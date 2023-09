La cuenta atrás para las Fiestas del Pilar 2023 ya ha comenzado. El próximo 7 de octubre, las jugadoras del Casademont Zaragoza de baloncesto, que conquistaron la Copa de la Reina esta primavera, serán las encargadas de encender el cohete que dará comienzo a las fiestas. Desde ese mismo día y hasta el 15 de octubre, Zaragoza acogerá alrededor de 500 actos, la mayoría gratuitos, a lo largo de toda la ciudad donde la música será la protagonista desde el primer minuto.

Los escenarios de Espacio City, el Príncipe Felipe, la Estación del Norte o el Jardín de Invierno reunirán a los principales artistas musicales del panorama nacional e internacional. Aunque el epicentro seguirá siendo la plaza del Pilar. Para el día del pregón, Dani Fernández volver a actuar en la capital aragonesa tras hacerlo hace apenas un mes en el Vive Latino. Vicco el día 11, el Independance del día 13, Varry Brava el 14 o La Ronda de Boltaña el 15 son otras de las actuaciones programadas en esta ubicación.

Por el Príncipe Felipe, pasarán cantantes de la talla de Joaquín Sabina (día 6 y 8), David Bisbal (día 11), Hombres G (día 13) y Miguel Ríos (día 14). En Valdespartera, en el Espacio Zity, la gran estrella es Quevedo (día 12), pero sobresalen Taburete (día 6), Pablo López (día 8), Maka (día 9), Lola Índigo (día 10), Melendi (día 13) y a (día 14).En la Sala Multiusos actúan Andy y Lucas (día 6) y Ana Mena (día 7). En resumen, una oferta musical para todos los públicos y que reunirá a los mejores cantantes españoles del momento.

Consulta todos los actos programados para las Fiestas del Pilar 2023 aquí:

Viernes, 6 de octubre

09.00 : ITF Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Tenis Masculino . 'Trofeo Grupo de Los Sitios' S.D. Tiro de Pichón (Avda. Almozara, 56).

: ITF Ibercaja . 'Trofeo Grupo de Los Sitios' S.D. Tiro de Pichón (Avda. Almozara, 56). 17.00: Inauguración de la XXXII Muestra de artesanía aragonesa. (Plaza de los Sitios).

Inauguración de la (Plaza de los Sitios). 17.00: 'La historia interminable. El musica l'. Funciones: 17.00 y 20.30 . Teatro Principal (C/Coso, 59).

l'. Funciones: 17.00 y . Teatro Principal (C/Coso, 59). 17.30: Inauguración de Los Títeres de Cachiporra. Funciones: 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30. 'El teatro ambulante de Arbolé' (Calle Moret).

Inauguración de Los Títeres de Cachiporra. Funciones: 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30. 'El teatro ambulante de Arbolé' (Calle Moret). 17.30: 'Grease, el musical'. Funciones 17.30 y 21.00. En el Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

'Grease, el musical'. Funciones 17.30 y 21.00. En el Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez). 20.00: Diego Peña y Juanko Malavirgen presentan 'The Cortos'. Centro Cívico Río Ebro. (C/ Mª Zambrano, 56).

Diego Peña y Juanko Malavirgen presentan 'The Cortos'. Centro Cívico Río Ebro. (C/ Mª Zambrano, 56). 20.00: Rasmia Show 'El talento de los artistas Aragoneses'. Producciones Luis Pardos en el Auditorio WTCZ (Frente entrada principal de Gran Casa).

'El talento de los artistas Aragoneses'. Producciones Luis Pardos en el Auditorio WTCZ (Frente entrada principal de Gran Casa). 20.00: Nito Pinilla. Centro Cívico Delicias. (Avda. Navarra, 54).

Nito Pinilla. Centro Cívico Delicias. (Avda. Navarra, 54). 20.00: Teatro Indigesto presenta 'Comisaría en Fiestas: La Loca Academia'. Teatro del Mercado (Pl. Santo Domingo, 27).

Teatro Indigesto presenta 'Comisaría en Fiestas: La Loca Academia'. Teatro del Mercado (Pl. Santo Domingo, 27). 20.00: La Ilusión conyugal. Teatro de las Esquinas. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

La Ilusión conyugal. Teatro de las Esquinas. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 20.00: Diario Fantasma. VI Festival Ebro Food 2023. (Parque de San Pablo).

Diario Fantasma. VI Festival Ebro Food 2023. (Parque de San Pablo). 20.15. Agua, luz y sonido. 'Musicales. Los comienzos: Vodevil, Showboats y nacimiento de Broadway'. (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

Agua, luz y sonido. 'Musicales. Los comienzos: Vodevil, Showboats y nacimiento de Broadway'. (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta). 20.30 : Cía Divinas presenta 'Moonlight Serenade'. Teatro Arbolé. (Parque del Agua Luis Buñuel).

: Cía Divinas presenta 'Moonlight Serenade'. Teatro Arbolé. (Parque del Agua Luis Buñuel). 21.00 . Jam Session Con Diego Melendez. Moliner 7 Sala. (C/ Mª Moliner 7).

. Jam Session Con Diego Melendez. Moliner 7 Sala. (C/ Mª Moliner 7). 21.00: Días Raros. Rock and Blues Café. (C/ Cuatro de Agosto, 5).

Días Raros. Rock and Blues Café. (C/ Cuatro de Agosto, 5). 21.00 : Biznaga + Cuchillas. CMA. Las Armas. (Plaza Mariano de Cavia).

: Biznaga + Cuchillas. CMA. Las Armas. (Plaza Mariano de Cavia). 21.00: Zack Keim + Jordan Paul Clark. La Lata de Bombillas (C/Espoz y Mina, 19).

Zack Keim + Jordan Paul Clark. La Lata de Bombillas (C/Espoz y Mina, 19). 21.00 : La Zowi. Sala Oasis. (C/ Boggiero, 28).

: La Zowi. Sala Oasis. (C/ Boggiero, 28). 21.00: Fiesta de rancheras y corridos. Sala Z.. (C/ Félix Latassa,14).

Fiesta de rancheras y corridos. Sala Z.. (C/ Félix Latassa,14). 21.00 : Josaquín Sabina. 'Contra todo pronóstico'. Pabellón Príncipe Felipe. (Cesáreo Alierta, 120).

: Josaquín Sabina. 'Contra todo pronóstico'. Pabellón Príncipe Felipe. (Cesáreo Alierta, 120). 22.00: DJ. B de Bruil (Parque Bruil).

DJ. B de Bruil (Parque Bruil). 22.00: Taburete. Carpa Principal. Espacio Zity. (Recinto Ferial de Valdespartera).

Carpa Principal. Espacio Zity. (Recinto Ferial de Valdespartera). 22.00 : El Silencio de los Héroes. El Palco de las Esquinas . (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

: El Silencio de los Héroes. El Palco de las Esquinas . (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 22.00: Cacho a Cacho. 'Tributo a Estopa'. VI Festival Ebro Food 2023. (Parque de San Pablo).

22.15: Rafa Maza es Fabiolo. 'El Genoma del Pavo'. Teatro de las Esquinas . (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

Rafa Maza es Fabiolo. 'El Genoma del Pavo'. Teatro de las Esquinas . (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 22.30: Andy y Lucas y Rebujitos. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. (Eduardo Ibarra, 3).

00.00: Modelo. C arpa aragoneses y tributos. Orquesta Nueva Alaska. Carpa Remember. Espacio Zity (Recinto Ferial de Valdespartera).

arpa aragoneses y tributos. Orquesta Nueva Alaska. Carpa Remember. Espacio Zity (Recinto Ferial de Valdespartera). 00.00: Dj Eduesteb. VI Festival Ebro Food 2023. (Parque de San Pablo).

Dj Eduesteb. VI Festival Ebro Food 2023. (Parque de San Pablo). 00.00: Face Down Ass up. 'Especial Pilares´23'. Sala López. (C/ Sixto Celorrio, 2).

Sábado, 7 de octubre

09:00 h.: ITF IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE TENIS MASCULINO. "Trofeo Grupo Los Sitios". S.D. TIRO DE PICHÓN. (Avda. Almozara, 56).

09:00 h.: TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE TIRO DE BOLA ARAGONESA. (Camino de Tiro de Bola de Zaragoza, Torrero).

