podemos hacer algo, y actuar, respetar y prevenir". "Queremos que el protagonismo no recaiga en la víctima, sino en toda la ciudadanía".

Destinatarios

Por ello, la campaña va dirigida a diferentes destinatarios. Por un lado, a los que acosan e intimidad, y, por otro, al entorno de la víctima, al tiempo que identifica las situaciones de acoso diario que sufren las mujeres, y que son fácilmente reconocibles por todos.

De esta forma, en las calles de Zaragoza se podrá ver los siguientes mensajes: 'No a los que invaden tu espacio', 'No a quienes te cosifican' y 'No a quienes no aceptan los límites', frases que completan a los del año anterior --'No a quienes no te creen', 'No aquienes lo justifican' y 'No a los que intimidan'-- y que apelan directamente a los que acosan e intimidan, y a quienes no aceptan un no por respuesta.

Puntos violeta

Además de sensibilizar a la sociedad, la campaña pretende informar también de los recursos existentes y los pasos a seguir en caso de que se produzca una agresión, incluidas los pinchazos. Como ya se hizo en el Festival Vive Latino, el Servicio de Igualdad instalará seis Puntos Violeta en los lugares de mayor aglomeración: Plaza del Pilar, Recinto Ferial, Espacio Zity, Jardín de Invierno, ZGamer y Parque San Pablo, que estarán atendidos por profesionales desde el jueves 6 de octubre hasta el final de las Fiestas, el 16 de octubre.

Asimismo, se ha habilitado el número de teléfono 676 595 973 para atención telefónica y whatsapp.

Los Puntos Violeta se conciben como espacios de información y sensibilización para la población y de acogida, apoyo, orientación y derivación para las personas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual y agresiones sexistas.

Bares y establecimientos

Por otro lado, Zaragoza cuenta durante las Fiestas del Pilar con 40 establecimientos, entre bares, peñas y asociaciones adheridos al protocolo municipal contra las agresiones sexistas. En estos locales, que están identificados en sus accesos y en su interior como espacios comprometidos contra las agresiones sexistas, el personal también cuenta con un procedimiento de actuación en esta materia.

El protocolo se estableció con la colaboración de las asociaciones del sector: Aragón en Vivo, Asociación provincial de empresarios de salas de fiesta y discotecas, Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Horeca.