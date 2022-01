La iglesia parroquial de Gallur volvió a acoger el 18 de diciembre el tradicional concierto extraordinario de Navidad, organizado por la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo, con la participación de la Asociación Musical Santa Cecilia de Mora de Rubielos (Teruel) y la Banda Municipal de Música de Gallur. Ambas agrupaciones dejaron patente la excelente cualificación interpretativa musical de sus componentes y sus directores.

La agrupación turolense actuaba por primera vez en Gallur dirigida por Rafael López Villamón e interpretó las obras Music From The Incredibles, de Michael Giacchino con arreglos de Jay Bocook; Beauty And The Beast de Alan Menken, con arreglos de Toshio Mashima; y The Lion King de Elton John y Hans Zimmer, con arreglos de John Higgins.

Por su parte, la Banda Municipal de Música de Gallur dedicó este concierto al músico Marcelino Martínez del Campo, que durante muchos años perteneció a la agrupación y falleció la pasada primavera a los 91 años. La banda gallurana estrenó la obra Ácrabus, escrita por su director Daniel Pérez Cacho, que se la dedicó a su familia, padres y abuelos. Además, interpretaron el pasodoble Concepción Aznar Pelegrín, de Rafa Bueno Huerta; Virginia de Jacob, de Haan; y El Caracol Mifasol de Ferrer Ferrán.

La participación de los alumnos de conjunto instrumental no pudo ser posible debido a casos covid-19 en algunos componentes.