09:30 h.: VI CARRERA DE LA MUJER CONTRA EL MALTRATO. RUTA 091. (Parque José Antonio Labordeta).

10:00 h.: XXXVII CERTAMEN OFICIAL BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA. SALA MOZART DEL AUDITORIO. (Eduardo Ibarra, 3).

11:00 h.: LA TRADICIONAL EDICIÓN LA HABANA.ESTUDIO 12. (Manuel Lasala, 12).

11:00 h.: TALLERES FAMILIARES: “Artefacto” (+5 años) De 11 a 14 h y de 16 a 20 h. CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. Castillo Palomar y Parque de los Donantes (Montañana).

Org. Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras verdes.

11:30 h.: TALLERES ARTESANOS: "¿Cómo se elabora un Tiluz?". "Modela una Estrella Mudéjar (+6)". "Joyería en plata con Turquesas". "Esmaltado a la fresca". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA (Plaza de los Sitios).

12:00 h.: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h.EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ (Calle Moret).

12:00 h.: NOWHERE BEAT. ROCK AND BLUES CAFÉ. (C/ Cuatro de Agosto, 5).

12:30 h.: FAEMINO Y CANSADO. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

12:30 h.: PINTACARAS INFANTIL. SESIÓN VERMUT CON ALEX CURREYA (13:00 h.). VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

13:00 h.: AS LONG AS YOUR FATHER. "Vermut concierto". MOLINER 7 SALA (C/ Mª Moliner 7).

13:00 h.: ESBARIZACULO. Actividad infantil. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

16:00 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA DE ESPAÑA. 17:00 h: Lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. Plaza España. 17:30 h. DESFILE DEL PREGÓN DE INTERPEÑAS. Recorrido: Plaza de España, Coso, c/ D. Jaime, Plaza de la Seo.

16:00 h.: ZOE "Tardeo Canalla Club". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

16:30 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA SANTA ENGRACIA. 17:00 h: Lectura del PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Plaza Santa Engracia. A continuación DESFILE DEL PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Recorrido: Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.

17:00 h.: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones: 17:00 y 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL (C/Coso, 59).

17:30 h.: TALLERES ARTESANOS: "Crea tu propio bullet journal". "Realización de una pieza"(+6)". "Haz un monedero de piel (+6)". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

17:30 h.: CAZADORES DE MONSTRUOS. "Espectáculo Infantil" VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:30 h.: GREASE, EL MUSICAL. Funciones 17:30 h. y 21:00 h. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

18:00 h.: TALLERES FAMILIARES: "Del Oveja A Estrella" (+5 años) CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

18:00 h.: LA ILUSIÓN CONYUGAL. Pases a las 18:00 y 20:00 h.TEATRO DE LAS ESQUINAS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:30 h.: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.

19:00 h.: ENIGMA GARGALLO. Museo Pablo Gargallo. (Plaza San Felipe,3).

19:00 h.: PASACALLES PREGÓN FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA. Con la participación de: BATUKADA SERVICIO DE JUVENTUD, K DE CALLE "Funky", CALEIDOSCOPIO TEATRO "El Ebronauta enamorado", COSCORRÓN "La Atlántida", CIA. PEP PALAU "Zloty", COMPAÑÍA PYROS ESPECTÁCULOS "Paseantes", CIA. EFÍMER "El Peluche", CARROS DE FOC "Biosfera", CÍE. REMÙE MENAGE "Gueule d'Ors". Recorrido: Paseo María Agustín, Puerta Del Carmen, Avenida Cesaraugusto, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar.

19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA. "La Dolorosa". COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO VIRGEN DEL CARMEN. (Albareda, 23).

19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

19:30 h.: ABBA, QUEEN, BEATLES Y OTROS GRANDES DEL POP. SALA MOZART DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Eduardo Ibarra, 3).

20:00 h.: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00 h.: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00 h.: BLUES MOON "Girl In Trouble". CENTRO CÍVICO DELICIAS. (Avda. Navarra, 54).

20:00 h.: AREY. LA MILONGA (Parque Pignatelli).

20:00 h.: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00 h.: EL ROCE DE PLATERO. "Tributo a Fito y Fitipaldis". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023.

(Parque de San Pablo).

20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza Santo Domingo,27).

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. La Edad de Oro 1ª parte: Grandes compositores y Jazz". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30 h.: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

21:00 h.: LECTURA DEL PREGÓN. Desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación FUEGOS ARTIFICIALES.

21:00 h.: I LOVE REGGAETON. ESPACIO ZITY. "Recinto Ferial de Valdespartera".

21:00 h.: JERE. LA LEY SECA (C/Sevilla,2).

21:00 h.: BONEBRAKER, "Versiones de Heavy". SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Ronda: SIMPATÍA ARAGONESA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Verónica, Don Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación y calle Alfonso I.

21:00 h.: KISS OF DEATH "Tributo a Kiss". LA CASA DEL LOCO (C/ Mayor, 10).

21:15 h.: CADENA 100 presenta DANI FERNÁNDEZ. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar).

22:00 h.: COPACABANA + DJ EMBID. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

22:00 h.: 4 DE COPAS + DJ MANOLÓN. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

22:00 h.: RUTA 80 LIVE VERSION presenta: "B- Movie (Nowhere Girl, Mansfield UK)" + DJ FRANK. SALA LÓPEZ. (C/ Sixto Celorrio, 2).

22:00 h.: SELVAJES. B DE BRUIL. (Parque Bruil)

22:15 h.: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma Del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

22:30 h.: ANA MENA. AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Multiusos, Eduardo Ibarra, 3).

23:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas: BRAVURA ARAGONESA (FFAMA) Recorrido: plaza San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, calle Verónica, calle Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, Manifestación y Alfonso I. XINGLAR (FFAMA) recorrido: plaza de las Tenerías, Coso, calle Trinidad, calle Sepulcro, San Vicente de Paúl, calle Mayor, Manifestación y Alfonso I.

23:30 h.: BRIAN DE CALMA. B DE BRUIL. (Parque Bruil)

00:00 h.: TRIBUTO. Carpa aragoneses y tributos. DJS. Carpa Remember. ESPACIO ZITY (Recinto Ferial de Valdespartera).

Domingo, 8 de octubre

08:00: XXVI ENCUENTRO ENCAJE DE BOLILLOS DE ZARAGOZA. (Plaza Miguel Merino).

09:00: ITF IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE TENIS MASCULINO. "Trofeo Grupo Los Sitios". S.D. TIRO DE PICHÓN. (Avda. Almozara, 56).

10:00: TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE PIRAGÜISMO. (Río Ebro entre C.N. Helios y Club Naútico).

10:00: CXXXVII CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Mozart, C/ Eduardo Ibarra, 3).

10:30: VII ENCUENTRO DE DANCES ZARAGOZANOS. ESCENARIO FUENTE DE LA HISPANIDAD. (Plaza del Pilar).

11:00: LAS TRIBUS DEL PARQUE. Parque Alameda (Casetas) y Parque Infantil José Antonio Labordeta. Org. Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras verdes.

11:00: MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Cuentacuentos: “El mundo para Sofía” de CECILIA ANADÓN (12:00 h.) y “Tu pieza es importante” de ISABEL GIL. (17:00 h). LAS ARMAS. (Plaza Mariano de Cavia).

11:00: TALLERES FAMILIARES: "Artefacto" (+5 años) De 11 a 14 h. CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00: TALLERES FAMILIARES: "Del Oveja A Estrella" (+5 años) CAIXAFORUM ZARAGOZA (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00: TRAGACHICOS. De 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. (Plaza de la Albada).

11:00: HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS. Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios, en el monumento de la plaza del Portillo. Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza.

11:30: INAUGURACIÓN RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30 h. a 14:00 h. y de

17:30 h. a 20:00 h. (Frente Fluvial Expo).

11:30 h.: TALLERES ARTESANOS: "Aprende a realizar teselados" (+7). "Taller de Costura creativa" (+10), "Pinta tu tote bag" (+8), (Demostrativo) "Modelados en cera" (+6). XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA (Plaza de los Sitios).

12:00: VISITA TEATRALIZADA "Pablo Serrano, Escultor De Emociones". IACC PABLO SERRANO. (Pº Mª Agustín, 20).

