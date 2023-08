El drama argentino ya cuenta con su capítulo de farsa romántica. En medio de una carrera electoral que lo tiene como favorito en los comicios del 22 de octubre, el ultraderechista Javier Milei ha comenzado una relación sentimental. No cualquiera: se trata de una popular imitadora de Cristina Fernández de Kirchner. La actriz y bailarina Fátima Florez parece haber ganado el gélido corazón de un economista que estudia la Torá con un rabino conservador, se comunica según su biógrafo telepáticamente con el espíritu de su mascota muerta y, además, asegura ser ducho en el sexo tántrico. Su agenda neoliberal le deja tiempo para la interpretación de los textos bíblicos, el supuesto erotismo con un toque exótico, orientalista, y los contactos con el más allá. Faltaba, sin embargo, un idilio. Algo que, al calor de la pasión, derrotara la primacía del cálculo, transformando el hieratismo y el gesto agresivo del candidato en resplandeciente felicidad. Ha llegado la hora, con su irónica paradoja. El azote retórico del kirchnerismo, que promete acabar con la idea de la justicia social, a la que considera una "aberración", asocia ahora a su nombre al de una copia teatral de la vicepresidenta.

El abanderado de La Libertad Avanza dijo haber visto por primera vez a Florez en un programa televisivo que los juntó como invitados. El azar hizo lo suyo. "Miradita va, miradita viene, quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo. Estamos muy felices". La cómica rubia lo confirmó: "Estamos muy bien". Los paparazis los siguen para presentar la evidencia de que no es un montaje publicitario.

Historia repetida

Argentina tiene una larga tradición que mezcla la política y el espectáculo, con su punto de mayor intensidad en el encuentro entre el entonces coronel Juan Perón y la actriz de cine y radioteatro Eva Duarte, durante un festival benéfico en 1944. Ese episodio casual sentó la piedra fundamental de un movimiento político que gobierna en la actualidad y enfrenta su crisis de representación más aguda: en los últimos cuatro años perdió seis millones de votos, parte de ellos fueron a parar en manos de Milei. Evita murió de cáncer el 26 de julio de 1952, convertida en una abanderada plebeya. El viudo Perón conoció en el exilio a una pianista y profesora de danzas españolas, Isabel Martínez, quien sería su esposa y, en 1974, heredaría la presidencia tras el deceso del líder.

Hace 24 años, este país atravesaba estremecimientos económicos que avivan por estos días el recuerdo de quienes los padecieron. La hiperinflación y escasez de reservas en el Banco Central obligaron a Raúl Alfonsín, el primer presidente de la transición democrática, iniciada a finales de 1983, a entregar su Gobierno seis meses antes a Carlos Menem. El peronismo volvió al poder con una orientación ajena a sus orígenes, a tono con la caída del Muro de Berlín. Menem, una figura ponderada por Milei, subastó las empresas estatales, ató la suerte del peso, la moneda local, al dólar y coqueteó con la farándula. A tono con esos escarceos, nombró al frente de la secretaría de Inteligencia a Juan Bautista Jofre. El 'Tata', como se le conoce, no ganó notoriedad por su trabajo con los espías sino por el romance con una chica 'hot' de la televisión, Adriana Brodsky, el deseo secreto de muchos argentinos al punto que una vez fue llevada a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el campo de concentración de la dictadura, para amenizar una velada de los represores.

Shakira y De la Rúa

No solo el peronismo hizo su contribución a los entreveros entre los asuntos del Estado y el entretenimiento. Antonio de la Rúa, el hijo y mano derecha del presidente Fernando de la Rúa, inició un noviazgo con Shakira en medio de los altos asuntos de la política. En paralelo, Menem se casaba con la exmiss Mundo de origen chileno Cecilia Bolocco. Ahora es el turno Milei quien, con el trasfondo de otra situación delicada, que algunos comparan con 1989 y otros con 2001 que terminó con la gestión de De la Rúa, no solo monopoliza las noticias económicas en los telediarios sino su segmento de chismes. Los conocedores aseguran que Karina, su hermana tarotista y médium, a quien el ultra había prometido ungirla primera dama en caso de ganar las elecciones, observa con cierto resquemor la llegada de Florez al círculo íntimo del candidato.

"Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente", dijo la imitadora sobre el libertario. Milei ha ganado parte de los apoyos en los jóvenes precarizados de un país con 40% de pobres. Los mayores le han sido en parte indiferentes, entre otras razones, dicen las consultoras, por los misterios que rodeaban a su vida privada. Ahora todo parece estar en regla.

"Yusa a Fátima como él me usó a mí en su momento, es todo por conveniencia", aseguró, despechada, la modelo Romina Seferian. El vínculo duró tres meses. El romance con Florez no deja de tener otros arietes curiosos. Ella fue integrante del grupo coreográfico musical Las Primas, en su segunda generación. Daniela Mori formó hace casi cuatro décadas parte de la "primera generación" del cuarteto cuyo cancionero era insignificante: se trataba de menearse ante las cámaras y ligeras de ropa. Daniela, como se la conoce, fue la última novia del ultraderechista. "Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista". En su breve noviazgo, ella, acaso embelesada, compuso la cumbia tecno 'Bomba tántrica'. No se perdió la posibilidad de cantarla junto con el hombre que puede gobernar Argentina. "Me hace vibrar cuando me toca/así me provoca y va creciendo mi pasión/ es una bomba tántrica, fantástica/me hace volar, me hace soñar". Las imágenes de Milei bailando con Mori son, para muchos, una pesadilla anticipada.