12:00: CINE FAMILIAR: "Oink, Oink". (+6 años). CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

12:00: LA MÁQUINA DE TURING. LA MILONGA (Parque Pignatelli).

12:00 h.: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ (Calle Moret).

12:00: BANDA DEL CANAL. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

12:00: CONCIERTO INFANTIL CAPITÁN MUNDO Y COMPARSA DE CABEZUDOS DE ZARAGOZA. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar).

12:00: LÜ DE LÜRDES presenta "Cuentos encajados". (C/Costera, Alfocea).

12:00: TEATRO ARBOLÉ presenta "Un día en el teatro". (Parque del Huerto Frisón, Cartuja Baja).

12:00: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones: 12:00 y 18:00 h. TEATRO PRINCIPAL. (C/Coso, 59).

12:30: TALLER INFANTIL DE GLOBOFLEXIA. SESIÓN VERMUT CON IVÁN DE RAMOS. (13:00 h) VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

12:30: IGNATIUS FARRAY, DAVID SUAREZ, BIANKA KOVACS, presentado por INÉS HERNAND. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

13:00: NACHO DI MARTINO. "Vermut concierto". MOLINER 7 SALA (C/ Mª Moliner 7).

13:00: ESBARIZACULO. Actividad infantil. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

13:00: KARMA 13. LAS ARMAS. (Plaza Mariano de Cavia).

14:30: MAFF BATTLE. Campeonato nacional de street dance. De 14:30h a 20:30 h. PILAR JOVEN´23. (Centro Cívico Delicias, Avd. Navarra, 54).

17:00: ALMOZANDIA TEATRO presenta "Rockolas". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "¿Cómo hacer un pendiente de hilo?", "Esmalte al fuego" (+10), "Modela tu bote de lapiceros", "Modela tu propia figura de barro" (+6) XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA (Plaza de los Sitios).

17:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. EL PILAR. Escenario Fuente de La Hispanidad. (Plaza del Pilar).

18:00: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma Del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:00: LU DEMIE + ISLA KUME. LAS ARMAS. (Plaza Mariano de Cavia).

18:00: ÓPERA FILMADA: "La Pietra Del Paragone" (G. Rossini). CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

18:00: GREASE, EL MUSICAL. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA. (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

18:00: AGRUPACIÓN MUSICAL DELICIAS. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

18:00: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida: Ayuntamiento. (Plaza del Pilar).

18:00: BENGALA presenta "Tiempos" (Calle Adolfo Aznar).

18:00: LEGRAND MAËLLE presenta "Las Supervivientes" (Plaza de la Ermita, Miralbueno).

18:00: MANOS QUE CUENTAN. Musical: "El lado malo de las cosas". PILAR JOVEN´23.(Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. C/ Raquel Meller, 2).

18:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN . GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. (Escenario Fuente de la Hispanidad. Plaza del Pilar).

19:00: ORQUESTA LAUDÍSTICA HARMONÍA. CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio. C/ Eduardo Ibarra, 3).

19:00: CÍA. FLYING PIKMIS presenta "En peligro, rara avis en la tierra". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: CIA. PASSABARRET presenta "Rocket Carnival Clownz". TEATRO DE CALLE. (Parque Macanaz).

19:00: JAHSTA feat Conscious Vibes Band + L´ENTOURLOOP with N'Zeng, Troy Berkley & BlabberMouf. ESTACIÓN DEL NORTE. (C/ Perdiguera, 7).

19:00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta "La Dolorosa". (Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen, C/Albareda, 23).

19:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza Santo Domingo, 27).

19:00: ZONA HIP HOP ZGZ. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto,3).

19:00: CASA DE ANDALUCÍA presenta "Grupo Zarcillo, CASA DE CANARIAS presenta "La Parranda", HOGAR EXTREMEÑO presenta "Aires Extremeños en Aragón" Y LA ESCUELA DE XIXENA presenta "La Xixten Band". CASAS REGIONALES. (Plaza Aragón).

19:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. SEMBLANTE ARAGONÉS. (Escenario Fuente de la Hispanidad. Plaza del Pilar).

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDO (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: GUIU CORTÉS "El niño de la Hipoteca". SALA LÓPEZ. (C/Sixto Celorrio, 2).

20:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:00: 4 MOTIVOS + QUEEN OF MAGIC "Tributo a Queen". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. La Edad de Oro 2ª parte: Grandes estrellas y súper- producciones". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:00: CÍA PAU PALAUS presenta "Zloty". Sesiones 20:00 h. y 22:00 h. TEATRO DE CALLE. (Claustro del Centro de Historias).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: VEGETAL JAM + QUICO COMESAÑA (21:30 h.). PILARFOLK. (Escenario Ambar Fuente de Goya. Plaza del Pilar).

21:00: DIEGO MELENDEZ & CO presenta "Open Mic Especial Pilares". SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas. CASTAÑUELAS DE ARAGÓN. Salida Plaza San Miguel.

21:00: JOAQUÍN SABINA, "Contra todo pronóstico". PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE. (Avda. Cesáreo Alierta, 120).

21:00: PABLO LÓPEZ. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

23:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas. ANTOLOGÍA ARAGONESA. Salida

Plaza de las Tenerías. CORAZÓN DE JOTA. Salida Plaza San Miguel.

23:00: LA BANDA DEL CANAL. Carpa aragoneses y tributos. DJS. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

23:00: POST PARTY LAGATA con TICAL DJ + ALBASSFAYANA. SALA LÓPEZ. (C/Sixto Celorrio, 2).

Lunes, 9 de octubre

9:30: DÍA DE LA NANOTECNOLOGÍA con Kiriciencia. C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA.

11:30: TALLERES ARTESANOS: "Figuras de Papel Maché", "Pendientes creativos con papel", "¿Cómo se hacen las flores de pasta?", "Patronaje, corte y confección". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

16:00: TRAGACHICOS. De 16:00 h. a 20:00 h. (Fuente de los Incrédulos).

17:00 h.: TALLER INFANTIL CREA TU PROPIO MONEDERO. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:00: VIVA EL SHOW con Luis Miguel (humorista), Marián Nadal (Vedette), Alfonso Cebrián (cantante) y Stankov. Funciones 17:00 h y 19:00 h. EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. (Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, C/ Eduardo Ibarra, 3).

17:30: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 h. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ. (Calle Moret).

17:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 17:30 h a 20:00 h. ESPACIO INFANTIL DE FIESTAS. (Frente Fluvial Expo).

17:30: TÍTERES SIN CABEZA presenta "Mi amigo el dragón". (Plaza del Rosario, Montañana).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "Monogram en textil reciclado" (+8), "¿Cómo se hacen los anillos?", "Hazte tu atapiernas" (+10), "Crea tus propios botones" (+6) XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

18:00: TÍTERES DE LA TÍA ELENA. C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA (Hall, Pl. del Emperador Carlos, 8).

18:00: BANDA DE LAS CANTERAS. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

18:00: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida Colegio Público Montecanal. (C/ Tomás Lezaun, 15).

18:00: CAPITÁN MARAVILLA presenta "El asombroso Dave Wonderthing". (Centro Cívico Peñaflor).

18:00: LAZUZ COMPANY presenta "Baktana". Funciones 18:00 h y 20:00 h. DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

19:00: CASA DE ANDALUCÍA presenta "Grupo Zarcillo", CASA DE CANARIAS presenta "La Parranda", ASOCIACIÓN CULTURAL ROYO DEL RABAL presenta "Danza del Rabal" y GRUPO XINGLAR presenta "Jota aragonesa". CASAS REGIONALES. (Plaza Aragón).

19:00: CICLO DE CONCIERTOS ZARAGOZA EMERGENTE: SISIFO + J CARPINT FOLK GRASS BAND + DE PROPIO + LA DOLORITAS + HENDRI SK. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

19:00: ESPECTÁCULOS UNIVERSO presenta "Papa Quiero Zé Artista". (Teatro Salesianos, C/María Auxiliadora, 57).

19:00: LADY BANANA + THE BABOON SHOW. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

19:00: PISTACATRO PRODUCCIONES presenta "Orquesta de Malabares". TEATRO DE CALLE. (Parque de Macanaz).

19:00: TROCOS LUCOS presenta "Tartana". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: MANTEL DE NOA + BIELLA NUEI (20:00 h.) + FETÉN FETÉN (21:00 h.). PILAR FOLK. (Escenario Ambar Fuente De Goya. Plaza del Pilar).

19:00: INGMAR LAZAR, piano. CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio, C/Eduardo Ibarra,3).

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

20:00: DJ. B DE BRUIL. (Parque Bruil)

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDO (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: RAFA MAZA ES FABIOLO presenta "El Genoma del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Pl. Santo Domingo, 27).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. La llegada de nuevos estilos musicales: De "West Side Story" a "Hair"". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: JOSEMI CASANOVA TRIO. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00: RONDA JOTERA POR EL BARRIO DE JESÚS. Recorrido: Plaza Jesús, Calle Jesús, Avda. Puente del Pilar, José Oto, Paseo Longares, Mainar, Pedro Arnal Cavero, Pilar Gascón, Camino del Vado, Lourdes, Alfonso Solans Serrano, Paseo La Ribera, Puente de Tablas , Plaza

Jesús. Org. Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y la Academia de Actividades Cascabillo.

21:00: BLADIMIR ROS + SCHIFO. SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00: MAKA. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

21:00: IRREGULAR ROOTS + ISEO & DODOSOUND. JARDÍN DE INVIERNO (Parque José Antonio Labordeta).

00:00: ALEX HYDE. Carpa aragoneses y tributos. DJS. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

Martes, 10 de octubre

10:30: Taller de CIRCO PARA JÓVENES. PILAR JOVEN´23. (Centro Cívico de La Almozara).

11:30: TALLERES ARTESANOS: "El proceso del tejido de cristal japonés", "¿Cómo se trabaja la madera?", "Moldes de Joyería en caucho", "Mokume Gane: Forja Japonesa". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

16:00: TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. (Parque del Oeste).

17:00: TALLER INFANTIL CREA TU ANIMAL CON MATERIAL RECICLADO. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:00: REÍR Y CANTAR con Cristina Stop y Jaimito Borromeo. Funciones 17:00 h y 19:00 h. EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. (Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza).

17:30: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 h. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ. (Calle Moret).

17:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 17:30h a 20:00h. ESPACIO INFANTIL DE FIESTAS (Frente Fluvial Expo).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "Crea tus propios pendientes" (+12) "Crea tu collar de piedras" (+6). "Construcción de Robots". "Taller de pulseras de macramé" (+12) XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA (Plaza de los Sitios).

17:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. BALUARTE ARAGONÉS + RAÍCES DE ARAGÓN (18:30 h.). (Escenario de la Hispanidad, plaza del Pilar).

18:00: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma del Pavo" TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:00: BANDA DEL CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

18:00: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida Colegio Público Catalina de Aragón. (C/ La Fragua).

18:00: ZARAKATRAKA presenta "El coleccionista de palabras". (Parque de Juslibol).

18:00: CHIPILANDIA presenta "Restaurante Prodigio". (Colegio Andrés Olivan, San Juan de Mozarrifar).

19:00: AMÉRICA, DE NORTE A SUR. EUGENIA GASSULL, piano. MIGUEL ÁNGEL DIONIS, piano. CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio, C/ Eduardo Ibarra, 3).

19:00: Ronda: ASOCIACIÓN CULTURAL GAITEROS DEL RABAL. Recorrido: Puente de Piedra, Plaza de La Seo, Cuellar, Plaza Santa Marta, Cedro, Argensola, San Pedro Nolasco, San Jorge, Méndez Núñez, Plaza Santa Cruz, Francisco Bayeu, Santiago, Don Jaime I, finalizando en Plaza La Seo.

19:00: CASA DE ANDALUCÍA presenta "Sentimiento andaluz", CASA DE TERUEL presenta "Grupo El Regue", CASA DE ANDALUCÍA presenta "Grupo Andara" y RAZA ARAGONESA CURITBA de Brasil. CASAS REGIONALES (Plaza Aragón).

19:00: YO FUI DE LOS 80, musical. TEATRO SALESIANOS. (María Auxiliadora, 57).

19:00: KOMANDO KOMARE + ESKORZO. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

19:00: 30 AÑOS DE PAYASOS SIN FRONTERAS. Presenta Wilbur. Con: Tortell Poltrona, Pepe Viyuela, Javier Ariza, Enriqueta Carvalleira, Pablo Regalado, Toño Zarralanga, Inma Oliver, Óscar Sánchez, Arturo Monteagudo, Coscorrón, Marta Castellop y Noche Díeguez. TEATRO DE CALLE. (Parque de Macanaz).

19:00: VAIVÉN presenta "Anónima". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

19:30: ARABOAS + GAIRE (20:30 h.) + MIELOTXIN (21:30 h.). PILAR FOLK. (Escenario Ambar Fuente de Goya, Plaza del Pilar).

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: DJ. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDO. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:00: LOS CRACKS DEL 29 + RESURRECCIÓN "Tributo a Amaral" VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:00: OTRA DANZA presenta "La banda". DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

20:00: MÚSICA DE LAS TRES CULTURAS, CON PILAR ALMALE, CARAZALEM, EVOÉH Y MOSICAIRES, "concierto didáctico". CASA DE LAS CULTURAS (Patio de la Casa Solans Avda. Cataluña, 60).

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría En Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza Santo Domingo, 27).

20:30: SEMBLANTE ARAGONÉS. "Ronda y espectáculo de jota con canto y baile". Hall del C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA.

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: MARIACHI VARGAS, "Desde la raíz". AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Mozart, C/ Eduardo Ibarra, 3).

20:30: GREASE, EL MUSICAL. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

20:30: THE LONGSTOMPS. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00: DIEGO MELENDEZ. MOLINER 7 SALA. (C/ Mª Moliner 7).

21:00: OTRA RONDA. "Jorge McFly". ROCK AND BLUES CAFÉ (C/ Cuatro de Agosto, 5).

21:00: EL ROCE DE PLATERO. "Tributo a Platero y Fito". SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00: LOLA ÍNDIGO. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial Valdespartera).

21:00: SANTA SALUT + SHO-HAI. JARDÍN DE INVIERNO. (Parque José Antonio Labordeta).

00:00: VICKY & THE WILD. Carpa aragoneses y tributos. ORQUESTA VENUS. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

Miércoles, 11 de octubre

10:30: Taller de CIRCO PARA JÓVENES. PILAR JOVEN´23. (Centro Cívico La Almozara).

11:30: XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. Talleres: "!Déjanos sorprenderte!". (Plaza de los Sitios).

12:00: OFRENDA FLORAL SUBACUÁTICA. ACUARIO DE ZARAGOZA. (José Atarés s/n).

16:00: TRAGACHICOS. De 16:00 h. a 20:00 h. (Parque Pignatelli).

17:00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: THEATRE DE LA TOUPINE, CENTRE DE TITELLES, CORRAL DE GARCÍA, SPASMO TEATRO, PANTA RHEY, TITIRITEROS DE BINÉFAR, PARTICULES ELEMENTALES, GIANLUCA DI MATTEO, SIESTA TEATRO, LUIS ZORNOZA, MOISACO CULTURAL, CHE Y MOCHE, TEATRO LOS CLAVELES, TRIP TEATRO, TÍTERES SIN CABEZA, LA CANICA,

TÍTERES DE LA TÍA ELENA, A LA SOMBRITA, CIVI CIVIAC, LA CHANA TEATRO. Horario: de 17:00 h. a 20:00 h. (Parque José Antonio Labordeta).

17:00: TALLER INFANTIL CREA TU VASO CON SAL DE COLORES. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:00: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones: 17:00 h. y 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL (C/Coso, 59).

17:30: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 h. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ. (Calle Moret).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "!Déjanos sorprenderte!". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

17:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 17:30 h. a 20:00 h. ESPACIO INFANTIL DE FIESTAS. (Frente Fluvial Expo).

17:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. AIRES DE ALBADA. (Escenario Fuente de la Hispanidad).

18:00: UNIÓN MUSICAL TORRERO. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

18:00: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. PARQUE DE

ATRACCIONES. (Paseo del Duque de Alba).

18:00: PEPÍN BANZO presenta "Esto parece un ensayo". (Plaza de la Libertad, Santa Isabel).

18:00: TININ EL MAGO presenta "El niño que todos llevamos dentro". (Plaza San Francisco).

18:30: Ganadores del concurso POPYROCK: MAIROT + VELTA + PERFECT BLUE. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

19:00: HOGAR EXTREMEÑO presenta "Aires extremeños en Aragón", CASA DE CASTILLA Y LEÓN presenta "Grupo La Espiga" CASA DE TERUEL presenta "Grupo Regue" y CASA DE ANDALUCÍA presenta "Lunares de Colores". CASAS REGIONALES (Plaza Aragón).

19:00: CAMERATA DE CUERDAS DEL CSMA. "Un recuerdo al compositor aragonés Simón Tapia- Colman (1906-1993)". CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio, C/Eduardo Ibarra, 3).

19:00: YO FUI DE LOS 80, musical. (Teatro Salesianos, María Auxiliadora, 57).

19:00: MARCEL GROS presenta "Artinauta". TEATRO DE CALLE. (Parque de Macanaz).

19:00: KAMBAHIOTA TRUP presenta "Volando vengo". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: ZANGUANGO TEATRO presenta "Paso a paso. Mirada nómada". (Espectáculo itinerante con salida en Plaza del Pilar).

19:15: MARATÓN DE CHARANGAS. FEDERACIÓN INTERPEÑAS. Recorrido: Plaza de Aragón, Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, Calle Alfonso I, Calle Manifestación finalizando en Plaza del Justicia.

19:30: TALLER ABIERTO LAYOUTH DANCE PROJECT "Work In Progress". PILAR JOVEN. (Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter).

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

19:30: Novena, CLAUSTRO MAGNO y SALVE SOLEMNE en la Santa y Angélica Capilla de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar.

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO

EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS (Auditorio WTCZ frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: ZIRO + FIESTA PERDIDOS EN LOS 80´S. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO.(Plaza Santo Domingo, 27).

20:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:00: B VOCAL, "El poder de la voz". AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Mozart C/Eduardo Ibarra, 3).

20:00: ANA CONTINENTE DANZA presenta "Cable a Tierra", ÁNGEL DURÁN PERFORMING ARTS presenta "Cowars". DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

20:00: LLORENTE. LA MILONGA (Parque Pignatelli).

20:00: FLAMENCO CON JESÚS TEJERO "JARRY" Y SU GRUPO Y BAILADORES JOSÉ BORJA "EL PÍPOL" Y ANDREA BLANCO, "concierto didáctico". CASA DE LAS CULTURAS (Patio de la Casa Solans, Avda. Cataluña, 60).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. Óperas Rock, Bob Fosse y modernidad: De "Jesucristo Superstar" a "Flashdance"". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: LA LA LOVE YOU. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7)

20:30: GREASE, EL MUSICAL. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA (Recinto Expo,

Plaza Lucas Miret Rodríguez).

20:30: AZERO + DOMADOR. LA CASA DEL LOCO (C/Mayor, 10).

21:00: TOTE "EL ENTREVEREAO" Y LOS RUMBEROS DE ALQUILER. SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00: LUNA DE MARTE + ARTISTA INVITADO. LA LEY SECA. (C/Sevilla, 2).

21:00: EL CARIBEFUNK en "No Millonario Tour"+ MR PENDEJO. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00: LES CONCHES VELASQUES + RODRIGO CUEVAS. JARDÍN DE INVIERNO (Parque José Antonio Labordeta).

21:00: FUEGOS ARTIFICIALES desde Parque Oliver. (Barrio Oliver).

21:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas A.C. EL CACHIRULO. Salida Plaza San Miguel.

21:30: CADENA SER presenta LOS40 PILAR POP FESTIVAL. Con VICCO, NIL MOLINER, Y MARC SEGUÍ (Escenario Ambar Fuente de Goya. Plaza del Pilar).

22:00: GLOBAL MUSIC. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial Valdespartera).

22:00: DAVID BISBAL presenta "Me siento vivo". PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE. (Avda. Cesáreo Alierta, 120).

22:00: FLORIDA & HERMOSSO. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

22:15: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas LOS BATURROS. Salida Plaza San Miguel.

23:00: STARKYTCH´s & LOS GANDULES presentan "Baturrian Rapshody". SALA LÓPEZ. (C/ Sixto Celorrio, 2).

00:00: DAVID F (COLISEUM). Carpa aragoneses y tributos. DJS. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

00:00: DJ. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

Jueves, 12 de octubre

04:30: Tradicional y solemne MISA DE INFANTES en la Santa y Angélica Capilla de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar.

05:00: ROSARIO DE LA AURORA. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: Plaza de San Pablo, Avda. César Augusto, Torrenueva, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa).

06:30: MISA ARAGONESA en la Parroquia de San Pablo. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa).

06:45: OFRENDA DE FLORES. Con salida desde la Plaza Aragón. Colabora: D´ARAGÓN (FFAMA) (De 9:00 a 11:00 h.) En el transcurso de la misma tendrá lugar el XI CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS y el VIII CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y ARREGLOS FLORALES. (Plaza del Pilar).

09:35: OFRENDA FLUVIAL DE FLORES. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero del Club Náutico.

10:00: ENTRADA GRATUITA A LOS MUSEOS MUNICIPALES: Museo Pablo Gargallo (Pza. de San Felipe, 3), Museo del Foro (Pza. de la Seo, 2), Museo de las Termas Públicas (C/. San Juan y San Pedro, 3), Museo del Puerto Fluvial (Pza. de San Bruno, 8) y Museo del Teatro de

Caesaraugusta (C/. San Jorge, 12). De 10:00 h. a 14:00 h y de 17:00 a 21:00. Hasta completar el aforo.

11:00: TRAGACHICOS. Horario de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00. (Parque del Tío Jorge).

11:00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: THEATRE DE LA TOUPINE, CENTRE DE TITELLES, CORRAL DE GARCÍA, SPASMO TEATRO, PANTA RHEY, TITIRITEROS DE BINÉFAR, PARTICULES ELEMENTALES, GIANLUCA DI MATTEO, SIESTA TEATRO, LUIS

ZORNOZA, MOISACO CULTURAL, CHE Y MOCHE, TEATRO LOS CLAVELES, TRIP TEATRO, TÍTERES SIN CABEZA, LA CANICA, TÍTERES DE LA TÍA ELENA, A LA SOMBRITA, CIVI CIVIAC, LA CHANA TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. (Parque José Antonio Labordeta).

11:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. ESPACIO INFANTIL

DE FIESTAS. (Frente Fluvial Expo).

11:30: TALLERES ARTESANOS: "!Déjanos sorprenderte!". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA

ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

12:00: MISA PONTIFICAL en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. A continuación, procesión por la Plaza del Pilar.

12:00: FOLK ARAGONÉS. Claustro del MUSEO DEL FUEGO Y LOS BOMBEROS. (C/ Ramón y Cajal, 32).

12:00: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ. (Calle Moret).

12:30: Taller infantil de MARIONETAS DE CABEZUDOS. Sesión Vermut con MR CONG. (13:00 h) VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

13:00: DISCO MOVIL INFANTIL CON DINOSAURIOS. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

16:00: FANTASMAS AMARILLOS "Tardeo". ALMOZANDIA TEATRO presenta “ Los Tropezantes”. FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:00: GANADORES DE LOS CERTÁMENES OFICIALES DE JOTA ARAGONESA + BLASÓN ARAGONÉS (18:30 h.) + ESTAMPA BATURRA (19:30 h.). PILARFOLK. (Escenario Ambar Fuente de Goya. Plaza del Pilar).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "¡Déjanos sorprenderte!". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

18:00: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:00: BINOMIO presenta "Geografía e historias". (Calle Paradero, Torrecilla de Valmadrid).

18:00: ZARAGOZA EN BANDA. ASOCIACIÓN MUSICAL "EL PICARRAL". (Cúpula Geodésica. Camino de Cabaldos, 45).

18:00: LA RUTA DEL TIEMPO por Onda Aragonesa. CC. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA. (Terraza de Océano Atlántico).

19:00: TOMÁS DE PERRATE + ELÍADES OCHOA. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

19:00: HERMANAS DE LA LUNA. SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ, piano. CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio, C/Ibarra, 3).

19:00: TRAPU ZAHARRA presenta "Dale Ramón!!". TEATRO DE CALLE. (Parque de Macanaz).

19:00: LA TROUPE MALABÓ presenta "Karpaty". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: CASA DE VALENCIA presenta "Falla Tomasos, Carlos Cervera - Ruzafa", LA PURÍSIMA DE LA PALOMA de Murcia, VAMOS DE RONDAS DE NAVAJAS de Castellón, CASA DE CASTILLA LA MANCHA presenta "Grupo Trillo", HOGAR EXTREMEÑO presenta "Grupo Alféizar

de Santa Ana" y CENTRO ASTURIANO GUADARRAMA presenta "Banda de Gaitas La Tarabisca". CASAS REGIONALES. (Plaza Aragón).

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. TEATRO PRINCIPAL. (C/Coso, 59).

20:00: B VOCAL, "El poder de la voz". AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Mozart, C/ Eduardo Ibarra, 3).

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza de Santo Domingo, 27).

20:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:00: SEVEN, "una noche de Rock Español" + HÉROES Y LEYENDAS. "Tributo a Héroes del Silencio". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:00: PABLO P. ALONSO & LAURA LÓPEZ presentan "Bailaban las perolas", COMPAÑIA X presenta "¿Y ahora qué? DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

20:00: MODELO. LA MILONGA. (Parque Pignatelli).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. La actualidad: Renovación del musical hasta "La, La, Land"". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: GREASE, EL MUSICAL. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA. (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

20:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TAMAIMA (Canarias). (Escenario Ambar Fuente de Goya. Plaza del Pilar).

21:00: DELTÓ! "Tributo a Extremoduro". SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00: ABBEY ROAD "tributo a The Beatles". LA CASA DEL LOCO. (Calle Mayor, 10).

21:00: THE CHA CHA CHAS presenta "Noche de Birras. Tributo Más Birras". LA BÓVEDA DEL ALBERGUE. (Predicadores, 70).

21:00: EXCEPT ONE + DJ JULIAN RUDE WAGON. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00: MABUSE & LOS COMPAYOS + ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO. JARDÍN DE INVIERNO. (Parque José Antonio Labordeta).

21:00: ROPERO. B DE BRUIL (Parque Bruil).

21:30: JULIO BELLIDO presenta "Tierra y Sangre". ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar).

22:00: QUEVEDO. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

22:30: IPU DJ. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

00:00: NICO B. Carpa aragoneses y tributos. ORQUESTA TITANES SHOW. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

Viernes, 13 de octubre

10:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Escuelas. BLASÓN ARAGONÉS (10:00 h.), RAÍCES DE ARAGÓN (10:30 h.), NOBLEZA BATURRA (11:00 h.), BALUARTE ARAGONÉS (11:30 h.) ESTAMPA BATURRA (12:00 h.), EL PILAR (12:30 h.) GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO (13:00 h.)

y SEMBLANTE ARAGONÉS (13:30 h.). Escenario Fuente de la Hispanidad.

11:00: TRAGACHICOS. Horario de 11:00 h a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. (Plaza Mayor, Movera).

11:00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: THEATRE DE LA TOUPINE, CENTRE DE TITELLES, CORRAL DE GARCÍA, SPASMO TEATRO, PANTA RHEY, TITIRITEROS DE BINÉFAR, PARTICULES ELEMENTALES, GIANLUCA DI MATTEO, SIESTA TEATRO, LUIS ZORNOZA, MOISACO CULTURAL, CHE Y MOCHE, TEATRO LOS CLAVELES, TRIP TEATRO, TÍTERES SIN CABEZA, LA CANICA, TÍTERES DE LA TÍA ELENA, A LA SOMBRITA, CIVI CIVIAC, LA CHANA TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. (Parque José Antonio Labordeta).

11:00: OFRENDA DE FRUTOS. Con salida de la Plaza de Santa Engracia. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, C/ Alfonso y Plaza del Pilar. Colabora: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

11:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:30 h. a 20:00 h. ESPACIO INFANTIL DE FIESTAS. (Frente Fluvial Expo).

11:30: TALLERES ARTESANOS: "¿Cómo darle color a tus camisetas?". "Pirograbado sobre bambú" (+6), "Las flores también son de cuero". "Pon en marcha tu creatividad" (+6). XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

12:00: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ (Calle Moret).

12:00: DANIEL TEJERO presenta "Cazadores de Monstruos". (Plaza Mayor, La Venta del Olivar). 12:00 h.: COMPAÑÍA ROMÁN LA RASPA presenta "Torri di Chous. Freak Show 2.0". (Parque

Torre Ramona).

12:30.: LÜ DE LÜRDES presenta "Maleta de Cuentos". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

14:00: RECEPCIÓN CASAS REGIONALES. (Ayuntamiento de Zaragoza).

16:00: ZGAMER. Festival de videojuegos, ocio digital y juegos de mesa y YouTubers. De 16:00 h. a 21:00 h. PILAR JOVEN´23. (Sala Multiusos del Auditorio).

16:00: DE NIRO "Tardeo Canalla Club". TORRI DI CHOUS de Circo la Raspa. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo)

16:30: RAZA ARAGONESA CURITIBA. (Escenario Fuente de la Hispanidad).

17:00: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones a las 17:00 h. y las 20:00 h.

TEATRO PRINCIPAL. (C/Coso, 59).

17:00: MUSICAL "Tres ratones ciegos". ZONA JOVEN OLIVER. Funciones: 17:00 h y 19:00 h. PILAR JOVEN´23. (Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter).

17:00: MUSEO DEL FUEGO Y LOS BOMBEROS presenta "La Magia de Reír". Claustro del Museo (Ramón y Cajal 32).

17:30: GREASE, EL MUSICAL. Funciones 17:30 y 21:00 h. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA. (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "Haz tu boli de lana" (+9). "Crea tu propio monedero de tela". "Tus propios juegos de mesa" (+6). "¿Cómo trabajar con piedras naturales?". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

17:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. NOBLEZA BATURRA. (Escenario Fuente de la Hispanidad).

17:30: FESTIVAL DE CIRCO, PARKOUR Y BAILE ACROBÁTICO. PILAR JOVEN´23. (Centro Cívico La Almozara).

18:00: DANIEL DOÑA, CÍA. DANZA presenta "Campo Cerrado". Pases: 18:00 h y 20:00. DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

18:00: UNIÓN MUSICAL ALMOZARA. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

18:00: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. PUERTO VENECIA. (Travesía Jardines Reales, 7).

18:00: PELIAGUDO presenta "Loba". (Parque Clemente Mateo, Casetas).

18:00: NOSTRAXLADAMUS presenta "Nada". (Parque de los Tapices de Goya).

18:00: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

19:00: ROSARIO DE CRISTAL con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, (Calle Pedro Joaquín Soler). Recorrido: Plaza de San Pedro Nolasco, Santo Dominguito de Val, San Vicente de Paúl, Coso, Plaza España, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar, D. Jaime I, Plaza de

La Seo, Sepulcro, Plaza de San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, San Lorenzo, San Jorge, Pedro Joaquín Soler.

19:00: MAD SIN. SALA LÓPEZ. (C/ Sixto Celorrio, 2).

19:00: CASA DE ANDALUCÍA presenta "Esencia Flamenca", LA PURÍSIMA DE LA PALOMA de Murcia, GAITAS ARAGONESAS y CASA DE ANDALUCÍA presenta "Nostalgia andaluza" CASAS REGIONALES. (Plaza Aragón).

19:00: LAS PUEYO PRODUCCIONES presenta "Mamarrachas Party". TEATRO DE CALLE. (Parque de Macanaz).

19:00: COLECTIF PRIMAVEZ presenta "Laisse-Moi". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: O ZAGUER CHILO VI. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

19:00: ALMALÉ. PILAR ALMALÉ, viola da gamba y voz. CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio de Zaragoza).

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza Santo Domingo, 27).

20:00: CORBACHO presenta "Ante todo, mucha calma". CMA LAS ARMAS. (Plaza Mariano de Cavia).

20: 00: CÖCO KÄFER. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:00: DELACUEVA + ARTISTAS DEL GREMIO + DJ EMBID. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:00: ELEM. LA MILONGA. (Parque Pignatelli).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. Producción Propia: De la Revista Musical a "El otro lado de la cama"". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: ANDRÉS MACNAMARA. C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA (Terraza Océano Atlántico).

20:30: ANTOLÓGICA ZARZUELA. AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Mozart, Eduardo Ibarra, 3).

21:00: JAM SESSION CON DIEGO MELENDEZ. MOLINER 7 SALA. (C/ Mª Moliner 7).

21:00: EL VICIO DEL DUENDE. LA LEY SECA. (C/Sevilla, 2).

21:00: LA COSTA BRAVA + SANTIAGO AUSERÓN Y SU ACADEMIA NOCTURNA. JARDÍN DE INVIERNO. (Parque José Antonio Labordeta).

21:00: FUEGOS ARTIFICIALES. (Plaza San Francisco).

21:00: HOMBRES G presentan "Gira 40 años". PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE. (Avda. Cesáreo Alierta, 120).

21:00: MAURO BAND +DJ LUNA ROJA. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00: BOLÁTICA + THE BALLAGUERS. LA LATA DE BOMBILLAS. (C/Espoz y Mina, 19).

21:00: GUIÑOTE DE QONTACTO (GDQ). SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

22:00 h.: MELENDI. "20 Años Sin Noticias". ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial Valdespartera).

22:00: LOS 40 DANCE presentan INDEPENDANCE EN CONCIERTO. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar).

22:00: LETICIA SABATER + CÖCO KÄFER. B DE BRUIL (Parque Bruil).

22:30: TONY RODRIGUEZ, "monologuista". EL PALCO DE LAS ESQUINAS. (Vía Univérsitas, 30).

22:30: XARXA TEATRE presenta "Veles e Vents". Espectáculo de Gran Formato. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

23:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas. ASOCIACIÓN MUSICAL PUENTE DE PIEDRA. Salida Plaza San Miguel. SOMERONDÓN. Salida Plaza de las Tenerías.

00:00: RADA MANCY. Carpa aragoneses y tributos. EL SILENCIO DE LOS HÉROES. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

00:00: ATOMIC PIXEL PARTY. SALA LÓPEZ. (C/ Sixto Celorrio, 2).

Sábado, 14 de octubre

09:00: TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE TIRO DE BARRA ARAGONESA. (Parque José Antonio Labordeta).

09:30: TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE VOLEY PLAYA. (Parque Deportivo Ebro).

10:00: TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE AJEDREZ. (E.M. El Olivar).

10:00: BULKY GAMES ZARAGOZA. (Parque Lineal de Plaza).

10:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Escuelas FFAMA. LA FIERA (10:00 h.), D´ARAGÓN (10:30 h.), REINA DE LA HISPANIDAD (11:00 h.), ALMA DE ARAGÓN (11:30 h.), DANZAR (12:00 h.), SIMPATÍA ARAGONESA (12:30 h.) y TEMPLANZA ARAGONESA (13:00 h.). Escenario Fuente de la Hispanidad.

10:00: Z GAMER. Festival de videojuegos, ocio digital y juegos de mesa y YouTubers. De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h. PILAR JOVEN´23. (Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza).

11:00: TALLERES FAMILIARES: "Artefacto" (+5 años) De 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00. CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00: TRAGACHICOS. Horario de 11:00 h a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00. (Plaza Salamero).

11:00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: THEATRE DE LA TOUPINE, CENTRE DE TITELLES, CORRAL DE GARCÍA, SPASMO TEATRO, PANTA RHEY, TITIRITEROS DE BINÉFAR, PARTICULES ELEMENTALES, GIANLUCA DI MATTEO, SIESTA TEATRO, LUIS

ZORNOZA, MOISACO CULTURAL, CHE Y MOCHE, TEATRO LOS CLAVELES, TRIP TEATRO, TÍTERES SIN CABEZA, LA CANICA, TÍTERES DE LA TÍA ELENA, A LA SOMBRITA, CIVI CIVIAC, LA CHANA TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. (Parque José Antonio Labordeta).

11:00: LAS TRIBUS DEL PARQUE. TRUTA LA HUELLA MISTERIOSA. Org. Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras verdes. (Fuente de Neptuno del Parque José Antonio Labordeta).

11:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:30 a 20:00 h. ESPACIO INFANTIL DE FIESTAS. (Frente Fluvial Expo).

11:30: TALLERES ARTESANOS: "¿Cómo pintar en textil?". "Joyas a partir del reciclaje creativo" (+8). "Decora la nevera /Imán de porcelana" (+6). "Con - tacto con el cuero" (+10). XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

12:00: LOS MUSICALES DEL MUNDO. CORO JUVENIL AMICI MUSICAE y THE GOOD BAND. CLÁSICA DEL PILAR´23. (Sala Galve del Auditorio de Zaragoza).

12:00: MUSEO DEL FUEGO Y LOS BOMBEROS presenta "La Magia de Reír". Claustro del Museo (Ramón y Cajal 32).

12:00: CARLOS SICILIA presenta "Magia Divertida". PENGUINSANDCAT presenta "Sesión Vermut". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

12:00: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ. (Calle Moret).

12:00: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. C.P.I. Río Sena. (C/ Enrique Val, 20).

12:00: BANDA DE MIRALBUENO. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

12:00: ROBERTO MALO presenta "Cuentos del cretácico" (Plaza España, Monzalbarba).

12:00: AITOR ESTEBAN presenta "Látigo Lover". (Plaza Mayor, Movera).

12:30: JUAN IBÁÑEZ y FONTECHA (El Hormiguero) y GRISON (La Resistencia). ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

13:00: ESBARIZACULOS. Actividad infantil. B DE BRUIL (Parque Bruil).

16:00: RIALTO presenta "Tardeo Canalla". PRODUCCIONES KINSER presenta "Jano y Compañía". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:00: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones a las 17:00 h. y las 20:00 h. TEATRO PRINCIPAL. (C/Coso, 59).

17:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. FFAMA. LA FIERA (17:30 h.), L´AUSIN (18:30 h.) y TEMPLANZA ARAGONESA (19:30 h.). (Escenario Fuente de la Hispanidad).

17:30: TALLERES ARTESANOS: "Corte y confección para todes". "Los secretos de la Joyería de Aluminio". "Modelando animalitos". "¿Cómo modelar con cera?". "¿Cómo se hace una cabeza de tela?". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

17:30: GREASE, EL MUSICAL. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez). Funciones 17:30 y 21:00 h.

18:00: PILARES MÁGICOS. CENTRO CÍVICO DISTRITO 14 LA JOTA. (Pza. La Albada, 3).

18:00: BANDA DE LAS FUENTES. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica, Camino de Cabaldos, 45).

18:00: CALEIDOSCOPIO TEATRO presenta "Los duendes del baúl". (Parque de San Gregorio).

18:00: PEPE LIRROJO presenta "Más vale maña que magia". (Centro Cívico Torrero).

18:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. Pases a las 18:00 h y 20:00 h. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

19:00: SEIN. (Fuente de los Incrédulos).

19:00: GRUPO XINGLAR + CASA DE CASTILLA Y LEÓN + ECOS DE LA RIBERA DEL PIEDAD + CASA DE ANDALUCÍA "Sentimiento andaluz". CASAS REGIONALES. (Plaza Aragón).

19:00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta "Gigantes y Cabezudos". (Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen. Albareda, 23).

19:00: MACARRONES. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

19:00: TRUKA CIRCUS presenta "Sopla". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: ANIMASUR presenta "Love, love, love". TEATRO DE CALLE. (Parque Macanaz).

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

20:00: DROPKICK "en concierto". LA LATA DE BOMBILLAS . (Espoz y Mina, 19).

22:00: ZIRO. LA MILONGA. (Parque Pignatelli).

20:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES LUIS PARDOS. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: MODELO + ENCANTO DEL LOCO "Tributo a El Canto del Loco" + DJ EMBID. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:00: BLUES MOON presenta "Matteo Sansonetto". CENTRO CÍVICO DELICIAS. (Avda. Navarra, 54).

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría En Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza de Santo Domingo, 27).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. El universo Disney". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

20:30: MOLAN LOS 90. ESTACIÓN DEL NORTE. (Cº Perdiguera, 7).

20:30: IRON SKULS CO. presenta "Azul Petróleo". DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

20:30: ANTOLÓGICA ZARZUELA. AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Mozart, Eduardo Ibarra, 3).

21:00: GREAT HOT CHILIPICKLES. "Tributo a Red Hot Chili Peppers". MOLINER 7 SALA. (C/ Mª Moliner 7).

21:00: COLECTIVO TECHNO ZARAGOZA. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00: LOS KRAMERS. SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00: FUEGOS ARTIFICIALES. Piromusical. (Parque Pignatelli).

21:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas. DANZAR (FFAMA). Salida Plaza San Miguel.

21:00: J. CARPINTER FOLK GRASS BAND. ROCK AND BLUES. (C/ Cuatro de Agosto, 5).

21:00: A GRANEL + CULO PUNK ROCK + EL FLACOTIRADOR SKA- PUNK. LA LEY SECA (C/Sevilla, 2).

21:00: MIGUEL RÍOS presenta "40 Aniversario Rock and Ríos". PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE. (Avda. Cesáreo Alierta, 120).

21:00: LOS REYES DEL JOROPO + CALEXICO. JARDÍN DE INVIERNO. (Parque José Antonio Labordeta).

21:00: NOCHE DE BIRRAS "Tributo a más Birras". LA CASA DEL LOCO. (C/ Mayor, 10).

21:30: EUROPA FM presenta VARRY BRAVA. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar)

22:00: VETUSTA MORLA. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial Valdespartera).

22:00: DJ SORPRESA. B DE BRUIL (Parque Bruil).

22:15: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas. ALMA DE ARAGÓN (FFAMA). (Con salida de Plaza San Miguel). REINA DE LA HISPANIDAD (FFAMA). (Con salida Tenerías).

00:00: ORION. Carpa aragoneses y tributos. TAKO. Carpa Remember. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

Domingo, 15 de octubre

09:30: TROFEO ESCUELAS CLUB CICLISTA IBERIA. (Avenida Cesáreo Alierta).

10:00: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Escuelas A.C. EL CACHIRULO (10:00 h.) y CASTAÑUELAS DE ARAGÓN (10:30 h.). (Escenario Fuente de la Hispanidad).

10:00: Z GAMER. Festival de videojuegos, ocio digital y juegos de mesa y YouTubers. De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h. PILAR JOVEN´23. (Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza).

11:00: MERCADILLO ARTESANO. De 11:00 h a 20:00 h. Cuentacuentos: NOS VAMOS DE PICNIC de Sonia Pavón (12:00 h.) y LAS FIESTAS DEL PILAR y TANGA Y EL GRAN LEOPARDO de Roberto Malo. (17:00 h.) LAS ARMAS (Plaza Mariano de Cavia).

11:00: LAS TRIBUS DEL PARQUE. "Truta El Misterio Del Meandro". Org. Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras verdes. (Pº de la Noria del Parque del Agua Luis Buñuel).

11:00: TALLERES FAMILIARES: "Artefacto" (+5 años). De 11 a 14 h. CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00: TRAGACHICOS. Horario de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h a 20:00 h. (Plaza de San Marcos).

11:00: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: THEATRE DE LA TOUPINE, CENTRE DE TITELLES, CORRAL DE GARCÍA,

SPASMO TEATRO, PANTA RHEY, TITIRITEROS DE BINÉFAR, PARTICULES ELEMENTALES, GIANLUCA DI MATTEO, SIESTA TEATRO, LUIS ZORNOZA, MOISACO CULTURAL, CHE Y

MOCHE, TEATRO LOS CLAVELES, TRIP TEATRO, TÍTERES SIN CABEZA, LA CANICA, TÍTERES DE LA TÍA ELENA, A LA SOMBRITA, CIVI CIVIAC, LA CHANA TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. (Parque José Antonio Labordeta).

11:00: PAÍS INVITADO: PARAGUAY. (Escenario Fuente de la Hispanidad).

11:30: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. CASAS REGIONALES. LA PARRANDA CANARIA (Casa de Canarias), CASA DE TERUEL (12:00 h.), NOSTALGIA ANDALUZA (12:30 h.), (Casa de Andalucía), AIRES EXTREMEÑOS EN ARAGÓN (13:00 h.), (Hogar Extremeño), NOSTALGIA AL CANTE Y AL BAILE (13:30 h.),, ESENCIA FLAMENCA y LUNARES DE COLORES (14:00 h.), (Casa de Andalucía). (Escenario Fuente de la

Hispanidad).

11:30: TALLERES ARTESANOS: "Crea tu colgante de madera" (+18), "Juguetes de barro" (+6). "¿Cómo pintar un abanico?". "Elaborar una joya con soplete". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

11:30: RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30 h a 14:00 h y de 17:30 h. a 20:00 h. ESPACIO INFANTIL DE FIESTAS (Frente Fluvial Expo).

12:00: CINE FAMILIAR: "La estrella de los simios" (+3 años) CAIXAFORUM ZARAGOZA (Avda. Anselmo Clavé, 4).

12:00: TARDE O TEMPRANO presenta "Es por aquí", LARRUA presenta "Idi begi", CIRCLE OF TRUST presenta "Laberintos". DANZA URBANA. (Claustro del Centro de Historias).

12:00: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ. (Calle Moret).

12:00 h.: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. CEIP Doctor Azúa (C/ Pedro III el Grande).

12:00: RECEPCIÓN ENTIDADES CIUDADANAS Y ENTREGA DE TÍTULOS DE ZARAGOZANO/A EJEMPLAR. Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

12:00: ARMONÍA ARTÍSTICA DE CASETAS. ZARAGOZA EN BANDA. (Cúpula Geodésica. Camino de Cabaldos, 45).

12:00: CHARRAIRE CUENTERAS presenta "Misión imposible". (Plaza España, Garrapinillos).

12:00: MARIANO LAVIDA presenta "Magia a la carta". (Calle Escuelas, Villarrapa).

12:00: MUSEO DEL FUEGO Y LOS BOMBEROS presenta "La Magia de Reír". Claustro del Museo (Ramón y Cajal 32).

12:00: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones a las 12:00 h. y las 18:00 h. TEATRO PRINCIPAL (C/Coso, 59).

12:30: ALMOZANDIA TEATRO presenta "Una de Piratas" Sesión vermut con JAVI HUESCAR. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

13:00: JAIME & MARCOS. "Tributo a Estopa". MOLINER 7 SALA. (C/ Mª Moliner 7).

13:00: SELENE CASAS. LAS ARMAS. (Plaza Mariano Cavia).

13:00: ESBARIZACULOS. Actividad Infantil. B DE BRUIL. (Parque Bruil)

17:00: PARTIDO ACB CASADEMONT ZARAGOZA- BASKONIA. PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE.

17:00: ABRAZO JOTERO. Organiza Heraldo de Aragón. (Escenario Fuente de la Hispanidad).

17:00: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". Pases 17:00 y 20:00 h. PRODUCCIONES LUIS PARDOS. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

17:00: ALMOZANDIA TEATRO presenta "Una de Piratas". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

18:00: PILARES MÁGICOS. CENTRO CÍVICO DISTRITO 14 LA JOTA. (Pza. La Albada, 3).

18:00: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:00: DANZA FILMADA: "Mayerling" (2018) CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

18:00: GREASE, EL MUSICAL. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA. (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

18:00: ELECTRIC JAGUAR + DELACUEVA en acústico. LAS ARMAS. (Plaza Mariano Cavia).

18:00: BELLADONA TEATRO presenta "Arrivererci, soltera". (Plaza San Gregorio).

18:00: MARICUELA presenta "Menudos cuentos con acordeón". (Jardines de Lisboa).

18:15: ELISEO PARRA. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar).

19:00: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza Santo Domingo, 27).

19:00 h.: AURORA BOREAL + MAY B. CENTRO CÍVICO DELICIAS. (Avda. Navarra, 54).

19:00: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta "Gigantes y Cabezudos". (Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen. Albareda, 23).

19:00: EDU MANAZAS presenta "Circo sin carpa". CIRCO CONTEMPORÁNEO. (Parque Delicias).

19:00: ENTREGA DE PREMIOS DEL PILAR 2023. Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

19:30: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

19:30: CHINA CHANA + IDEM "Tributo a Manolo García". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

20:00: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00: ARAGÓN RADIO presenta LA RONDA DE BOLTAÑA. (Escenario Ambar Fuente de Goya).

20:00: LA ILUSIÓN CONYUGAL. TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

20:30: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

21:00: FIESTA DEL JAMÓN. SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:30: SOMOS CON GABRIEL SOPEÑA. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA.

22:00: FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FINAL. (Parque Macanaz - río Ebro).